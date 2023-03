La revue de presse du jeudi 9 mars

Réforme de la Moudawana, fraude fiscale, tourisme… voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce jeudi 9 mars:

Fraude fiscale: la DGI organise son action (L’Economiste )

La Direction générale des impôts veut restructurer sa stratégie de lutte contre la fraude et l’évasion fiscale. Elle décentralise son action en déléguant les pleins pouvoirs aux régions tout en assurant une bonne coordination avec les services concernés pour une meilleure efficacité et éviter toute dérive. C’est du moins ce que l’on peut déduire de la récente note de service adressée par la Direction générale à l’ensemble des chefs de service et des bureaux et sections des affaires judiciaires au sein des directions régionales et préfectorales. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article 231 du code général des impôts, traitant de «la procédure pour l’application des sanctions pénales aux infractions fiscales».

Lalla Meryem préside la cérémonie de célébration de la Journée Internationale de la Femme ( Le Matin )

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, présidente de l’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), a présidé, mercredi à Rabat, la cérémonie de célébration de la Journée Internationale de la Femme. Par la même occasion, Son Altesse Royale a présidé la cérémonie de signature de deux conventions de partenariat entre les secteurs public et privé, économique et institutionnel. La première convention est relative à la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu professionnel et économique public et privé et à l’amélioration des conditions de travail de la femme dans le monde rural et urbain. La seconde convention concerne l’innovation technologique et l’action de proximité au service de la lutte contre le harcèlement sexuel.

L’ONMT scelle un partenariat historique avec TUI GROUP ( Les Inspirations éco )

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a annoncé avoir scellé, mardi, un partenariat historique avec TUI GROUP, leader mondial du Tourisme. Cet accord couvre les 5 prochaines années allant de la saison été 2023 à l’hiver 2027-2028 soit 10 saisons et permettra, sur cette période de plus que doubler les arrivées touristiques vers le Maroc avec un taux de croissance de l’ordre de 220%, indique l’Office dans un communiqué. TUI enregistre environ 210.000 clients annuels sur le Maroc.

Le Maroc cherche à développer son réseau à forte vitesse ( L’Opinion)

Le déploiement de la Ligne à Grande Vitesse a constitué un saut qualitatif qui a contribué à améliorer la compétitivité et l’attractivité du réseau ferroviaire au Maroc. Raison pour laquelle les pouvoirs publics sont déterminés à développer les infrastructures y afférentes, avec l’ambition de déployer, d’ici 2030, la deuxième étape de ce chantier d’envergure, pour étendre le réseau TGV jusqu’à Agadir. Un objectif qui nécessite la mobilisation de près de 10 milliards d’euros, et qui se traduira par une couverture plus dense de l’Axe Atlantique par le réseau à grande vitesse, la portant à plus de 800 km. Lors de la 11ème édition du Congrès mondial de l’Union Internationale des Chemins de Fer (UIC), le ministre de tutelle, Mohamed Abdeljalil, a listé les opportunités, mais aussi les défis de ce chantier titanesque.

Le CNDH lance un groupe de travail sur la révision du Code de la Famille ( Maroc Le Jour )

Le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a annoncé la création d’un « groupe de travail sur la proposition de révision du Code de la famille », chargé d’engager une réflexion et un débat pluraliste entre les différentes compétences nationales, dans la perspective d’élaborer un mémorandum présentant une vision globale pour réformer le Code de la famille et en pallier les vides juridiques. A travers la création de ce groupe, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Conseil fondée sur l’effectivité des droits, le CNDH entend soulever les problématiques liées aux dispositions du Code de la famille, en adoptant une approche des questions familiales, des droits des femmes et des enfants. Il s’agit, également, de formuler des propositions à même de renforcer l’effectivité des droits en ce qui concerne le Code de la famille ainsi que des lois connexes, et d’assurer la réalisation de l’égalité et de la non-discrimination, précise un communiqué du CNDH.