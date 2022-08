Coexistence religieuse, hausse des exportations de phosphate, baisse du taux de chômage… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

La coexistence religieuse et culturelle, marque de fabrique du Maroc

Le Maroc a façonné un modèle de coexistence religieuse et culturelle qui en fait sa « marque de fabrique », écrit la revue française « L’Hémicycle ». « Sans conteste, le Maroc occupe une place à part dans le monde arabe. Il est le seul pays musulman à reconnaitre dans sa Constitution ses affluents hébraïques. Fort d’une communauté juive qui compta à une période presque un million de membres, le Royaume a façonné un modèle de coexistence religieuse et culturelle qui en fait sa marque de fabrique », souligne la publication sur son site internet.

L’Economiste

Ordre des experts-comptables: une 2ème sanction après la réactivation du Conseil de la Concurrence

La fixation d’un tarif minimum obligatoire par l’Ordre des experts-comptables en matière de missions d’audit légal et contractuel est «anti-concurrentielle». Le Conseil de la Concurrence les a condamnés a une amende de 3 millions de DH. Son enquête a été déclenchée en décembre 2021 au sujet de la norme budget-temps et honoraires. Les investigations ont débouché sur une sanction pécuniaire qui n’est pas pour plaire à l’organisation ordinale. Sa directive budget-temps a été considérée comme une entente sur les prix dans un marché en principe ouvert à la Concurrence.

Maroc Le Jour

Phosphates et dérivés: les exportations augmentent de plus de 84% au S1-2022

Les ventes des phosphates et dérivés ont augmenté de 84,3% pour atteindre plus de 57,46 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2022, selon l’Office des changes. Cette évolution fait suite, principalement, à l’augmentation des ventes des engrais naturels et chimiques (+19,72 MMDH) due à l’effet prix qui a plus que doublé (8.656 DH/T à fin juin 2022 contre seulement 3.671 DH/T à fin juin 2021), explique l’Office qui vient de publier ses indicateurs mensuels des échanges extérieurs du mois de juin, notant qu’en revanche, les quantités exportées ont baissé de -5,1%.

Les Inspirations Eco

Exportations: le secteur automobile a le vent en poupe

Les exportations du secteur automobile se sont chiffrées à 52,84 milliards de DH au 1er semestre de l’année 2022. En accroissement de 30,1% par rapport à une année auparavant, indique l’Office des changes. Ces exporations ont ainsi atteint à fin juin 2022 leur niveau le plus haut durant la même période au cours des cinq dernières années. Néanmoins, la part des ventes de ce secteur dans le total des exportations a reculé de 2,1 points.

Al Ittihad Al Ichtiraki

HCP: 133.000 postes d’emploi créés au T2-2022

L’économie nationale a créé 133.000 postes d’emploi au deuxième trimestre de 2022 (T2-2022), ce qui correspond à une hausse de 1%, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). « L’économie nationale a créé 133.000 postes d’emploi au deuxième trimestre de 2022, ce qui correspond à une hausse de 1%, résultant d’une création de 285.000 postes en milieu urbain (+5%) et d’une perte de 152.000 en milieu rural (-3%) », indique le HCP qui vient de publier une note d’information relative à la situation du marché du travail au T2-2022.

Al Massae

Chèques: plus de 500.000 incidents de paiement déclarés en 2021

La Centrale des Incidents de Paiement sur Chèques a enregistré 501.031 incidents de paiement déclarés en 2021, en hausse de 6% par rapport à l’année précédente, et représentant un montant de 14,6 milliards de dirhams (MMDH), selon Bank Al-Maghrib (BAM). S’agissant des régularisations d’incidents de paiement, leur nombre a accusé un repli de 23%, revenant de 250.646 à 192.894 après avoir plus que doublé un an auparavant, en lien avec l’opération d’amnistie fiscale relative à la contribution libératoire de 2020 au titre des amendes afférentes aux incidents de paiement sur chèques, souligne BAM dans son rapport annuel sur la situation économique, monétaire et financière.

Al Ahdath Al Maghribia

HCP: le taux de chômage en baisse à 11,2% au T2-2022

Le taux de chômage au Maroc est passé de 12,8% à 11,2% (-1,6 point) entre les deuxièmes trimestres de 2021 et de 2022, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Ce taux est passé de 18,2% à 15,5% en milieu urbain (-2,7 points) et de 4,8% à 4,2% en milieu rural (-0,6 point), indique le HCP qui vient de publier une note d’information relative à la situation du marché du travail au deuxième trimestre de 2022 (T2-2022). La baisse du chômage a concerné l’ensemble des catégories de la population, note la même source. Il a baissé de 2 points pour les hommes, passant de 11,9% à 9,9%, et de 0,8 point pour les femmes, de 15,9% à 15,1%. Il a également enregistré une baisse de 2,4 points parmi les diplômés, passant de 20,4% à 18%, et de 1,4 point parmi les non diplômés, de 5% à 3,6%.