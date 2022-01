Contrebande: la bataille est gagnée, «Morocco Tech», le pari digital du Maroc, ONU: le Maroc au top cinq africains ou encore l’EMG-FAR qui apporte des éclaircissements au sujet des allégations d’un ex-appelé au service militaire…, voici les principaux titres de la presse nationale parue lundi 17 janvier 2022:

L’Economiste

Contrebande: la bataille est gagnée « En 2020 et 2021, nous avons collectivement gagné une bataille capitale », celle contre la contrebande, a affirmé Nabyl Lakhdar, directeur général de l’Administration des Douanes et Impôts Indirects. Dans un entretien accordé au journal, Lakhdar a expliqué que certains «Ex contrebandiers», par exemple, travaillent aujourd’hui formellement, importent, déclarent et paient normalement les droits et taxes dus et que l’Etat a pu inciter des entrepreneurs à embaucher une partie des femmes qui étaient chargées de transporter les marchandises de contrebande. De même, de nombreuses entreprises dans plusieurs secteurs sensibles à la contrebande ont connu une “reprise très sensible de leur activité”, car l’environnement est devenu plus propice à une concurrence loyale, a-t-il ajouté. Les crimes électroniques, une des nouvelles manifestations de la criminalité Les crimes électroniques, qui connaissent une hausse soutenue, sont favorisés par le grand taux de pénétration des nouvelles technologies, selon le rapport annuel de la présidence du ministère public. Ce document sera examiné cette semaine en Commission de la justice à la Chambre des représentants. Dans le volet lié à la cybercriminalité, ce rapport, qui couvre l’année 2020, distingue entre les crimes portant directement atteinte aux systèmes électroniques d’exploitation, et ceux perpétrés via des moyens électroniques. Le ministère public ambitionne de renforcer la traque de ce type de criminalité, notamment en misant sur la formation. Un projet de guide de formation dans la cybercriminalité est en cours de finalisation, en partenariat avec le Conseil de l’Europe. Une première mouture a été transmise à cette instance pour avis, avant son adoption dans le programme de formation des magistrats.

Aujourd’hui le Maroc

«Morocco Tech», le pari digital du Maroc Faire du Maroc un des pays les plus attractifs au monde dans le secteur du numérique. C’est l’ambition du «Morocco Tech», lancé en grande pompe vendredi 14 janvier 2022 lors d’une cérémonie dédiée, organisée à Rabat par le ministère de la transition numérique et de la réforme de l’administration. Ce mouvement qui réunit startups, décideurs, investisseurs et acteurs du champ numérique au Maroc est la marque nationale qui va promouvoir le secteur digital marocain. A travers cette ambition collective, il s’agit de positionner le Maroc comme destination numérique de choix à l’international, de créer une dynamique globale qui profitera à l’ensemble des écosystèmes marocains dans leur transformation numérique et de stimuler la production de technologies premium dans le pays. Les ménages insatisfaits de leur situation financière Le HCP observe dans le cadre de son indice de confiance des ménages une dégradation d’un trimestre à l’autre. Les ménages font part d’une insatisfaction de leur situation financière. 54,4% contre 5,4% des ménages considèrent qu’elle s’est dégradée au cours des 12 derniers mois. De même, 44,3% des répondants déclarent s’endetter ou puiser dans leurs épargnes au moment où 51,8% estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses. Seulement 3,9% des ménages affirment épargner une partie de leur revenu.

L’Opinion

Deux ans après le crime d’Imlil, deux touristes attaquées, dont l’une mortellement Les éléments de la préfecture de police d’Agadir ont interpellé, samedi, un individu de 31 ans, sans antécédent judiciaire, pour son implication présumée dans l’homicide volontaire et la tentative d’homicide volontaire ayant visé deux ressortissantes étrangères à Tiznit et à Agadir. Le suspect a été filmé par une caméra de surveillance d’un commerce au marché municipal de Tiznit, en train d’agresser mortellement une ressortissante étrangère à l’arme blanche, avant de prendre la fuite et d’être arrêté à Agadir où il a également tenté d’agresser physiquement les clients d’un café au niveau de la bande côtière, dont une ressortissante belge qui a été transportée à l’hôpital pour y recevoir les soins nécessaires, indique la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN) dans un communiqué. Les procédures de pointage effectuées sur les bases de données de la Sûreté nationale et sur les registres médicaux ont montré que le prévenu a été déjà admis au service de psychiatrie de l’Hôpital Hassan I de Tiznit durant un mois, du 25 septembre au 25 octobre 2021, sur ordre de réquisition émis par l’autorité locale, ajoute la même source.

Le Matin

Gouvernement: La stratégie 2021-2026 du pôle social présentée à Guelmim-Oued Noun Une rencontre de concertation régionale sur la stratégie 2021-2026 du ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, ainsi que des institutions qui y relèvent, a été organisée samedi au siège de la wilaya de la région Guelmim Oued-Noun. Cette rencontre, tenue en présentiel et à distance sous la présidence de la ministre de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aouatif Hayar, vise à présenter les grandes lignes de la stratégie du ministère et à s’informer des attentes des acteurs au niveau local et de les associer à l’élaboration et la mise en œuvre du programme d’action du pôle social. La réunion a été aussi l’occasion d’échanger et d’approfondir le dialogue avec les intervenants locaux pour contribuer à l’élaboration d’une nouvelle vision d’intervention du pôle social basée sur le principe de la famille comme levier d’un développement social intégré et durable et d’une architecture sociale nouvelle.

Al Bayane

ONU: Le Maroc au top cinq africains Le Maroc figure parmi cinq pays africains seulement ayant atteint l’objectif des Nations unies consistant à vacciner 10% de la population contre le coronavirus avant fin septembre dernier et 40% avant la fin de l’année 2021. Un rapport de l’ONU sur la situation et les perspectives de l’économie mondiale en 2022, rendu public à New York, indique que la plupart des pays en Afrique ont vacciné moins de 5% de leur population, n’atteignant pas les objectifs de vaccination de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), précisant que seuls cinq pays du continent ont réalisé cet objectif, à savoir le Maroc, le Cap vert, Maurice, les Seychelles et la Tunisie. Selon l’OMS, les taux de vaccination restent faibles en Afrique. Seulement 102 millions de personnes, soit 7,5 % de la population, sont entièrement vaccinées. Plus de 80 % des habitants d’Afrique doivent encore recevoir une première dose de vaccin anti-Covid-19.

Maroc le jour

Artisanat: 2,9 MDH pour rénover l’Ensemble Artisanal de Marrakech La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatima-Zahra Ammor a visité l’Ensemble Artisanal de Marrakech, une structure à vocation socio-économique, le temps de s’informer de l’état d’avancement des travaux de sa rénovation et sa mise à niveau. D’un coût global de 2,9 millions de DH, le « Projet d’amélioration de l’attractivité de l’Ensemble Artisanal de Marrakech » consiste en la mise en valeur de la façade principale, le réaménagement de la buvette en salon de thé culturel, l’animation des allées (ambiance souk de médina) et l’aménagement de la salle d’exposition, outre la création de kiosques thématiques. A cette occasion, Ammor a effectué une tournée à travers les dépendances, les locaux des coopératives et les ateliers des artisans se situant au sein de cet Ensemble Artisanal. Al Yaoum Al Maghribi Le Maroc offre une plateforme industrielle avec des atouts « forts » Le Maroc est doté d’une plateforme industrielle offrant des atouts « forts » et « indéniables » aussi bien pour les investisseurs marocains qu’étrangers, a indiqué jeudi le vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Mehdi Tazi. Intervenant lors d’un webinaire initié par la Chambre de commerce britannique pour le Maroc (BritCham), Tazi a précisé que la plateforme industrielle du Maroc dispose d’un ensemble d’atouts à savoir la stabilité (politique, économique et monétaire), les infrastructures, la qualité des ressources humaines ainsi que la proximité géographique avec l’Europe. Dans la même veine, le Directeur général de Sound Energy, Mohammed Seghiri, interrogé sur les facteurs derrière l’installation de la société britannique Sound Energy au Maroc, a relevé que le Maroc est un pays qui a « une administration organisée, compétente et qui connait les règles de gouvernance ».

Al Massae

AMO: 10,3 millions de bénéficiaires en 2020 La population couverte par l’Assurance maladie obligatoire (AMO) a atteint 10,3 millions de bénéficiaires en 2020, marquant une hausse de 4% comparativement à 2019, selon l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS). Par régime, l’AMO-CNOPS couvre 7,3 millions de bénéficiaires (70,4%) tandis que l’AMO-CNSS couvre une population de 3,1 millions de personnes, précise l’ACAPS dans son rapport d’activité au titre de l’année 2020. Les cotisants ont connu également une évolution de 4,9% par rapport à 2019 pour atteindre un effectif de 4,5 millions de personnes. Al Ahdath Al Maghribia Vers la mise en place d’une infrastructure de stockage de gaz dans le port de Mohammedia L’Agence nationale des ports du Maroc (ANP) a annoncé la mise en place d’une infrastructure de Gaz naturel liquéfié et d’une unité flottante de stockage et de regazéification dans le port de Mohammedia. Elle a lancé un appel d’offres pour une étude concernant la mise en place de ce projet. La date limite de soumission des offres est fixée au 25 janvier 2021. Le port de Mohammedia a été choisi parmi trois autres, à savoir Nador West Med, Kénitra Atlantique et Jorf Lasfar. L’étude, qui doit être livrée dans un délai de sept mois, est composée de plusieurs missions axées sur différents aspects tels que l’analyse des données, la sécurité, l’amarrage et la conception préliminaire. Le coût de réalisation de cette étude s’élève à 4 millions de dirhams.

Al Ittihad Al Ichtiraki

L’EMG-FAR apporte des éclaircissements au sujet des allégations d’un ex-appelé au service militaire L’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (EMG-FAR) a apporté des éclaircissements par rapport aux propos infondés d’un ex-appelé au service militaire au titre du cycle 2019-2020, relayés par certains réseaux sociaux et sites électroniques nationaux. L’EMG-FAR a précisé dans un communiqué que la personne en question a été admise au Service Militaire à l’instar des 15.000 appelés constituant le 36ème contingent, ajoutant qu’elle a suivi sa formation commune de base au Centre de Recrutement et de Formation Initiale à Kasbah Tadla et sa spécialisation en maçonnerie au niveau d’une unité du Génie sise à Médiouna. Au cours de sa formation commune de base, et prétendant souffrir de douleurs dorsales, l’intéressé a été adressé à plusieurs reprises à l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat pour des examens médicaux approfondis, a indiqué la même source, notant que les résultats de ces examens ont révélé qu’il s’agit de séquelles de traumatismes antérieurs à son admission au Service Militaire.

Al Alam