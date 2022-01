Disparités territoriales et sociales: comment stopper l’hémorragie, le gouvernement bahreïni ratifie un accord énergétique avec le Maroc, location de voitures: rien ne vas plus ou encore les professionnels du tourisme qui font appel à Akhannouch…, voici les principaux titres de la presse nationale parue jeudi 6 janvier 2022:

L’Economiste

Disparités territoriales et sociales: comment stopper l’hémorragie

Le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a déclaré que le développement rural a formé la pierre angulaire du Maroc, mais en dépit des réalisations importantes, des déficits criants demeurent. Lors de son intervention dans le cadre de la séance mensuelle des questions à la Chambre des conseillers, Akhannouch a indiqué que les lacunes du développement rural nécessitent une mobilisation générale, du gouvernement et du Parlement, de la majorité comme de l’opposition et des autorités publiques comme des élus. L’objectif est clair: réduire les disparités territoriales entre le monde rural et urbain afin de stopper ce grand fossé qui continue de se creuser. Pour lui, «relever le défi du développement du monde rural est une décision irréversible, qui ne supporte pas le retard ou la procrastination sous aucun prétexte».

Aujourd’hui le Maroc

Le Crédit Agricole du Maroc lance le programme «Istidama»

Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) accorde une place centrale au développement durable. Etroitement liée au monde agricole, la banque n’a cessé de développer de nouveaux services à destination des porteurs de projets. Récemment, le CAM a mis en place un programme novateur baptisé «Istidama». Cette initiative vise à encourager les opérateurs agricoles et agro-industriels à optimiser leur mode de production et de consommation en investissant dans des solutions d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et d’efficacité des ressources.

BAM: Le réseau de guichets bancaires à 6.331 au S1-2021

Le nombre de guichets bancaires au Maroc s’est établi à 6.331 à fin juin 2021, contre 6.356 à fin décembre 2020, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Ainsi, le nombre d’habitants par guichet s’est situé à 5.707 au titre des six premiers mois de 2021, contre 5.655 à fin 2020, précise la Banque centrale dans son dernier tableau de bord du système bancaire. Quant à la structure du système bancaire, BAM fait état de l’existence d’un total de 91 établissements de crédit et assimilés dont 24 banques ( 5 banques participatives et 3 fenêtres participatives), 27 sociétés de financement, 6 banques offshore, 12 associations de micro crédit et 19 établissements de paiement.

Le Matin

Le gouvernement bahreïni ratifie un accord énergétique avec le Maroc

Le Conseil des ministres bahreïni a approuvé le mémorandum du Comité ministériel des affaires juridiques et législatives concernant un protocole d’accord de coopération dans le domaine des énergies renouvelables signé entre le gouvernement du Royaume de Bahreïn et le gouvernement du Royaume du Maroc. Le secteur des énergies renouvelables fait partie des nouveaux domaines de coopération entre le Maroc et Bahreïn. Les deux royaumes œuvrent actuellement à explorer ce secteur stratégique et à l’intégrer dans la liste des domaines de coopération prioritaires, sur la base de la stratégie ambitieuse mise en place par le Bahreïn dans ce domaine et de l’expérience pionnière que le Maroc a accumulée dans ce secteur.

Sit-in des voyagistes à Rabat: un mouvement à l’insu de la Fédération

Un vent de dissension soufflerait parmi la communauté des voyagistes. Le sit-in qui a rassemblé en début de semaine à Rabat près de 180 agences de voyages, s’est tenu sans l’aval de la Fédération nationale de la profession. Le mouvement était, en effet, porté par l’Association nationale des agences de voyages du Maroc qui a décidé de prendre les choses en main, pointant du doigt l’inertie de la Fédération, allant même jusqu’à créer son propre syndicat. Les professionnels qui ont afflué, mardi dernier, aux abords du siège du ministère du Tourisme à Rabat ont souhaité ainsi attirer l’attention de la tutelle sur la situation désastreuse que vit la profession.

L’Opinion

Location de voitures: rien ne vas plus pour ce secteur paralysé!

Plus de 7.000 personnes exerçant dans les sociétés de location de véhicules ont perdu leur emploi au Maroc, depuis le début du Covid-19. Les dernières mesures de fermeture des frontières aériennes sont venues compliquer la donne. Dans le secteur, c’est l’hécatombe et les professionnels sont désemparés et appellent à être inclus dans le contrat-programme conclu pour le secteur touristique. Contrairement à bon nombre d’entreprises qui ont bénéficié des dispositifs « Damane Relance » et « Damane Oxygène », celles opérant dans la location automobile disent ne pas être favorisées par ce système. Pour ces dernières, c’est plutôt une garantie de la Caisse Centrale de Garantie qui est sollicitée, en plus d’un rééchelonnement des crédits bancaires.

Al Bayane

Progression de 2,4% des prix à la consommation au T4-2021

Les prix à la consommation auraient progressé de 2,4% au quatrième trimestre 2021 (T4-2021) contre +1,4% au troisième trimestre (T3-2021) et +0,4% à la même période un an auparavant, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette évolution serait attribuable, d’une part, à la progression de 2,6% des prix des produits alimentaires, après +0,5% au trimestre précédent et, d’autre part, à la hausse des prix des produits non-alimentaires de +2,3%, au lieu de +1,8%, indique le HCP dans son point de conjoncture du T4-2021 et perspectives pour le T1-2022.