L’AMDIE qui dévoile sa nouvelle marque à Dubai, le ministre italien des AE qui met en avant le rôle du Maroc dans la région, la relance économique, principal défi de la nouvelle ministre de l’Economie, une économie qui sera boostée par la demande intérieure, en redressement pour le troisième trimestre successif…Voici l’actualité décortiquée par la presse nationale.

Aujourd’hui Le Maroc

Morocco Now, la nouvelle marque d’investissement et d’export du Maroc.

•C’est de Dubaï que l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) a choisi de lancer la marque d’investissement et d’export du Maroc. Baptisée « Morrocco Now », la nouvelle identité se veut un nouveau gage de confiance pour les différents partenaires du Royaume. Cette initiative traduit en effet la vision de l’AMDIE pour promouvoir le Maroc comme destination d’investissements et d’affaires dans cette période de sortie de crise. « Morocco Now s’appuie sur une expérience réussie de la transformation économique faisant du Maroc une destination fiable à haut potentiel d’investissement et d’export », a souligné Youssef El Bari, directeur général de l’AMDIE en marge du lancement, dimanche 9 octobre, de la marque au Pavillon Maroc à l’Expo 2020 Dubaï.

• Al Hoceima : Quelque 9.000 enfants dans le préscolaire cette année. A l’instar de l’ensemble des provinces et préfectures du Nord, Al Hoceima poursuit son programme de promotion de l’éducation préscolaire en vue de favoriser l’apprentissage et la préparation des élèves bénéficiaires à l’enseignement primaire. Dans ce contexte et au titre de la rentrée 2021-2022, le secteur a connu le renforcement des infrastructures et l’augmentation du nombre d’éducateurs spécialisés, ayant permis d’accueillir quelque 9.000 enfants cette année dans la province. Selon la Direction provinciale de l’éducation nationale d’Al Hoceima, les enfants bénéficiaires de ce programme entament leur année scolaire dans le strict respect des mesures préventives en vigueur pour éviter la propagation de la pandémie de Covid-19. Maroc Le Jour

Le Matin

Luigi Di Maio: Le Maroc joue un rôle majeur dans la région méditerranéenne

•C’est ce qu’a affirmé, à Rome, le ministre des affaires étrangères italien Luigi Di Maio. « La coopération bilatérale avec le Royaume, acteur fondamental en méditerranée, peut se développer davantage si nous impliquons la jeune génération » , a déclaré le ministre italien, lors d’une cérémonie de remise de bourses d’excellence à des étudiants marocains. M.Di Maio a saisit cette occasion pour saluer le rôle pionnier du Maroc dans la lutte contre le terrorisme et sa contribution à la stabilité de la région, évoquant les efforts déployés par le Royaume dans le dossier libyen.

L’Economiste :

La relance dans la ligne de mire

•Après deux ans à la tête du département du tourisme, Nadia Fettah Alaoui hérite d’un portefeuille bien plus lourd: Economie et Finances. Pas le temps de s’échauffer, Nadia Fettah Alaoui va rentrer dans le vif du sujet avec les préparatifs de la loi de finances 2022. Les attentes sont nombreuses, plusieurs secteurs continuant de pâtir des effets de la crise sanitaire. L’équipe qu’elle formera avec Faouzi Lekjaâ aura pour principale mission d’appuyer la relance économique avec notamment le déploiement du Fonds Mohammed VI pour l’investissement. Les dossiers chauds, Nadia Fettah Alaoui en aura foison sur son bureau à commencer par la réforme des subventions.

L’ENCG Tanger veut booster l’employabilité de ses diplômés

•L’ENCG Tanger vient de signer une convention de partenariat avec l’antenne marocaine du cabinet américain Cognitus. L’objectif est de doper le développement des compétences des étudiants et des diplômés de l’ENCG-T et, surtout, booster leur employabilité. Cognitus est un cabinet conseil basé à Dallas et opérant dans le domaine de la transformation digitale des entreprises avec plus de 850 employés répartis sur les quatre coins du monde. Parmi les aspects de coopération visés, figure l’échange d’information en matière de recrutements et de stages, la formation personnalisée des employés de Cognitus ou encore le lancement de projets de recherche communs.

L’Opinion :

Dar Bouazza : la corniche fera peau neuve

• Dans le but de faire de Casablanca un espace de vie, de prospérité et de divertissement, la Société de Développement Local (SDL), ayant été à l’origine de la réhabilitation de plusieurs édifices historiques de la métropole, vient de lancer un appel d’offres pour la réalisation des travaux d’aménagement de la corniche de Dar Bouazza qui s’étaleront sur 7,2 km. D’une enveloppe budgétaire d’au moins 43 millions de dirhams (MDH), ces derniers ne dureront pas moins de 18 mois, peut-on lire sur le site de Casa Aménagement, ajoutant que l’ouverture des plis est prévue pour le 26 octobre prochain. Le chantier concerne des travaux de voirie et d’assainissement, de revêtement de bâtiments, et d’éclairage public, la mise en place d’espaces de Jeu pour enfants et des zones de sport en plein air, la conception de mobiliers urbains.

Casablanca-Settat : un besoin de 600 poches de sang par jour.

• Les centres de transfusion sanguine de la région Casablanca-Settat enchainent les alertes sur la pénurie du sang et tentent de s’approvisionner en poches de sang afin de couvrir les besoins des patients au quotidien, et ce après avoir constaté que le stock actuel est sur le point de s’épuiser. Amal Darid Ibnelfarouk, directrice du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Casablanca-Settat, a révélé dans un communiqué que le centre a besoin de 500 à 600 poches de sang par jour pour satisfaire la consommation journalière, ajoutant que les différents centres de la région souffrent durant cette- saison post-estivale, d’une grave pénurie dans les stocks de cette substance vitale.

Al Massae

La consommation des ménages favorise la demande intérieure

•Dans un contexte d’amélioration de la situation sanitaire, la demande intérieure aurait poursuivi son redressement pour le troisième trimestre successif, après avoir régressé au cours de l’année 2020, indique le HCP. La consommation des ménages se serait raffermie de 5,6%, au troisième trimestre 2021, portée par la hausse des achats de biens alimentaires, manufacturés et de services de transport, de restauration et de loisirs. La consommation des administrations publiques aurait, pour sa part, progressé de 4,2%, au lieu de +4,8% un trimestre plus tôt, en ligne avec l’accroissement des dépenses de fonctionnement administratif. L’investissement brut se serait raffermi de 6,5%, dans le sillage du raffermissement de l’équipement en produits manufacturés et immobiliers.