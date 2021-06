Le nouveau port de Nador prêt en 2022, les Maroc arrivent en tête des étudiants étrangers en France, polémique autour de la pastèque marocaine… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

L’Economiste

Nador West Med: le complexe portuaire prêt dès 2022

L’état d’avancement du projet du port de Nador West Med dépasse les 55%. C’est ce qu’a déclaré Abdelkader Amara, ministre de l’Équipement et du Transport, qui a effectué dernièrement une visite sur le terrain. Selon ses prévisions, les travaux de construction devront s’achever vers la fin 2022 avec une mise en exploitation en 2024. Le nouveau complexe sera un port polyvalent avec une dominance de trois principales activités. L’idée est d’accompagner l’évolution des trafics et des tailles des navires afin de capitaliser sur l’expérience de Tanger Med, en développant une “Offre Maroc”. Ce complexe permettra de faire bénéficier les opérateurs du domaine d’une position stratégique entre une zone de production du brut et un grand marché de consommation représenté notamment par les pays européens. • Réforme de la médecine: La loi arrive au Parlement. Le projet de loi portant réforme du dispositif régissant l’exercice de la médecine arrive au Parlement. Ce texte, adopté en Conseil du gouvernement, vise notamment à assouplir les conditions d’exercice des médecins étrangers au Maroc. Il sera examiné à la Commission des secteurs sociaux de la Chambre des représentants, mercredi prochain

Maroc le Jour

« African Lion 2021 »: déploiement d’un hôpital médico- chirurgical de campagne près de Tafraout

Au titre des activités parallèles à vocation humanitaire de l’exercice combiné maroco-américain « African Lion 2021 » , qui se tient sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’État-major Général des Forces Armées Royales (FAR), un hôpital médicochirurgical de campagne a été déployé au niveau de la commune d’Amlen prés de Tafraout (province de Tiznit). Mobilisant des équipes médicales constituées de médecins et d’infirmiers des FAR et de l’Armée américaine, cet hôpital prodigue des prestations médicales et chirurgicales au profit des populations locales de la région. Dans une déclaration à la MAP, le Colonel Salah Azzarraa, chef de détachement du personnel des FAR à l’hôpital de campagne d’Amlen, a indiqué que cette action qui se poursuivra jusqu’au 18 juin mobilise un staff technique spécialisé et d’importants moyens logistiques.

Aujourd’hui le Maroc

Étudiants étrangers en France: les Marocains toujours en tête

Les étudiants marocains représentent la première communauté d’étudiants étrangers en France avec un chiffre établit à 43.000. Chaque année, les candidats marocains aux études en France sont de plus en plus nombreux. En dix ans, le nombre de candidatures a doublé en passant de 12.000 en 2011 à 24.000 en 2021, dont 8.000 issus de Casablanca et de sa région. Ces chiffres ont été communiqués par l’ambassade de France à l’occasion de l’inauguration du nouvel espace Campus France au sein de l’Institut français de Casablanca. Face à l’augmentation du nombre de candidatures, l’Institut français du Maroc a fait le choix de construire un nouveau bâtiment et d’y installer l’Espace Campus France de Casablanca.

L’Opinion

La pastèque marocaine fait polémique

La pastèque marocaine fait actuellement l’objet d’une véritable polémique qui a engendré la baisse drastique de son prix. Tout avait commencé par des publications qui ont largement été partagées sur les réseaux sociaux en mai dernier. Faisant état de pastèques issues de semences génétiquement modifiées, qui, par ailleurs, auraient fait l’objet de pratiques d’injection d’hormones, ces rumeurs ont fait réagir l’ONSSA qui a catégoriquement démenti ces informations en les qualifiant de fake news utilisant des photos prises dans d’autres pays.

Al Massae

Les techniciens font grève pour protester contre « la négligence » de leurs revendications.

Le Corps national des techniciens au Maroc s’apprête à observer une série de grèves nationales au cours de ce mois de juin. Durant les six jours programmés, à savoir les 17, 18 , 23, 24, 29 et 30 courant, les techniciens entendent dénoncer le refus persistant du gouvernement d’ouvrir un dialogue avec leur Corps et son incapacité à répondre à leurs revendications. Dans un communiqué, le Corps des techniciens s’est dit attaché à toutes les revendications des techniciens, soulignant la nécessité d’ouvrir un dialogue sérieux, responsable et urgent avec lui afin de pouvoir satisfaire les demandes des techniciens, dont la modification de leurs statuts.

Al Ahdath Al Maghribia

L’OCP couvre plus de 30% de ses besoins en eau, sans recours aux eaux douces.

Sans eaux souterraines, qui constituent une ressource stratégique pour le Maroc, l’OCP a couronné ses efforts en matière de conservation en eau en répondant à 31 % de ses besoins en eau en 2020. Le leader mondial de la production et de l’exportation des phosphates a obtenu ces résultats à la faveur de son « Programme Eau », mis en place en 2008 concomitamment avec le lancement de son ambitieux programme de développement industriel. Le « Programme Eau” repose sur deux axes principaux: le premier concerne l’optimisation de la consommation d’eau durant toutes les étapes de la chaîne de production, tandis que le second repose sur le recours à des techniques innovantes et non-conventionnelles telles que l’utilisation des eaux usées d’origine urbaine et le dessalement de l’eau de mer. Grâce à ce programme, l’OCP aspire à couvrir 100% de ses besoins en eau d’ici 2030.