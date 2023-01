Les propriétaires de cafés, restaurants et unités touristiques au Maroc appellent à la promulgation d’une loi pour encadrer le secteur; Dialogue social sectoriel: les syndicats des fonctionnaires déplorent une approche gouvernementale discriminatoire; Secteur industriel: une stratégie de développement bas carbone; Khénifra: organisation d’une campagne de reboisement de la zone humide d’Aguelmam Azegza… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Le Matin

Les propriétaires de cafés, restaurants et unités touristiques au Maroc appellent à la promulgation d’une loi pour encadrer le secteur

Les propriétaires de cafés, restaurants et unités touristiques au Maroc ont appelé à la mise en oeuvre des dispositions des deux circulaires émises par le ministère de l’Intérieur appelant les collectivités territoriales à exonérer ces unités des différentes taxes commerciales au cours des deux dernières années marquées par l’avènement de la pandémie de la Covid-19. Réunis en conclave à Kénitra pour assister au premier congrès national de leur association, les professionnels ont examiné les différentes contraintes qui pèsent encore sur leur activité et ont exprimé le vœu de disposer d’un nouveau cadre réglementaire organisant le secteur.

Dialogue social sectoriel: les syndicats des fonctionnaires déplorent une approche gouvernementale discriminatoire

À présent, les syndicats se disent être sur les charbons ardents puisqu’ils attendent l’opérationnalisation des engagements formulés par le gouvernement et l’ensemble des partenaires sociaux dans le cadre de l’accord du dialogue social, le 30 avril 2022 présenté comme historique. Cette position a été exprimée cette semaine par l’Union syndicale des fonctionnaires (USF), affiliée à la centrale syndicale l’Union marocaine du travail (UMT). Cette antenne, rassemblant les fonctionnaires syndiqués de nombreux départements et institutions étatiques, considère que «le gouvernement rechigne à appliquer les engagements contenus dans l’accord du 30 avril 2022». Le syndicat déplore également la marginalisation des revendications de nombreuses catégories, avec à leur tête, selon un communiqué publié dans ce sens, les fonctionnaires titulaires d’un doctorat et les agents de la Promotion nationale.

L’Économiste

Secteur industriel: une stratégie de développement bas carbone

Le ministère de la Transition énergétique et du développement durable a adopté un programme intégré supplémentaire qui vise à soutenir toutes les stations de dessalement programmées, avec des usines de production fonctionnant à l’énergie renouvelable. En outre, il accorde une importance cruciale pour développer la valorisation de la biomasse, l’exploitation de l’énergie marine en plus des projets de développement de l’hydrogène vert. Concernant l’industrie bas carbone, la ministre de la Transition énergétique et du développement durable, Leila Benali est convaincue que la transition énergétique est un élément important dans la construction de l’économie verte, basée sur une énergie nouvelle et des énergies renouvelables, avec un coût compétitif. Le ministère a élaboré une stratégie de développement bas carbone avec la coordination de tous les acteurs concernés au niveau national. Cette stratégie concerne l’émission de gaz à effet de serre du secteur industriel.

L’Opinion

Khénifra: organisation d’une campagne de reboisement de la zone humide d’Aguelmam Azegza

Une large campagne de reboisement du périmètre de la zone humide d’Aguelmam Azegza, a été organisée à l’initiative du Parc national de Khénifra. Lancée avec l’appui financier de Living Planet Morocco en collaboration avec la province de Khénifra, cette large campagne de reboisement a été marquée par la plantation de plus de 650 chênes verts et 140 cèdres de l’Atlas. La campagne intervient après une opération de nettoyage à grande échelle du site qui s’est déroulée sur une durée de 4 jours après une formation sur le terrain qui a été animée par le Professeur Mohamed Tobi.

Les Inspirations Éco

Droits et timbre: les documents électroniques soumis aux mêmes tarifs que les originaux

La Direction générale des impôts (DGI) tranche sur la question des tarifs des droits de timbre pour les documents électroniques. Idem pour les photocopies et reproductions photographiques. Suite à une demande de clarification de l’article 252 du Code général des impôts (CGI) concernant les tarifs des droits de timbre, la DGI explique, dans un courrier, adressé à un comptable agréé, que les photocopies et toutes autres reproductions obtenues par un moyen photographique, établies pour tenir lieu d’expéditions, extraits ou copies, sont soumises au même droit de timbre que celui afférent aux écrits reproduits et ce, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 269 du CGl».