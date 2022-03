Le Maroc aura soif cet été, crise ukrainienne : les opérateurs marocains toujours confiants ou encore le projet du code de procédure pénale qui prévoit un ensemble d’amendements pour protéger les mineurs…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 3 mars 2022:

L’Économiste

Le Maroc aura soif cet été

Durant les prochains mois, la sécheresse aura un impact direct sur l’approvisionnement en eau. Les réserves des barrages devront assurer la couverture des besoins en eau potable des grandes villes. Mais les zones situées dans le périmètre des bassins de la Moulouya, Oum Rbii, Tensift et Guir-Ziz-Ghriss seront fortement perturbées. Face à cette situation exceptionnelle, un programme d’urgence est enclenché. En attendant d’accélérer une stratégie nationale de l’eau à la traîne.

Hausse des prix: les assurances du gouvernement

Au moment où la flambée des prix suscite la crainte de beaucoup de citoyens, le gouvernement se veut plutôt rassurant. C’est ce qui ressort de l’intervention de Mustapha Baitas, ministre en charge des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, lors de son passage au Club d’Assabah, mercredi. La tension suscitée par la flambée des cours à l’international sur les prix de certains produits de base aura certainement un impact économique et social, a-t-il affirmé, notant que le gouvernement en est conscient. L’exécutif « dispose de suffisamment de marges de manœuvre pour faire face à cette situation », a souligné Baitas.

Aujourd’hui le Maroc

Crise ukrainienne : les opérateurs marocains toujours confiants !

Le Maroc n’est pas épargné par les retombées de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. En 2021, les achats du Maroc de ces deux marchés se sont chiffrés à 15,43 milliards de dirhams, alors que les exportations se chiffraient à 1,33 milliard. Toutefois, « il est prématuré de parler d’impact sur l’activité » bien que le Maroc ait avec l’Ukraine “un commerce non négligeable”, selon Hassan Sentissi Idrissi, président de l’Association marocaine des exportateurs. Mais, si cette guerre perdure, elle va impacter les touristes en provenance de la Pologne, principal marché émetteur d’Agadir, ou encore ceux de la Tchéquie, qui est un “important marché” pour la destination Maroc, selon Rachid Dahmaz, président du CRT Souss-Agadir.

L’Opinion

Couverture sociale: les attendus accords sociaux avec les transporteurs routiers se concrétisent

Le ministère du transport et de la logistique, en présence des responsables de la CNSS, a tenu des réunions avec les représentants des professionnels routiers, afin d’étudier la généralisation du chantier de la protection sociale pour cette catégorie. La tutelle aspire ainsi donner un nouveau souffle au dialogue social sectoriel, afin d’aboutir à des accords sociaux à même de mettre un terme à l’attentisme qui prévaut sur le secteur du transport routier, impactant l’état d’avancement de la restructuration de la filière. Les rencontres, qui se sont déroulées sur deux jours, ont été consacrées à l’examen du chantier de la protection sociale au profit des chauffeurs professionnels non-salariés exerçant dans le transport routier de marchandises et le transport collectif de personnes (Honda, camions…).

Aéroports: Les tests PCR ne sont plus obligatoires pour les voyageurs

L’Office national des aéroports (ONDA) a fait savoir qu’à l’arrivée aux aéroports du Royaume, les tests PCR ne sont plus obligatoires pour tous les voyageurs. « A l’arrivée aux aéroports du Maroc, les tests de dépistage ne sont plus systématiques pour tous les passagers. Le test antigénique rapide est effectué de manière aléatoire », a tweeté l’ONDA. Cette mesure intervient quelques heures après l’annonce faite par le ministère de la Santé et de la Protection sociale informant de la fin de la vague Omicron.

Le Matin

Égalité des chances économiques pour les femmes: le Maroc en dessous de la moyenne mondiale

Le Maroc se défend plutôt bien dans le domaine de l’égalité des chances économiques dont bénéficient les femmes, mais a encore du chemin à parcourir. Le Royaume a obtenu un score de 75,6 sur 100 dans l’indice « Les Femmes, l’Entreprise et le Droit 2022 » que vient de publier la Banque mondiale. Certes, le pays est en deçà du score moyen mondial qui s’établit à 76,5 sur 100, note maximale qui indique une parité juridique totale. Toutefois, il fait mieux que les autres pays de l’Afrique du Nord: la Tunisie (67,5), l’Algérie (57,5), la Libye (50), la Mauritanie (48,1) et l’Égypte (45). En Afrique, l’île Maurice est arrivée première avec un score de 91,9.

Al Bayane

Benmoussa appelle à la réussite du programme intégré d’appui à la formation et l’éducation

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a appelé à Rabat à la réussite du programme intégré d’appui à la formation et l’éducation ainsi que de tous les chantiers déployés pour la réforme du système éducatif au Maroc. Intervenant lors du lancement officiel du programme intégré d’appui à la formation et l’éducation (PIAFE), le ministre a relevé que les objectifs dudit programme convergent vers les engagements gouvernementaux pour la période 2021-2026, inscrits dans le cadre des Hautes Directives Royales et des recommandations du Nouveau modèle de développement (NMD). Lors de cette rencontre, Benmoussa a indiqué que l’objectif du PIAFE consiste à mettre en place une école équitable et de qualité, tout en mobilisant les composantes du système éducatif afin d’améliorer le classement international du Maroc dans les différents indicateurs mondiaux.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Le groupe socialiste interpelle sur le retard de l’électrification de la ligne ferroviaire dans l’Oriental

Le groupe socialiste à la Chambre des représentants s’est interrogé sur les raisons du retard qu’a pris l’électrification de la ligne ferroviaire reliant la préfecture de Fès, la province de Taza et les préfectures et provinces de la région de l’Oriental, ainsi que des délais nécessaires pour accomplir cette action. A cet égard, le groupe USFP a souligné que l’électrification de cette ligne est essentielle, d’autant plus qu’elle s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du principe constitutionnel de la justice spatiale, qui exige de créer une sorte d’équilibre, notamment au niveau des indicateurs de développement. Il a expliqué que parler d’un TGV dans une autre région, de Tanger à Casablanca, nécessite inévitablement de procéder au développement des autres régions, en s’employant, entre autres, à l’électrification de la ligne ferroviaire reliant Fès à la région de l’Oriental.

Assahra Al Maghribia

Le projet du code de procédure pénale prévoit un ensemble d’amendements pour protéger les mineurs

Le projet de loi modifiant le Code de procédure pénale a prévu un ensemble d’amendements visant à protéger les mineurs, afin de spécifier la justice des mineurs par un traitement protecteur spécial qui tient compte de la nature de cette catégorie. Les modifications introduites à ce projet incluaient la possibilité pour un avocat d’assister à l’interrogatoire de la police judiciaire, et la visite mensuelle des prisons et des centres d’observation par le ministère public ou les agents chargés de l’assistance sociale. A travers ces nouveaux amendements, le projet dispose également que les procès des mineurs ne revêtent pas un caractère punitif et que les organes judiciaires tiennent compte de l’intérêt supérieur du mineur lors de l’évaluation de la mesure appropriée pour lui. Les amendements ont, par ailleurs, interdit le placement de mineurs de moins de 15 ans dans des établissements pénitentiaires.