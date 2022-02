Tourisme: Le Maroc veut récupérer ses routes aériennes, plus de gaz pour l’industrie, les pistes de l’IRES pour tirer profit de la crise du Covid ou encore le déficit commercial du Maroc qui s’établit à 199,74 MMDH à fin 2021…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 3 février 2022:

L’Economiste

Tourisme: Le Maroc veut récupérer ses routes aériennes

D’abord, la bonne nouvelle est que la majorité des compagnies reprendront l’ensemble de leur programme hiver durant le mois de février. C’est-à-dire l’attractivité de la destination, a affirmé le Directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir, dans une interview accordée au journal, rappelant que le Maroc accueillait avant la pandémie plus de 80% de ses visiteurs par voie aérienne. « Il est donc primordial pour nous de récupérer le maximum des 14 millions de sièges que nous avions auparavant », a-t-il souligné, ajoutant qu’en ce qui concerne le marché français, l’ONMT va lancer des campagnes de communication conjointes avec ses partenaires TO et les compagnies aériennes, afin de soutenir leurs efforts de promotion et de vente du Maroc.

Urbanisme: Mansouri plaide pour la refonte des lois

Il est urgent de réviser les textes juridiques régissant le domaine de l’urbanisme. La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima-Zahra Mansouri n’y est pas allée par quatre chemins. Interpellée par les groupes parlementaires de la Chambre des conseillers, elle a clairement souligné que le dispositif actuel est dépassé et ne correspond plus à la réalité. Aujourd’hui, «le territoire se développe d’une manière considérable au moment où les documents restent figés», a- t-elle noté. Elle a appelé les parlementaires, de «la majorité comme de l’opposition, à s’impliquer dans ce chantier de refonte des lois sur l’urbanisme». L’une des principales contraintes impactant le domaine de la planification: une procédure très compliquée. L’approbation d’un document d’urbanisme nécessite l’avis de 33 intervenants et 113 signatures.

Aujourd’hui Le Maroc

Plus de gaz pour l’industrie

La décarbonisation et la transition énergétique seront les maîtres mots pour l’année 2022. Dans ce sens, une task force regroupant le ministère de l’industrie et du commerce en plus du ministère de la transition énergétique et du développement durable ainsi que l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) travaille sur un projet destiné aux industriels. Un plan d’action de l’année en cours prévoit le développement d’une offre gazière compétitive en faveur des secteurs industriels consommateurs de l’énergie. Il s’agit ainsi de renforcer l’utilisation du gaz, réputé être une énergie moins polluante et surtout rééquilibrer le facteur énergétique qui pèse sur les finances publiques en raison de la volatilité des cours à l’international. Les responsables veulent développer une offre énergétique verte et surtout neutre en carbone pour certains secteurs, notamment l’automobile.

L’Opinion

Les pistes de l’IRES pour tirer profit de la crise du Covid

Assurer une autonomie alimentaire, renforcer le positionnement du Royaume au niveau continental, favoriser une croissance économique sociale et durable…, voilà quelques pistes avancées par l’Institut Royal des Etudes Stratégiques (IRES) pour que le Royaume puisse capitaliser et faire de la crise sanitaire une opportunité de développement. Les experts de l’Institut appellent également à l’adoption d’une nouvelle gouvernance qui met l’individu et la transition écologique au cœur de leurs préoccupations. La réorientation de la production agricole, en optant notamment sur des types de cultures en phase avec les réalités du terrain (stress hydrique), conjuguée à l’accélération du chantier de la décarbonation, représentent également des priorités pour l’IRES.

Le Matin

Conditions d’entrée au Maroc: les opérateurs touristiques regardent la moitié pleine du verre et croisent les doigts

Au lendemain de l’annonce des nouvelles conditions d’accès des voyageurs au territoire national, les réactions des acteurs du tourisme sont partagées, mais plutôt positives dans l’ensemble. Si la majorité d’entre eux trouvent que les nouvelles règles, bien qu’un peu poussées, sont un moindre mal, certains les trouvent plutôt contraignantes et un peu floues en partie. En tout cas, l’ensemble des professionnels interpellés par le journal préfère voir la moitié pleine du verre et croise les doigts pour que ces conditions ne soient pas trop rébarbatives pour les touristes internationaux. Pour Imane Lamrani, présidente de l’Association régionale des voyagistes de Rabat-Salé-Kénitra, les nouvelles conditions annoncées par les autorités sont à l’image de ce qui se fait dans d’autres pays qui exigent une preuve de vaccination, des tests PCR ou antigéniques à l’embarquement ainsi que des tests antigéniques aléatoires ou PCR systématiques à l’arrivée en fonction du pays de provenance.

Libération

Le Maroc signe la Convention révisée sur la reconnaissance des diplômes de l’Enseignement Supérieur dans les Etats arabes

Le Maroc a paraphé, mercredi au siège de l’Unesco à Paris, la Convention révisée sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l’Enseignement Supérieur dans les Etats arabes », adoptée plus tôt dans la journée. La convention a été signée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, en présence notamment de l’ambassadeur-représentant du Royaume du Maroc auprès de l’Unesco, Samir Addahre. Le Royaume a co-présidé avec l’Egypte, mardi et mercredi, « la Conférence internationale des Etats pour l’adoption de cette convention.

Al Bayane

Transition énergétique: le Maroc doit saisir les opportunités du partenariat avec l’UE

Le Maroc doit saisir les opportunités découlant du partenariat avec l’Union Européenne (UE) pour faire aboutir sa propre stratégie de transition énergétique, renforcer son tissu industriel et améliorer la compétitivité des entreprises marocaines, a estimé le chercheur en relations internationales au Policy Center For The New South (PCNS), Hamza Mjahed. Intervenant lors du programme hebdomadaire virtuel « Discussion du Mardi », organisé par le PCNS , Mjahed a précisé que le Maroc est appelé, plus que jamais, à saisir les opportunités offertes par le partenariat avec l’UE afin de réussir sa transformation énergétique, promouvoir son tissu industriel et profiter de sa proximité géographique avec l’Europe en lien avec la transition des chaines de valeurs dans les zones euro-méditerranéenne et africaine. L’immigration, qui a approfondi le partenariat Maroc-UE, est devenue un levier vital de la promotion de la coopération bilatérale, a-t-il fait observer.