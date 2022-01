CNSS: L’amnistie sociale reconduite, M-wallets : La déferlante des établissements de paiement, voitures électriques, un segment qui peine à démarrer ou encore le Molnupiravir: une approche anticipative complémentaire de la campagne de vaccination dans le Royaume…, voici les principaux titres de la presse nationale parue lundi 10 janvier 2022:

L’Economiste

CNSS: L’amnistie sociale reconduite

Les deux amnisties sociales, celle sur les créances datant de juin 2020 et antérieures et celle de 2016 et antérieures, arrivées à échéance respectivement en septembre et juin derniers seront reconduites. C’est l’une des principales résolutions du conseil d’administration de la CNSS tenu la semaine dernière. Le premier dispositif cible en particulier les entreprises impactées par la crise sanitaire et le deuxième s’adresse à tous les affiliés de la CNSS. Jusque-là la Caisse a mis en place plusieurs dispositifs pour inciter les entreprises à s’acquitter des créances dont certaines remontent à 1969. Celles-ci se caractérisent par le poids important des majorations de retard. En tout cas, plus de 50% de la créance globale objet de recouvrement est composée de pénalités.

Justice/concurrence: une force de frappe pour mener les enquêtes

Certaines alliances ont parfois une portée insoupçonnable. Le monde des affaires devrait s’intéresser à une convention de coopération assez particulière. Elle a été signée le 27 décembre 2021 à Rabat entre le Conseil de la concurrence et la présidence du ministère public. Il va falloir donc donner du souffle à cette coopération à moins de se cantonner à des effets d’annonce. Jamais la justice et le régulateur n’ont enquêté conjointement, dans une affaire initiée par le Conseil de la concurrence. Moulay Hassan Daki et Ahmed Rahhou, respectivement présidents du ministère public et du Conseil de la concurrence, s’inscrivent dans une logique légale. Donner une consistance palpable aux enquêtes et sanctions prévues par la loi relative à la liberté des prix et de la concurrence.

Aujourd’hui Le Maroc

M-wallets : La déferlante des établissements de paiement

Le match du mobile paiement est pratiquement déjà scellé. Les derniers chiffres sur les M-wallets sont édifiants. Sur un total de 2,44 millions de comptes ouverts au Maroc, les établissements de paiement accaparent la quasi-totalité, soit 2,14 millions de comptes. Autrement, sur chaque 18 comptes ouverts par les clients au cours des mois qui ont suivi la crise sanitaire, 12 comptes l’ont été dans un établissement de paiement au détriment des établissements bancaires. Les observateurs et les professionnels du marché expliquent ce franc succès par les restrictions sanitaires ainsi que par la stratégie de communication et marketing très agressive mais surtout la proximité de ces établissements avec les clients.

L’Opinion

Marché automobile: voitures électriques, un segment qui peine à démarrer

Malgré une progression de 145% entre 2019 et 2020, le segment des voitures écologiques est loin d’atteindre son rythme de croisière au niveau du marché marocain. Ce segment où se mêlent les véhicules hybrides et 100% électriques ne représente que 3,2% de parts de marché. Une position qui s’explique par la rareté de l’offre avec un seul modèle 100% électrique produit localement, le manque de bornes de recharges ou encore un système d’incitations qui reste à parfaire. Les véhicules thermiques semblent ainsi avoir encore de beaux jours devant eux au niveau du marché local, preuve en est les importateurs-distributeurs évoquent 2035 comme l’année où le passage à l’électrique pourrait être une réalité tangible.

L’ASMEX et Bureau Veritas Maroc lancent « Les RDV export-sectoriels »

L’Association Marocaine des Exportateurs (ASMEX) a lancé, en partenariat avec le Bureau Veritas Maroc, « Les RDV export-sectoriels », une série de webinaires et rencontres ayant pour objectif d’accompagner les exportateurs. Cette série de webinaires thématiques et rencontres de formation mensuelles ont pour objectif d’accompagner les exportateurs de plusieurs secteurs afin de se conformer aux exigences des marchés internationaux en termes d’exigences normatives et de Knowledge Process, indique l’ASMEX dans un communiqué.

Libération

Le Maroc, point d’ancrage de Chariot en Afrique

Le Maroc est le point d’ancrage de Chariot, compagnie axée sur la transition énergétique en Afrique, avec le développement du gisement d’Anchois comme priorité, a souligné le Directeur Pays du Groupe au Maroc, Pierre Raillard. « Le Maroc est clef pour nos activités et le point d’ancrage de notre stratégie gazière avec le développement du gisement d’Anchois comme priorité », a indiqué Raillard. La compagnie a déjà démarré ses opérations de forage le 15 décembre 2021, a-t-il ajouté, expliquant que la plateforme de forage « Stena Don » est arrivée sur site, au niveau du permis « Lixus », au large du Maroc, pour réaliser des opérations de forage sur le projet du développement du gaz d’Anchois.

Assurances: Hausse de 10,5% des primes émises à fin novembre

Les primes émises par les compagnies d’assurances et de réassurance ont atteint près de 46,6 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2021, en hausse de 10,5% comparativement à la même période une année auparavant, indique l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS). La branche « Vie » a progressé de 14,1% à 21 MMDH et la branche « Non vie » a évolué de 7,6% à 25,6 MMDH, ressort-il des statistiques mensuelles du mois de novembre 2021 publiées par l’Autorité.

Al Bayane

Institution du Médiateur : 588 doléances relatives à l’état d’urgence sanitaire (rapport 2020)

L’institution du Médiateur a reçu 588 doléances relatives à l’état d’urgence sanitaire, soit 17,88 % du total, selon son rapport de l’année 2020. Ces doléances se rapportent à la distribution ou demandes d’assistance pécuniaire ou en nature (72,11 %) et l’atteinte au droit de se déplacer entre le Maroc et l’étranger (20,24 %) et à l’intérieur du Royaume (2,89 %), en plus des conditions et de la gestion du travail dans les locaux dédiés et l’arrêt de certaines activités, précise le rapport, présenté vendredi à Rabat.

Al Alam

Rabat : Lancement du projet Bassma pour le renforcement des capacités des femmes dans la gestion locale

Le projet Bassma pour le renforcement des capacités des femmes dans la gestion locale, a été lancé samedi à Rabat. Initié par l’association Al-Bouchra pour le développement social, culturel et sportif, en partenariat avec le ministère de l’Intérieur, via le Fonds de soutien à la représentativité des femmes, ce projet vise à promouvoir la participation active des femmes dans la vie politique locale et le renforcement de la capacité des femmes élues locales. Lancé sous le signe « Les femmes dans les conseils élus un levier de la bonne gouvernance », ce projet a également pour objectifs de rehausser le niveau du leadership féminin dans la gestion des affaires locales, améliorer leur représentativité et assurer l’accès aux instances de prise de décision sur la base de l’égalité des chances.

Al Yaoum Al Maghribi

Le Molnupiravir: une approche anticipative complémentaire de la campagne de vaccination dans le Royaume

Le Maroc s’est démarqué par son approche anticipative et proactive en se classant parmi les premiers pays à avoir autorisé le nouveau médicament anti-Covid « Molnupiravir », a affirmé, samedi, le médecin chercheur en politiques et systèmes de santé, Tayeb Hamdi. Ce médicament, dont l’importance réside dans sa prise facile par voie orale, à domicile sans hospitalisation, constitue, à côté du Paxelovid de Pfizer, « un nouvel outil tant attendu dans la lutte contre la pandémie », a indiqué Hamdi.

Assahra Al Maghribia

Le Maroc est l’un des meilleurs pays en développement dans la production et la fabrication de voitures

Le quotidien jordanien »Al-Dustour’’ a souligné que le Maroc est l’un des meilleurs pays en développement dans le domaine de la production et la fabrication de voitures, le Royaume étant devenu une destination pour les grandes sociétés internationales. Le quotidien a relevé dans un article de l’écrivain Hazem Kashoue, que «le Maroc est le leader de l’industrie automobile dans les pays en développement, puisqu’il est le premier en Afrique et le meilleur dans le monde arabe, et il exporte les meilleures voitures vers les pays européens et d’autres pays, ce qui a fait du Royaume l’un des meilleurs pays en développement dans la production et la fabrication de voitures ».

Al Ahdath Al Maghribia

L’attractivité du Maroc et sa position géostratégique en font un pays pivot pour la Chine (Magazine français)

L’attractivité du Maroc et sa position géostratégique en font un pays pivot pour la Chine, à travers son projet de nouvelles routes de la soie, souligne jeudi le Point. Selon le magazine français, ‘’le Maroc a renforcé ces dernières années sa position de porte d’entrée vers l’Europe et l’Afrique. Ce qui n’a pas échappé à la Chine qui démontre un intérêt économique de plus en plus important pour le Royaume’’. « De par sa position géostratégique, le royaume s’est positionné comme le point d’entrée des investissements européens en Afrique. Son port, Tanger Med, est entré dans le top 25 mondial des hubs portuaires et est troisième en termes de connectivité derrière Shanghai et le Panama. Et cela n’a pas échappé à la Chine », écrit le Point au lendemain de la signature par Rabat et Pékin de la convention relative au Plan de la mise en œuvre conjointe de la Ceinture et de la Route.