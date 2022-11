Pas de 5G en 2023, Maroc terre de lumière, la polygamie fait de la résistance… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi 14 novembre:

L’Economiste

Télécoms: la 5G aux calendes grecques?

Le déploiement de la 5G en 2023 au Maroc est une mission impossible. Or, la Note d’orientations générales (NOG) avait fixé cet objectif pour l’année prochaine. Aujourd’hui, de nombreux experts télécoms sont sceptiques par rapport au respect du calendrier. « Le plan de la note d’orientations générales ne pourra pas atteindre les objectifs fixés. Le véritable objectif réside dans le déploiement de la fibre. Le but étant d’atteindre 20% en 2023. Soit presque 2 millions de prises FTTH ». Or, valeur aujourd’hui, l’on en est à peine à quelque 450.000 prises, quasiment le quart de l’objectif assigné pour 2023. Par ailleurs, il va falloir monter à 50% du marché fibré dès 2025. Ce qui correspond à 5 millions de prises FTTH.

Aujourd’hui Le Maroc

L’ONMT lance la 2ème vague de communication de la campagne Terre de Lumière

Sept mois après le lancement de la campagne « Maroc Terre de Lumière », l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a lancé une deuxième vague de communication dans pas moins de 19 pays. Une présentation, en avant-première a été faite jeudi 10 novembre à Rabat, aux professionnels, réunis sous l’ombrelle de la Confédération nationale du Tourisme (CNT) et aux présidents des Conseils Régionaux du Tourisme, principaux concernés par cette campagne, indique l’Office dans un communiqué.

Aujourd’hui Le Maroc

Mariage : la polygamie a la peau dure

Les femmes représentent plus de la moitié de la population marocaine avec un chiffre établi à 18.227.000 en 2021 contre 18.086.000 pour les hommes, a indiqué le HCP dans son rapport annuel 2022 sur la femme marocaine. Selon le statut matrimonial, parmi les femmes de 15 ans ou plus, 28% sont célibataires, 57,6% sont mariées, 10,8% sont veuves et 3,5% sont divorcées. L’âge moyen au premier mariage est de 25,5 ans pour les femmes contre 31,9 pour les hommes. Les actes de mariage entre conjoints majeurs se sont établis à 172.491, soit 63,9%. Les mariages polygames ont augmenté au Maroc en passant de 658 cas en 2020 à 1.046 en 2021. S’agissant des actes de divorce, ceux-ci ont augmenté de 2010 à 2021 en passant de 22.452 à 26.957.

L’Opinion

Baraka lance les travaux d’élargissement de la route nationale N°1 entre Dakhla et El Argoub

Le ministre de l’Equipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a donné à Dakhla le coup d’envoi aux travaux de renforcement et d’élargissement de la route nationale N°1 à 9 mètres entre Dakhla et El Argoub, sur une longueur de 40 km. Ce projet, qui a été lancé par Baraka, en présence notamment du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, d’élus et chefs des services extérieurs, comprend la réalisation de la première tranche sur une longueur de 20 km, avec une enveloppe budgétaire de plus de 47, 59 MDH, dont le délai d’exécution est de 12 mois.

Les Inspirations Eco

Énergies renouvelables: une solution solaire thermique bientôt sur le marché

Le consortium maroco-belge, composé de John Cockerill Renewables, Prayon, l’INSMA, I’UMONS, B-Sens et Masen, s’apprête à lancer une nouvelle solution de production d’électricité à partir du solaire thermique, jugé largement plus cher que le photovoltaïque. Solheatair consiste en une solution renouvelable intégrée pour la production, le stockage et la valorisation de chaleur produite par des sources d’énergies renouvelables. Cette énergie thermique à haute température peut ensuite être utilisée dans des process industriels, comme par exemple la production de ciment et d’acier, ou convertie en électricité pour réduire les émissions de CO2. Un démonstrateur sera installé prochainement au cœur du complexe solaire Noor Ouarzazate de Masen.