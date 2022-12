Loi sur les armes à feu, Maroc-Australie, dernière chance pour l’informel… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

L’Economiste

AMO des travailleurs non salariés: la CNSS face au délicat dossier du recouvrement

C’est un signal peu rassurant sur le financement de la couverture maladie des travailleurs non salariés. Sur 2,51 milliards de DH de cotisations échues au 1er novembre, seules 540 millions ont été recouvrées. Ce qui représente à peine 22% du montant global. Un niveau qui pourrait peut-être aussi alerter sur la situation financière de certaines catégories de travailleurs indépendants dans une conjoncture marquée par la hausse de l’inflation et le ralentissement économique. C’est par exemple le cas pour les agriculteurs dont à peine 1% ont cotisé, les chauffeurs de taxi avec un taux de 7% ainsi que les artisans 4%. Chez les professions médicales et paramédicales ainsi que les professions juridiques et judiciaires, ces taux sont respectivement de 54% et 61% à fin octobre.

Aujourd’hui Le Maroc

Projet de loi sur les armes à feu: les conseillers donnent leur visa

La Chambre des Conseillers a approuvé à l’unanimité le projet de loi n° 86.21 relatif aux armes à feu, leurs pièces, composantes, éléments, accessoires et munitions. Dans son intervention sur ce projet de loi, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a indiqué que ce texte vise à surmonter les contraintes juridiques et réglementaires liées au domaine des armes à feu, soulignant que son département a œuvré à l’élaboration de ce projet de loi dans le but d’accompagner le développement technologique ainsi que l’évolution des formes de criminalité découlant de la multiplicité des menaces à la sécurité.

L’Opinion

Maroc-Australie: inauguration d’une nouvelle mission diplomatique permanente d’Australie à Rabat

Le ministre adjoint australien des Affaires étrangères, Tim Watts, a mis en avant les nombreux objectifs communs entre le Maroc et l’Australie, et ce, malgré l’éloignement géographique entre les deux pays. S’exprimant à l’occasion de la cérémonie d’inauguration officielle de l’ambassade d’Australie à Rabat, en présence de responsables marocains et de membres du corps diplomatique, Watts s’est félicité de la coopération entre les deux pays et de « la volonté de s’attaquer de front aux grands défis du moment », notamment le changement climatique et la lutte contre le terrorisme. La nouvelle mission diplomatique permanente d’Australie inaugurée mardi à Rabat est la première ambassade australienne au monde construite hors-site à Sydney, sous forme de modules qui ont ensuite été acheminés et assemblés au Maroc.

Al Bayane

Laftit souligne l’importance d’une approche prospective dans la gestion des crises et catastrophes naturelles

Les autorités publiques sont passées d’une approche réactive de la gestion des crises et des catastrophes naturelles à une approche prospective basée sur l’observation, la surveillance, la vigilance, le repérage, l’alerte, la sensibilisation et la prévention, a souligné le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, relevant que cette nouvelle approche a démontré son efficacité, son efficience et son faible coût au niveau des expériences internationales. En réponse à une question centrale sur la gestion des catastrophes naturelles lors de la session des questions orales à la Chambre des conseillers, Laftit a indiqué que les autorités publiques ont pris une série de mesures d’ordre organisationnel, juridique et financier afin de renforcer et d’améliorer l’intervention publique face aux catastrophes naturelles à travers une gestion proactive.

L’Economiste

Informel: dernière chance pour s’identifier

Les opérateurs passibles de l’IR, qui ne sont pas encore identifiés par les services des Impôts, ont jusqu’au 31 décembre pour déposer une déclaration d’existence auprès de l’administration fiscale. En contrepartie, ils bénéficieront de l’amnistie sur tous les revenus générés du temps où ils opéraient dans l’informel. Ils ne seront taxés que sur ceux réalisés à compter de la date de leur identification, sans oublier d’autres avantages fiscaux, notamment le traitement des stocks, l’exonération pendant cinq ans de la taxe professionnelle et de la cotisation minimale pendant trois ans. Reconduite depuis une dizaine d’années, c’est la dernière fois que la mesure est proposée aux entreprises non identifiées par le fisc.