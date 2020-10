La revue de presse du lundi 12 octobre

Ouverture de la saison de la chasse, le Maroc en manque de psychiatres, relance progressive du tourisme… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce lundi:

L’Economiste

76.000 chasseurs à l’affût de gibier.

Cela fait plus d’une semaine que la saison de la chasse est ouverte. Elle durera jusqu’au 22 février 2021, et profitera à plus de 76.000 chasseurs exploitant 2,8 millions d’hectares réservés à la chasse amodiée sur le plan national. Plusieurs dispositions ont été prises pour réussir cette saison, malgré la pandémie, et assurer la protection du gibier et des chasseurs via un contrôle rigoureux et une meilleure répartition des espaces dédiés à ce sport-loisir. De fait, tous les chasseurs du Royaume auront la possibilité de chasser toutes les espèces du gibier, exception faite pour la tourterelle, gibier migrateur, dont l’ouverture générale est fixée au 17 juillet 2021. Le nombre maximal de pièces de gibier sédentaire qu’un chasseur peut abattre d’une même journée de chasse est fixé à quatre perdrix, un lièvre et cinq lapins.

L’Opinion

Psychiatrie: le Royaume accuse un déficit en nombre de praticiens et de lits d’hospitalisation.

Le président de l’Association Marocaine pour l’Appui, le Lien, l’Initiation des familles de personnes souffrant de troubles psychiques (AMALI), Fouad Mekouar, a indiqué que le Maroc a accusé un déficit de 306 psychiatres dans le secteur public et privé. Le Royaume dispose par ailleurs d’une capacité litière de 2.225 lits seulement pour la santé mentale répartis sur 34 structures de soins en psychiatrie et addictologie soit 0,7 lit pour 10.000 habitants, alors que la norme internationale préconise 1 lit pour 10.000 habitants. Mekouar a ajouté que la répartition régionale est inégale où l’axe Casa-Kénitra se taille la part du lion (Casablanca regorge 60% des ressources). Côté médicament, le président de l’Association AMALI, déplore que le budget de 90 MDH alloué aux médicaments psychotropes reste insuffisant avec absence des médicaments de nouvelle génération.

Libération

La couverture sociale, un projet Royal au profit de tous les Marocains.

Projet sociétal par excellence, le chantier de généralisation de la couverture sociale, qui s’inscrit dans la promotion de la justice sociale et spatiale, marque un point d’inflexion majeur dans le processus de refonte du dispositif de protection sociale au Maroc. Les contours de « ce projet national majeur, d’une nature inédite » se sont précisés davantage dans le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, vendredi, au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 5ème année législative de la 10ème législature. Considéré comme une véritable feuille de route pour ce chantier d’envergure, le discours Royal a révélé les quatre axes-clés autour desquels s’articulera la généralisation de la couverture sociale. De prime abord, il s’agit d’étendre, d’ici la fin 2022 au plus tard, la couverture médicale obligatoire, de sorte que 22 millions de bénéficiaires additionnels accèdent à l’Assurance maladie de base qui couvre les frais de soins, de médicaments, d’hospitalisation et de traitement.

Al Massae

Relance progressive du tourisme national: Marrakech accueille 160 touristes français.

Un premier groupe de touristes français est arrivé samedi à l’aéroport international Marrakech-Menara et ce, dans le cadre des efforts du Royaume visant une relance progressive du tourisme national notamment, après de longs mois de fermeture des frontières nationales due à la crise sanitaire induite par la pandémie du coronavirus. L’arrivée sur le sol national de ce groupe composé de 160 touristes français à bord d’un avion de la Royal Air Maroc (RAM) revêt une grande symbolique et se veut porteur d’un grand espoir pour l’ensemble des professionnels du secteur ainsi que des autorités compétentes qui ambitionnent de booster cette destination des plus prisées à l’échelle internationale. Ces touristes qui seront hébergés dans le « Club Med » de la Palmeraie sont arrivés au Maroc grâce à un accord conclu entre la compagnie aérienne nationale et le célèbre opérateur touristique français.

Al Ahdath Al Maghribiya

ADM: le cap de 1 million d’utilisateurs du Pass Jawaz franchi.

Le nombre d’utilisateurs du Pass Jawaz a dépassé le cap de 1 million, a annoncé la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM). « La société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) est fière d’annoncer que le nombre d’utilisateurs du Pass Jawaz a dépassé le cap de 1 million, un million d’usagers qui ont vu dans le changement une opportunité pour gagner en sécurité, en confort sur l’autoroute et sans surcoût », s’est félicitée ADM dans un communiqué. Cette grande avancée est le fruit de la confiance témoignée par les citoyens qui ont décidé d’opter pour le mode paiement automatique sans contact, sécurisé, simple, et accessible à tous et surtout sans surcoût par rapport au mode de paiement en espèce, indique la même source.

Al Alam

Covid-19: le Maroc se mobilise pour généraliser le vaccin.

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb a souligné que son département déploie tous les efforts pour assurer un stock suffisant de vaccins anti-Covid19 pour l’ensemble des Marocains, après l’achèvement des essais cliniques du vaccin et sa mise en vente sur le marché mondial. Ait Taleb a relevé, dans une déclaration à la presse, que le ministère s’attèle à la mise en place d’un ensemble de mesures en vue de généraliser la vaccination anti-Covid19 sur toutes les régions du Royaume, en attendant que l’efficacité de l’un des vaccins en phases finales des essais cliniques soit prouvée. Le Maroc est appelé à se préparer à l’avance et à prendre toutes les mesures à même d’assurer la réussite de l’opération de vaccination contre le coronavirus, conformément aux Hautes Orientations Royales relatives à l’adoption d’une stratégie proactive pour lutter contre cette épidémie, a-t-il insisté.