Tourisme/Maroc-Israël: affluence record attendue, la Gendarmerie Royale déploie ses drones, puits illégaux: plongée dans l’anarchie des forages sauvages ou encore la création d’une coalition civile de plaidoyer pour la protection des enfants dans les camps de Tindouf…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce lundi 14 février 2022:

L’Economiste

Tourisme/Maroc-Israël: Affluence record attendue

Pas moins de 300.000 visiteurs potentiels d’Israël et de la diaspora juive sont attendus cette année par la destination Maroc. L’Office national marocain du Tourisme (ONMT) lance bientôt un dispositif multidimensionnel taillé sur-mesure à cette catégorie de voyageurs. Mieux encore, Royal Air Maroc ainsi que la compagnie El AL Israel Airlines ouvrent incessamment les routes aériennes pour 5 heures de vol. De surcroît, plusieurs ministres israéliens d’origine marocaine se rendent cette année au Royaume. Et c’est Orna Barbivai, ministre de l’Économie, qui ouvre le bal dans quelques jours.

Viandes rouges: L’aval de la filière attend sa mise à niveau

«L’amont de la production est généralement bien maîtrisé, mais le maillon de la commercialisation reste confronté à plusieurs défis qui impactent la performance du secteur agricole». Dans son dernier avis sur la «commercialisation des produits agricoles», le Conseil économique, social et environnemental (CESE) s’est focalisé sur la filière viande marquée par des défaillances au niveau de la traçabilité et de l’hygiène. Dans la branche viandes rouges en particulier, l’amont est assez développé grâce au soutien apporté à l’amélioration génétique, à la production et au développement des unités modernes d’élevage bovin et ovin/caprin. Le problème se pose au niveau de l’aval même si cette filière compte 184 abattoirs municipaux, 693 tueries rurales, 5 abattoirs privés agréés et environ 700 souks à bestiaux. En un mot, la commercialisation des animaux vifs et des viandes reste peu organisée et insuffisamment améliorée pour cette filière qui contribue à hauteur de 15% au PIB agricole.

Aujourd’hui le Maroc

La Gendarmerie Royale déploie ses drones

Les drones, nouvelle alternative de la Gendarmerie Royale. Depuis quelques mois, les responsables misent sur ce nouveau moyen pour assurer des missions de surveillance notamment. Ainsi, il est question de la création de nouvelles sections aériennes spécialisées dans l’utilisation des drones dans plusieurs régions, notamment Tanger, Al Hoceima et Nador. Les responsables ont également recours à ces nouveaux moyens plus efficaces, rapides et couvrant des zones plus larges pour sécuriser de nombreux tronçons routiers ainsi que le réseau autoroutier. La Gendarmerie Royale assure la sécurité de régions très étendues tout en assurant différentes missions en rapport avec la sécurité, la lutte contre le trafic de tous genres ainsi que le respect du code de la route, sans oublier la répression des infractions sur les routes.

L’Opinion

Puits illégaux: Plongée dans l’anarchie des forages sauvages

Si des efforts non-négligeables ont été consentis depuis des années pour tenter de limiter les risques liés aux puits et contrer les abus dans ce domaine, la situation qui prévalait jusqu’à aujourd’hui dans le Royaume ne permettait pas d’endiguer complètement le danger de ces gouffres béants tapis dans les recoins des terrains. Le décès tragique de Rayan a, de ce fait, sonné le glas et remis le risque lié aux puits mal sécurisés parmi les priorités des décideurs aussi bien au Maroc que dans d’autres pays de la région. Plusieurs campagnes de recensement et de sécurisation des puits ont été lancées dans diverses régions du Royaume alors qu’un nouveau texte réglementaire est en cours d’élaboration afin de renforcer l’encadrement de la profession de forage et de prospection.

Fake news: de la sensibilisation à la répression, la lutte contre ce fléau passe par une approche globale

La lutte contre la « pandémie » des fausses informations (fake news), surtout en période de crise, passe par l’adoption d’une approche globale alliant sensibilisation, formation, respect de l’éthique et répression, ont affirmé les participants à une rencontre scientifique organisée à Kénitra. Lors de cette rencontre organisée à la Faculté des Langues, des Lettres et des Arts relevant de l’Université Ibn Tofail sous le thème « Médias et dissémination des fake news: le cas Rayan », les participants ont expliqué que la médiatisation du cas de cet enfant s’est caractérisée, à bien des égards, par la dissémination de nombreuses fake news relayées par des médias électroniques, par la prédominance de la logique du profit de par une course effrénée pour les vues et le buzz.

Al Bayane

Effets de la sécheresse: L’opposition demande la réunion de quatre commissions parlementaires

Les groupes et le groupement parlementaires de l’opposition à la Chambre des représentants ont demandé la réunion d’urgence des quatre commissions compétentes en présence des ministres de l’équipement et de l’eau Nizar Baraka, de l’intérieur Abdelouafi Laftit, de l’agriculture Mohamed Sadiki et de l’économie et des finances Nadia Fettah Alaoui. Les signataires de ces lettres, qui sont les présidents des groupes PPS, USFP et MP et du groupement PJD, demandent au président de la commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement de convoquer en urgence une réunion de cette commission pour débattre en présence du ministre de l’équipement de la situation de crise de la rareté des ressources en eau, à l’issue du recul de la retenue des barrages et des mesures urgentes prises pour assurer la sécurité hydrique.

Assahra Al Maghribia

Création d’une coalition civile de plaidoyer pour la protection des enfants dans les camps de Tindouf

Des acteurs de divers horizons ont annoncé, à Rabat, la création de la Coalition civile de plaidoyer en faveur de la protection des enfants dans les camps de Tindouf, à l’occasion de la Journée internationale contre l’utilisation des enfants soldats, célébrée le 12 février. La coalition regroupe une soixantaine de membres fondateurs, dont des journalistes, des académiciens, des défenseurs des droits de l’enfant et des acteurs associatifs. Elle a pour objectif notamment de défendre les droits fondamentaux des enfants vivant dans les camps de Tindouf contre toutes les formes de violence, d’exploitation et d’oppression, dont particulièrement la militarisation. Lors d’une conférence de presse organisée à cette occasion, le coordonnateur de la coalition civile de plaidoyer pour la protection des enfants dans les camps de Tindouf et président de l’organisation Alternatives pour l’enfance et la jeunesse, Mohammed Ennahili, a souligné que le nouveau collectif contribuera à mettre à nu les violations flagrantes que subissent les enfants marocains des camps de Tindouf, particulièrement leur militarisation forcée ou volontaire.

Panama: Inauguration de l’Espace marocain au siège du Parlatino

Un espace marocain a été inauguré au siège du Parlement d’Amérique Latine et des Caraïbes (Parlatino) en République de Panama, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a bien voulu baptiser de Son Auguste Nom « Bibliothèque Roi Mohammed VI ». Lors de la cérémonie d’inauguration, qui s’est déroulée en présence d’un parterre de personnalités politiques et diplomatiques, il a été procédé au lever du drapeau du Maroc devant le siège du Parlatino, au rythme de l’hymne national. Dans une allocution de circonstance, le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, qui effectue une visite dans la capitale panaméenne (10-12 février) à la tête d’une délégation de la Chambre, a indiqué que la « Bibliothèque Roi Mohammed VI » est un symbole qui incarne la richesse et la diversité du patrimoine culturel et spatial du Maroc dans l’enceinte du plus grand rassemblement parlementaire de la région d’Amérique latine et des Caraïbes.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Les conditions météorologiques défavorables: principales causes des faibles précipitations observées pendant l’hiver

Les faibles précipitations observées durant cette saison hivernale au Maroc et au sud de l’Europe est due à un ensemble de conditions météorologiques et climatiques défavorables, a souligné, Lhoussaine Youabd, chargé du service communication à la Direction de la Météorologie Nationale (DMN). « La situation météorologique a été caractérisée au cours de cette période hivernale par la présence de l’anticyclone des Açores, une zone de haute pression atmosphérique située dans l’océan Atlantique Nord et qui s’étend sur le sud de l’Europe, l’ouest du bassin méditerranéen et le Maroc », a-t-il indiqué dans une déclaration à la presse. Cette situation, a expliqué le responsable, « a influencé les conditions météorologiques de cette saison favorisant la prédominance d’un temps stable, calme et généralement sec », ajoutant que la position centrée de l’anticyclone des Açores sur le proche Atlantique et le bassin méditerranéen, « repousse la majeure partie des perturbations atmosphériques, génératrices des pluies vers le Nord et les îles Britanniques ainsi que vers l’Europe de l’Est, les Balkans et le Moyen-Orient ».

Al Ahdath Al Maghribia

Atelier de sensibilisation des officiers de la police judiciaire sur les droits des personnes vivant avec le VIH

L’Institut royal de police (IRP) de Kénitra a abrité un atelier de sensibilisation sur les droits des personnes vivant avec le VIH (PV VIH) et les populations clés plus exposées aux risques d’infection VIH (PPER), au profit des officiers de la police judiciaire. Organisé par l’Association de lutte contre le sida (ALCS), en partenariat avec le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) et la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), cet atelier, qui a bénéficié à 25 officiers de la police judiciaire, a pour objectif de renforcer les capacités juridiques et réglementaires des participants. Privilégiant l’approche genre, cette rencontre s’est articulée autour d’une série de thématiques portant sur la situation épidémiologique et la prévention combinée, le plan stratégique national de lutte contre le Sida, la discrimination, la stigmatisation et la violence basée sur le genre à l’égard des PV VIH et les populations clés.

Al Yaoum Al Maghribi

Le dirham se déprécie face à l’euro du 03 au 09 février

Le dirham s’est déprécié de 0,62% face à l’euro et s’est apprécié de 0,47% vis-à-vis du dollar américain, durant la période allant du 03 au 09 février 2022, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique la Banque Centrale dans son récent bulletin hebdomadaire. Au 04 février 2022, les avoirs officiels de réserve se sont établis à 329,4 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,3% d’une semaine à l’autre et de 5,4% en glissement annuel. Au cours de la même période, l’encours global des interventions de BAM ressort à 76,4 MMDH, dont 34 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, 22,7 MMDH sous forme d’opérations de pension livrée et 19,7 MMDH dans le cadre des programmes de soutien au financement de la très petite, petite et moyenne entreprise (TPME).