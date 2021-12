Depuis l’avènement de la pandémie du coronavirus, près de 1/3 des sociétés de location de voitures ont mis la clé sous le paillasson, Assurance: ACECA perd son agrément, Visa France : Procédure spéciale pour les transporteurs marocains, Ce qui est prévu en 2022 pour appuyer le textile, Santé publique: les clés d’une réforme sur les rails, OBG: la reprise économique post-Covid se précise au Maroc, le Maroc et le Royaume-Uni tiennent la 3e session de leur dialogue stratégique, des responsable HCR et UE saluent l’engagement implacable du Maroc envers les réfugiés, Sefrou: Hausse de 4 % de la production oléicole en 2021 (DPA), Mrabet: environ 74% n’ont pas reçu la troisième dose..., voici les principaux titres de la presse nationale ce jeudi 9 décembre 2021 :

L’Economiste

Depuis l’avènement de la pandémie du coronavirus, près de 1/3 des sociétés de location de voitures ont mis la clé sous le paillasson

Les implications économiques des restrictions liées à la crise sanitaire ont été fatales. La récente suspension des liaisons aériennes est en train de porter l’estocade au secteur en raison des annulations des réservations. Selon la Fédération des loueurs d’automobile sans chauffeur, la période des fêtes de fin d’année représente 25% du chiffre d’affaires. La profession qui a été écartée des mesures d’aide publique réclame un plan de soutien en raison des annulations des réservations.

Assurance: ACECA perd son agrément

Mini séisme dans l’écosystème des assurances. Aceca, un des plus anciens et des plus gros courtiers du secteur vient de perdre son agrément. En 2020, le groupe figurait parmi le top dix des intermédiaires avec un chiffre d’affaires de 300 millions de DH et une commission de près de 35 millions de DH. L’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (Acaps) a pris la décision mardi dernier. Auparavant, la commission de discipline constituée majoritairement par des indépendants et des professionnels, s’est prononcée en faveur du retrait de l’agrément de ACECA SA et ACECA Tanger SA. Ce qui sonne la fin pour cet intermédiaire présent sur le marché depuis 1950.

Aujourd’hui Le Maroc

Visa France : Procédure spéciale pour les transporteurs marocains

Une séance de travail a été tenue récemment à Rabat, entre notamment l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal et une délégation de la CGEM, pour exposer en détail les difficultés et les entraves rencontrées par les entreprises marocaines du transport international routier en matière d’obtention de visas plus particulièrement en ce qui concerne les délais d’attente assez longs. Selon la Fédération du transport et de la logistique, «La partie française a souligné, chiffres à l’appui, que le nombre annuel de visas délivré par les consulats généraux de Rabat et Casablanca a enregistré une progression continue durant les années 2018, 2019, 2020 et 2021. S’agissant des délais d’attente, la délégation française a fait état de dossiers caractérisés par des pratiques non transparentes, nécessitant ainsi des délais plus longs pour leur instruction».

Ce qui est prévu en 2022 pour appuyer le textile

En tant que grand pourvoyeur d’emplois au pays, le gouvernement prévoit une véritable stratégie pour revigorer le textile national. Le ministère de l’industrie et du commerce a prévu de prendre des mesures concrètes. Il s’agit notamment d’encourager la production nationale d’abord au Maroc. Alors que les produits «made in Morocco» font face à une concurrence farouche de la part des produits importés, le gouvernement va doper le textile national en agissant sur les commandes locales. Des accords de partenariat sont annoncés avec au moins deux grandes chaînes marocaines de la grande distribution. D’autres contrats similaires avec d’autres marques de grandes surfaces ne sont pas exclus. Les autorités comptent également protéger la production nationale en instaurant un climat de concurrence loyale sur le marché national.