PPP: mode opératoire pour les collectivités locales

L’intégration des collectivités territoriales dans la liste des acteurs à habilités à nouer des partenariats public-privé (PPP) est l’un des principaux apports de la dernière réforme de la loi régissant cette procédure. Aujourd’hui le ministère de l’Intérieur vient d’élaborer un avant-projet de décret, fixant les modalités d’application de ce dispositif. Ce texte est actuellement soumis à la consultation publique au niveau du Secrétariat général du gouvernement (SGG). Dans les détails, cet avant-projet de décret porte sur l’application d’une série d’articles de la loi sur les PPP, notamment l’article 2 sur l’évaluation préalable, l’article 4 sur les modes de passation, l’article 5 sur le dialogue compétitif, l’article 8 sur l’offre économiquement la plus avantageuse.

Aujourd’hui le Maroc

Tanger: 21 millions DH pour la végétalisation de l’ancienne décharge publique

Contribuer à la préservation de l’environnement et l’amélioration de la qualité de cadre de vie des riverains. Tel est l’objectif principal du projet de végétalisation de l’ancienne décharge publique de Tanger, que les autorités ont décidé fin mars de fermer complètement, suite à l’entrée en vigueur du nouveau Centre d’enfouissement et de valorisation des déchets ménagers et assimilés, situé à douar Skedla dans la commune rurale d’Al Menzla et celui de reconversion des déchets à Hrarech (route de Tétouan). D’une enveloppe budgétaire globale de 21 millions de dirhams, ce projet est le fruit d’une convention de partenariat, dont les dispositions viennent d’être approuvées lors de la dernière session ordinaire du Conseil régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CR-TTA) au titre du mois de juillet. Le projet vient répondre aux attentes et à la mobilisation des représentants de la société civile locale et les militants écologistes qui ont toujours appelé à la fermeture de cet ancien dépotoir sauvage et sa transformation en un espace vert.

L’Opinion

Covid-19: le Maroc, 24ème pays le plus sûr au Monde.

La gestion de la crise sanitaire a permis au Royaume de se classer en haut de l’échelle de classement de l’indice de sécurité du magazine Global Finance. Le rapport de cette année a intégré la gestion de la Covid-19 comme paramètre d’évaluation, vu l’impact dévastateur du virus sur le monde entier. Le Maroc est ainsi classé à la 24ème place. Le Royaume a obtenu un score de 8,05, ce qui signifie qu’il est considéré comme l’un des pays ayant pu gérer efficacement l’épreuve du Covid-19 en maîtrisant la mortalité et en appliquant une vaccination stable et régulière.

Al Massae

Maroc: les réserves en devises dépassent 320 MMDH en 2020 (rapport)

Les réserves en devises du Maroc ont affiché une hausse spectaculaire d’environ 290% durant la période allant de 2002 à 2020 pour s’établir à 320,3 milliards de dirhams (MMDH) au titre de l’année écoulée, ressort-il d’un rapport sur le bilan de l’action gouvernementale 2017-2021. « Les réserves en devises constituent l’une des plus importantes garanties dont les pays disposent pour couvrir leurs échanges extérieurs. En effet, les réserves nationales en devises sont passées de 105 MMDH en 2002 à 320,3 MMDH en 2020, soit une hausse de près de 290% », indique la même source. Le rapport met également en avant le dynamisme économique national, qui se reflète dans l’évolution des échanges extérieurs du Royaume, notant que le développement de l’industrialisation s’est traduit par une hausse des importations, notamment celles d’équipements industriels et d’énergie.

Al Ahdath Al Maghribia

Listes électorales générales: les tableaux rectificatifs consultables du 9 au 15 juillet

Le ministre de l’Intérieur informe les citoyennes et les citoyens que les tableaux rectificatifs des listes électorales générales, comportant les décisions des commissions administratives, ont été mis à la disposition du public pour consultation, du 9 au 15 juillet, aux bureaux de l’autorité administrative locale et aux services des communes et arrondissements. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des préparatifs des élections des membres des conseils communaux et régionaux et des membres de la Chambre des représentants, prévues le 8 septembre 2021, et suite à la clôture des réunions des commissions administratives chargées de la révision des listes électorales générales, sous la présidence des magistrats et relatives à l’examen des nouvelles demandes d’inscription et les demandes de transfert des inscriptions ainsi que pour corriger les éventuelles erreurs dans les listes actuelles et procéder aux radiations légales.