L’Irlande ouvrira une nouvelle ambassade au Maroc, le Mega-projet de Dakhla Atlantique, le Maroc reçoit deux millions de doses du vaccin Sinopharm… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de lundi:

Le Matin

Covid-19: la vaccination élargie aux 30-34 ans.

La campagne nationale de vaccination contre la Covid-19 a été élargie aux personnes âgées entre 30 et 34 ans, a annoncé samedi le ministère de la Santé. Les citoyens ayant reçu des SMS leur indiquant le rendez-vous de la prise de la dose de vaccin sont invités à se rendre dans les centres de vaccination pour se faire vacciner, indique le ministère dans un communiqué, invitant les autres catégories qui ne se sont pas encore fait vacciner à envoyer le numéro de leur CNIE au 1717 ou se rendre sur le site www.liqahcorona.ma pour prendre un rendez-vous. Par ailleurs, dans le souci d’assurer le bon déroulement de l’opération de vaccination, les centres de vaccinations seront ouverts dès le lendemain de l’Aïd Al Adha (jeudi et vendredi), poursuit la même source.

L’Economiste

Oujda: le textile, 1er employeur industriel.

L’activité industrielle se rapportant au textile est ancienne à Oujda, mais n’a pu résister à la concurrence des produits réalisés au niveau de Tanger, Casablanca ou Fès. Ce qui a poussé l’usine de l’ancien quartier industriel à jeter l’éponge. Il a fallu attendre la réalisation d’une zone franche d’exportation (Cleantech) sur 40 ha à la Technopole d’Oujda et les facilités accordées par l’Etat pour que cette activité reprenne avec cinq grandes entreprises. L’écosystème textile est actuellement le premier employeur industriel de la région avec plus de 5000 emplois répartis entre Oujda, Nador et Guercif. En matière d’unités actives, la région compte une vingtaine d’entreprises de tailles différentes.

L’Opinion

L’Irlande compte ouvrir sa nouvelle ambassade au Maroc au cours du second semestre 2021.

« Nous sommes en cours de préparation de l’installation de la nouvelle mission diplomatique de la République d’Irlande au Maroc » , a souligné Simon Coveney, ministre irlandais des Affaires étrangères, soutenant que l’objectif est d’ouvrir la nouvelle ambassade au cours du second semestre 2021. « Cette décision s’inscrit dans le cadre d’une dynamique diplomatique globale qui a vu la République d’Irlande se lancer dans un processus d’expansion de son réseau diplomatique, en vue de doubler à l’horizon 2025 la portée et l’impact de notre empreinte au niveau mondial, y compris en Afrique », a-t-il dit dans un entretien, notant que l’ouverture d’une nouvelle mission diplomatique est un moment très spécial dans toute relation bilatérale.

Bayane Al Yaoum

Avec le mégaprojet Dakhla Atlantique, le Maroc veut « conforter » son rôle de carrefour économique continental et international.

Avec le « mégaprojet » de Dakhla Atlantique, le Maroc poursuit sa politique de construction de ports afin de « conforter son rôle de carrefour économique continental et international », écrit samedi le magazine panafricain « Jeune Afrique ». Pour la façade Atlantique, après ceux de Mohammedia, de Casablanca, de Jorf Lasfar et le nouveau port de Safi, entre autres, le Maroc prépare désormais la construction d’un complexe portuaire à Dakhla, un « projet stratégique pour le développement des provinces du Sud du Royaume comme dans sa politique africaine, écrit le magazine.

Assahra Al Maghribia

Le Maroc reçoit deux millions de doses du vaccin « Sinopharm ».

Ce lot est le deuxième du genre puisque que le Maroc a reçu deux millions de doses du même vaccin, il y a moins de 15 jours, selon Said Afif, membre du comité scientifique et technique chargé de la vaccination. En plus, le Maroc devrait recevoir, dans les prochains jours, un lot de vaccins de 650.000 doses d’AstraZeneca, entrant dans le cadre du programme Covax. Une dotation de plus de 1,6 million de doses a été consacrée au Royaume par l’OMS dans le cadre de son programme Covax.