Comptes marocains offshore, le démenti du ministère de l’Education, hausse du prix du ciment… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Aujourd’hui Le Maroc

Comptes marocains offshore: ce qui se prépare.

Le débat porte actuellement sur les comptes des MRE, mais les responsables travaillent en double front. Si une solution est promise pour protéger les intérêts des Marocains du monde, l’Etat se prépare également à son tour à recevoir les données des Marocains ayant pour domicile fiscal le Royaume et disposant de patrimoine à l’étranger (comptes bancaires, biens immobiliers…). Les autorités marocaines pourront recevoir des données bancaires sur tous les Marocains avant l’entrée en vigueur dès cette année à l’échelle mondiale de la convention internationale de l’échange de données. Le gouvernement vient d’adopter un projet de loi modifiant et complétant la loi n°103.12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés. L’un des grands changements introduits par le gouvernement dans le nouveau texte concerne l’échange des données bancaires.

L’Economiste

Le gouvernement attendu sur plusieurs dossiers.

Lors de cette session parlementaire, la dernière de cette législature, le gouvernement est attendu sur le bilan de ses politiques publiques, du fait que plusieurs programmes ou plans sectoriels arrivent à échéance, sans que le gouvernement ne dresse leur bilan, a affirmé Rahal Mekkaoui, conseiller Istiqlal, président de la commission des finances de la chambre des représentants. Outre le dossier des enseignants relevant des académies régionales de l’éducation et celui du chômage, l’exécutif sera également interpellé sur la gestion de la situation sanitaire, qui est « toujours préoccupante », et sur ses impacts socio-économiques, a-t-il ajouté dans un entretien au journal, déplorant l’absence d’une “vision globale” pour ce sujet.

L’Opinion

Ciment: Hausse des ventes de 3,91% au T1-2021.

Les ventes du ciment se sont chiffrées à 3,39 millions de tonnes (MT) au premier trimestre de 2021, en hausse de 3,91% par rapport à la même période de 2020, selon le ministère de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville. Citant les statistiques de l’Association professionnelle des cimentiers (APC), le ministère indique que pour le seul mois de mars, les livraisons du ciment ont atteint 1,27 MT, en augmentation de 40,2%.Al Ahdath Al Maghribia

Al Ahdath AL Maghribiya

Coronavirus: des SMS pour la reprise de la vaccination.

Les autorités sanitaires ont commencé à envoyer des SMS à un certain nombre de citoyens qui n’ont pas pu prendre la première dose du vaccin en raison de l’épuisement des stocks. Elles leur demandent l’envoi du numéro de leur carte d’identité nationale afin de pouvoir leur fixer des rendez-vous dans le centre de santé le plus proche. Ce message montre que la réception des doses de vaccin anti-covid-19 aurait lieu dans les plus prochains jours, selon des sources du journal. Le ministère de la Santé avait décidé, par l’intermédiaire des responsables des centres de vaccination, de ne pas administrer la première dose, et de se contenter de fournir la deuxième dose aux personnes qui ont déjà un rendez-vous.

Bayane Al Yaoum

Le ministère de l’Éducation dément toute suspension des cours à partir du 13 avril.

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle a catégoriquement démenti mardi toute suspension des cours dans tous les cycles et niveaux à partir du 13 avril. Dans une mise au point en réaction à un faux communiqué diffusé sur les réseaux sociaux selon lequel les cours devraient être suspendus à partir de mardi prochain jusqu’à nouvel ordre, le département a démenti les données erronées qui y sont contenues en assurant que le déroulement des études n’a subi aucun changement.