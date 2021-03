Les banques résistent au covid, Ait Taleb visite l’Oriental, reprise des visites familiales dans les prisons… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

Le Matin

Technologie et innovation : le Maroc 76e sur 158 pays.

Le Maroc n’a pas démérité sur le terrain de la technologie et de l’innovation. Il est, en effet, 76e sur 158 pays dans l’édition 2021 du classement dédié de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced). Le Royaume est ainsi classé dans la catégorie des pays ayant des moyennes supérieures, sachant que sur la base de leur classement, les pays sont classés dans l’un des quatre groupes de scores de l’indice : valeurs faibles, moyennes inférieures, moyennes supérieures et élevées. Afin d’évaluer les capacités nationales d’utiliser, d’adopter et d’adapter les technologies d’avant-garde de manière équitable, les auteurs du rapport sur la technologie et l’innovation 2021 ont élaboré un «indice de l’état de préparation». L’indice comprend cinq éléments de base : la diffusion des TIC où le Maroc est classé 78e, les compétences (120e), la Recherche & Développement (50e), l’activité industrielle (57e) et l’accès au financement (35e).

L’Economiste

Les banques résistent au Covid.

Le coût du risque des groupes bancaires s’est envolé en 2020. Il a explosé de 197% en moyenne chez AWB, BCP, BMCI et CIH Bank. L’inverse aurait été surprenant dans un environnement dégradé à cause de la crise sanitaire et économique. Toutefois, ces organismes financiers affichent des bénéfices non négligeables quoiqu’en baisse. Les quatre groupes ont réalisé ensemble un profit de 4,4 milliards de DH. Malgré la violence du choc pandémique et sa durée, le secteur bancaire aura globalement démontré sa robustesse affichant des ratios prudentiels supérieurs aux exigences réglementaires, en tout cas pour les premières banques à avoir publié ces indicateurs.

Maroc le jour

Oriental: Ait Taleb visite des centres de vaccination anti-Covid.

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a visité des centres de santé situés dans les provinces de Guercif, Taourirt, Nador et Berkane et dans la ville d’Oujda, dans le cadre du suivi du déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces visites, le ministre a indiqué que cette visite a pour objectif de s’enquérir du déroulement de la campagne nationale de vaccination anti-Covid au niveau de la région de l’Oriental, mettant en exergue la forte adhésion des citoyens à cette campagne. Le lancement par SM le Roi Mohammed VI de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 a permis d’installer un sentiment de confiance chez les citoyens, qui affluent vers les stations de vaccination dans le respect des critères fixés pour assurer un déroulement progressif de la campagne, qui devrait se poursuivre, selon les prévisions, jusqu’à fin juin prochain, a-t-il ajouté.

Al Massae

DGAPR: Reprise exceptionnelle des visites familiales au profit des détenus du 1er mars au 12 avril.

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé qu’il a été décidé d’organiser, de manière exceptionnelle, les visites familiales au profit des prisonniers dans tous les établissements pénitentiaires et pendant tous les jours, y compris samedi et dimanche, et ce du 1er mars au 12 avril prochains.La DGAPR a indiqué dans un communiqué, que la visite ne serait autorisée qu’une seule fois pendant cette période au profit de deux visiteurs, membres de familles des prisonniers qui sont autorisés à les visiter, notant que cette reprise exceptionnelle concerne également les enfants, à condition qu’ils soient accompagnés d’un membre majeur de la famille du détenu, autorisé à rendre visite à ce dernier.

Bayane Al Yaoum

« Nidaa Oujda », une invitation pour le rapprochement intermaghrébin et le rejet du discours de division.

Les éditeurs des journaux marocains et les personnalités civiles, réunis samedi à Oujda, ont lancé « Nidaa Oujda » (l’appel d’Oujda) dans lequel ils invitent leurs collègues dans les pays du Maghreb et les élites éclairées en général, à œuvrer inlassablement à la promotion du rapprochement, au rejet du discours de division et à arrêter d’attiser les hostilités artificielles. «Nidaa Oujda», dont lecture a été donnée à l’issue d’une conférence nationale organisée par la Fédération marocaine des éditeurs de journaux (FMEJ), met en avant les liens profonds unissant les peuples du Grand Maghreb, le rêve de l’unité maghrébine embrassé par les générations et la conviction que les véritables intérêts des pays maghrébins sont les mêmes intérêts communs de leurs peuples.

Al Alam

La Kasbah d’Agadir Oufella s’habille de blanc, sa couleur d’origine.

La Kasbah d’Agadir Oufella, site emblématique en cours de mise en patrimoine dans le respect des protocoles internationaux des interventions patrimoniales post-catastrophes, est en train de retrouver sa couleur d’origine blanche. Classée monument historique depuis 1932, la Kasbah retrouve enfin sa silhouette perdue, à la faveur d’un travail mené par une équipe pluridisciplinaire composée d’archéologues, d’historiens, d’anthropologues, d’architectes et d’ingénieurs, sous la supervision du ministère de la culture, selon un communiqué la société de développement régional du tourisme Souss-Massa.