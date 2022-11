Fiscalité agricole, électricité verte, exportation d’automobiles… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce jeudi 3 novembre:

Le Matin

Industrie textile : Le chinois Omega s’offre une deuxième usine au Maroc

Le groupe chinois spécialisé dans l’industrie du textile, Omega, poursuit l’exécution de sa convention d’investissement signée avec l’État en 2020. L’opérateur a inauguré le 1er novembre à Casablanca la première phase de son usine de bonneterie, chaussettes et lingerie. À terme, le projet devrait tourner avec un effectif de 240 personnes et générer un chiffre d’affaires de 45 millions de DH, dont 60% à l’export.

L’Economiste

Le fisc rappelle au bon souvenir des agriculteurs

A partir de 2023, les contribuables ayant des revenus uniquement d’origine agricole seront tenus de souscrire une déclaration fiscale annuelle. La disposition prévue par le projet de loi de finances 2023 s’appliquera même si ces personnes ne dépassent pas le seuil de fiscalisation fixé à 5 millions de DH. La mesure permettra à l’administration fiscale de procéder à des recoupements, d’avoir une traçabilité des mouvements financiers, de s’assurer que les contribuables sont toujours éligibles à un quelconque avantage fiscal.

Les Inspirations éco

Production d’électricité verte: la moyenne tension arrive

C’est l’actualité: depuis la fin de la semaine dernière, tous les industriels et acteurs de l’écosystème de l’énergie ne parlent que de ça! Les entreprises vont pouvoir enfin se lancer dans la production d’électricité Moyenne Tension (MT) à partir de sources renouvelables. L’attente a été longue, très longue et la nouvelle fait déjà beaucoup d’heureux. « Je me suis entretenu avec le Chef du gouvernement à ce sujet et m’a donné son accord sur l’ouverture de la production d’électricité MT à partir de sources renouvelables. Ce sera dans quelques semaines. Juste le temps de permettre à l’ONEE d’opérer ses derniers réglages », a confirmé Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce lors de la cérémonie de signature de conventions de partenariat entre Bank of Africa avec l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique et le Cluster EnR.

Aujourd’hui Le Maroc

Exportations : meilleure performance de l’automobile depuis 5 ans

A l’export, le secteur automobile réalise sa meilleure performance depuis cinq ans. Selon les dernières statistiques de l’Office des changes à fin septembre 2022, les exportations de ce secteur s’élèvent à 77,7 MMDH affichant une croissance de 34,9% (ou +20,10 MMDH). Cette progression concerne les ventes du segment de la construction (+56,2%) et celles du segment du câblage (+20,8%). Les exportations du segment de l’intérieur véhicules et sièges restent pour leur part quasi stables.

Le Matin

Lancement de deux projets stratégiques à Casablanca

Le gouvernement, représenté par le ministère de l’Industrie et du Commerce, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, et Capgemini Engineering Morocco annoncent la signature de deux mémorandums d’entente pour la création de 1500 emplois supplémentaires à l’horizon 2026. Les mémorandums d’entente ont été paraphés par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et Idriss Elasri, Managing director de Capgemini Engineering, Président du Country Board Capgemini Morocco. Ils s’inscrivent dans le positionnement du Maroc en tant que destination technologique et d’ingénierie pour les grands donneurs d’ordre internationaux, notamment européens, et qui illustrent le dynamisme du capital humain du Royaume. « L’engagement et l’investissement de groupes de premier plan, tel que Capgemini, dans le secteur de l’ingénierie est essentiel. Nous sommes fiers d’accompagner cet élan des métiers de l’ingénierie de l’offshoring au Maroc et nous soutenons la montée des compétences nationales, le renforcement des métiers dans ce secteur, ainsi que l’employabilité des jeunes”, a déclaré Ryad Mezzour.

Al Bayane

Chambre des conseillers : Approbation du projet de loi sur la liberté des prix et de la concurrence

La Chambre des conseillers a approuvé à l’unanimité le projet de loi N° 40.21 modifiant et complétant la loi N° 104.12 relative à la liberté des prix et de la concurrence. Intervenant dans une allocution introductive, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, a indiqué que le ministère a élaboré ce projet de loi dans l’objectif de réformer et d’améliorer la loi N° 104.12 sur la liberté des prix et de la concurrence, en application des Hautes Instructions Royales visant à revoir la procédure suivie devant le Conseil de la concurrence afin d’apporter plus de rigueur au cadre juridique actuel réglementant ladite procédure et de conforter la position du Conseil en tant qu’instance constitutionnelle indépendante contribuant à la consolidation du principe de bonne gouvernance.