Deux millions de doses du vaccin anti-covid attendues ce jeudi au Maroc; la situation épidémiologique est stable selon Aït Taleb; énorme saisie de drogue à Casablanca… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

L’Economiste

Le Maroc, hub régional entre l’Europe et l’Afrique

Le Maroc a, depuis des décennies, fait le choix irréversible de l’ouverture sur son environnement régional et international. Il s’est engagé à plusieurs reprises à défendre différentes causes multilatérales aux côtés de la communauté internationale. Ce qui contribue au rayonnement du Maroc à l’étranger avec ses propres spécificités. Cette option se traduit par «la promotion d’un espace de coopération renforcée avec l’Union européenne et le voisinage euro-méditerranéen et d’un Maroc acteur essentiel de la relation euro-africaine». Pour sécuriser son développement économique, le Royaume a mis en place une stratégie de diversification des alliances et des partenariats avec différentes régions du monde pour en faire un levier de débouchés extérieurs et renforcer son attractivité pour les investissements directs étrangers. Des alliances qui font du pays un hub régional entre l’Europe et l’Afrique, entre l’Orient et l’Occident.

Aujourd’hui Le Maroc

Développement: un nouveau modèle, un nouveau pacte

La Commission spéciale sur le modèle de développement présidée par Chakib Benmoussa a livré sa copie dessinant au passage les contours du nouveau modèle de développement. Concrètement, la commission fixe un échéancier pour atteindre les résultats escomptés. «Il est proposé que cette ambition soit traduite en objectifs de développement ciblés, ambitieux mais tout à fait à la portée, qui propulseraient le Royaume dans beaucoup de domaines dans le tiers supérieur des différents classements mondiaux des Nations d’ici 2035, et qui lui permettraient de consacrer davantage sa vocation de modèle dans sa région et bien au-delà», explique-t-on à la CSMD. Il s’agit notamment pour cette dernière du doublement du produit intérieur brut par habitant à l’horizon 2035, une maîtrise des apprentissages de base à la fin du cycle primaire par plus de 90% des élèves, l’augmentation du nombre de médecins par habitant pour atteindre les normes de l’OMS, la réduction à 20% de la part de l’emploi informel et l’élargissement du taux de participation des femmes à 45%, contre 22% en 2019.

L’Opinion

Sinopharm: un nouvel arrivage de deux millions de doses attendu ce jeudi

Comme prévu, l’approvisionnement vaccinal du Maroc continue sans interruption. Après avoir reçu plusieurs arrivages durant les dernières semaines, le Royaume devrait recevoir, ce jeudi, un nouveau lot du vaccin chinois Sinopharm, selon des sources sûres. Deux millions de doses sont attendues. Elles seront transportées à bord de deux Dreamliners de la Royal Air Maroc, qui sont partis, mercredi, les récupérer de Chine. Il s’agit du quatrième arrivage d’une même quantité du vaccin chinois, sachant que le Maroc a reçu des lots pareils les 09, 18 et 23 mai. Les autorités sanitaires comptent sur la vaccination de 80% de la population pour atteindre l’immunité collective.

Bayane Al Yaoum

La situation épidémiologique au Maroc est stable

La Situation épidémiologique au Maroc, nonobstant l’apparition des nouveaux variants, est stable grâce aux mesures proactives lancées par SM le Roi Mohammed VI, a souligné le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb. Intervenant en vidéoconférence au titre du débat général de la 74ème Assemblée mondiale de la santé (ASM) organisée sous format virtuel depuis Genève, Ait Taleb a indiqué que « ces mesures proactives ont permis la mise en œuvre des dispositifs de précaution sanitaire, aussi bien individuels que collectifs, et la conjugaison des efforts dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus au profit de tous les citoyens marocains et étrangers résidant dans le Royaume, afin de parvenir à l’immunité collective ». Il a relevé, par ailleurs, que la pandémie mondiale a mis en évidence l’impératif de renforcer les investissements dans la santé publique, en particulier en ce qui concerne la préparation aux situations d’urgence aux niveaux national, régional et mondial.

Al Ahdath Al Maghribiya

Casablanca: saisie de plus de 2 tonnes de chira à bord d’un camion de transport de marchandises

Les éléments de la brigade antigang relevant du service préfectoral de la Police judiciaire de Casablanca ont procédé, tôt mercredi, sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST), à la saisie d’une quantité de 2 tonnes et 340 kilogrammes de chira à bord d’un camion de transport de marchandises. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que le conducteur du camion et son fils, âgé de 17 ans, ont été interpellés lors de cette opération, pour leurs liens présumés avec un réseau criminel de trafic international de drogues. L’opération a été menée à la gare de péage de l’autoroute « Tit Mellil » dans les banlieues de Casablanca, en coordination avec les services de la Gendarmerie Royale, ajoute la même source.