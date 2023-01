Registre national des mariés, hausse des dépôts bancaires, amélioration de l’activité industrielle… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce jeudi 5 janvier:

Le Matin

Registre national électronique des mariés : les précisions d’Abdellatif Ouahbi

Le registre national électronique des mariés est ouvert à toute personne qui va se marier. Les données relatives aux deux partenaires qui ont déposé leur demande sur la plateforme sont directement récupérées du portail de la CNIE. Une fois la demande validée, le demandeur recevra une autorisation, «et une seule», précise le ministre de la Justice. «Si une personne veut avoir une nouvelle autorisation, elle devra passer devant un juge pour faire une demande officielle en expliquant les raisons», note le responsable. Et d’expliquer que chaque personne qui fait la demande aura un code spécial et unique qui permet de préserver les données personnelles. «Seuls 3 personnes ont le droit de consulter les profils : l’époux, l’épouse et le juge», précise le responsable.

L’Economiste

BAM: hausse des dépôts auprès des banques

Les dépôts auprès des banques ont enregistré, à fin novembre 2022, une hausse annuelle de 5,1% pour s’établir à 1.099 milliards de dirhams (MMDH), ressort-il du récent tableau de bord « crédits et dépôts bancaires » de Bank Al-Maghrib (BAM). Les dépôts des ménages se sont établis à 811,8 MMDH, en hausse annuelle de 5,5% avec 195,6 MMDH détenus par les Marocains résidant à l’étranger (MRE), précise BAM, ajoutant que les dépôts des entreprises privées ont, pour leur part, progressé de 9,8% pour atteindre 182,2 MMDH à fin novembre. Pour les comptes d’épargne, leur taux minimum de rémunération a été fixé à 1,51% pour le premier semestre 2023, soit une hausse de 19 points de base par rapport au semestre précédent.

Maroc Le Jour

HCP: l’inflation globale devrait atteindre 6,6% en 2022

L’inflation globale au Maroc devrait atteindre 6,6% sur l’ensemble de l’année 2022, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). L’inflation sous-jacente, qui exclut les prix soumis à l’intervention de l’Etat et les produits à prix volatils, s’établirait à 5,8% en 2022, après 1,7% une année auparavant, fait savoir le HCP dans son récent point de conjoncture du quatrième trimestre 2022 et perspectives pour le premier trimestre 2023.

Les Inspirations Eco

Santé: 80% des prestations de soins non urgentes dispensés

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb a indiqué que 80% des prestations de soins non urgentes sont dispensées par les services d’urgences aux hôpitaux, affirmant que les unités de proximité et les centres de santé ne fonctionnent pas selon le même mode pour recevoir les patients qui affluent aux urgences et provoquent de l’encombrement. Répondant à une question orale à la Chambre des conseillers, Ait Taleb a noté que les services d’urgences font partie intégrante des prestations hospitalières, soulignant que la problématique des urgences est complexe, ce qui nécessite une approche globale pour trouver une solution appropriée.

Al Bayane

BAM: Amélioration de l’activité industrielle en novembre

Les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture dans l’industrie au titre du mois de novembre indiquent une amélioration de l’activité, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Ainsi, la production aurait connu une hausse dans toutes les branches hormis l’agro-alimentaire où elle aurait stagné et l’électrique et électronique où elle aurait reculé, précise la Banque centrale dans son enquête basée sur des données collectées entre le 1er au 30 décembre 2022.