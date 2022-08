Le stock de sang dans le rouge, le tourisme retrouve des couleurs, clash entre Miraoui et les syndicats… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Aujourd’hui Le Maroc

Le tourisme retrouve son rythme d’avant la crise

Le rythme des arrivées des touristes a atteint le niveau de 2019 avant le déclenchement de la pandémie mondiale. La saison estivale 2022 a confirmé la reprise amorcée du secteur du tourisme depuis les signes annonciateurs dès le mois de juin. Les performances sont clairement palpables et se traduisent par des indicateurs au vert. Les chiffres sont, en effet, édifiants. Les mois de juin et juillet 2022 ont enregistré un total de 3,2 millions d’arrivées de touristes, dont 65% en juillet avec plus de 2 millions d’arrivées. Il s’agit d’une performance exceptionnelle ayant permis de récupérer 100% des arrivées des mois de juin et juillet 2019. Cet élan de reprise se répercute sur l’ensemble des autres indicateurs dont le nombre de nuitées s’est établi à un total de 3,8 millions de nuitées pour juin et juillet 2022. En termes des recettes en devise du secteur, ce dernier a généré 27,3 Mrds de dirhams durant le premier semestre 2022, soit un taux de récupération exceptionnel de 81% de 2019.

L’Opinion

Statut des enseignants-chercheurs: vers la fin du clash entre Miraoui et les syndicats?

Cela fait plusieurs années que la réforme du décret portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs traîne. Plus de trois ministres de tutelle se sont succédé sans qu’il y ait consensus avec les syndicats sur un texte final. Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation entend conformer la réforme à l’esprit du Nouveau Modèle de Développement (NMD) et projette d’octroyer aux enseignants de nouvelles incitations et des motivations salariales en contrepartie d’une meilleure productivité. Une réunion prévue avec les syndicats ces prochains jours pourrait trancher les divergences qui subsistent entre les deux parties.

Le Matin

Don de sang : avec des stocks déjà dans le rouge, la pénurie risque de s’aggraver en septembre

Le Maroc risque d’être confronté à une grande pénurie de sang pendant le mois de septembre. Les stocks de sang demeurent à leur plus bas niveau et les donneurs se font de plus en plus rares, selon la directrice du Centre régional de transfusion sanguine (CRTS) de Casablanca-Settat, Amal Darid. Chiffres à l’appui, la spécialiste explique que «le pourcentage des dons par rapport à la population générale se situe aux alentours de 0,99%, soit moins du 1% recommandé au minimum par l’Organisation mondiale de la santé, sachant que l’idéal est d’atteindre un taux de 3%». Interrogée sur les principales causes de cette situation, Dr Darid indique que la baisse du nombre de donneurs s’est accentuée durant la période estivale, en raison des départs en vacances.

L’Economiste

Football: l’ultimatum de Lekjaa

Les clubs de football de la Botola 1 et 2 récalcitrants à la mutation juridique ont jusqu’ au 31 août pour basculer d’associations à sociétés anonymes. Dans un courrier adressé aux présidents, Fouzi Lekjaa, patron de la Fédération royale marocaine de football, somme l’ensemble des clubs d’accomplir toutes les diligences afférentes à leur transformation. Cela va de l’approbation des statuts par le ministère de la Jeunesse et du Sport à l’immatriculation au registre de commerce, en passant par le transfert de l’ensemble des contrats sportifs à la nouvelle société anonyme. A défaut, les footballeurs seront recalés par la Commission du statut du joueur (CSJ).

Les Inspirations Eco

Préscolaire: l’inclusion des enfants en situation de handicap pour bientôt

Bientôt du nouveau dans le préscolaire! En effet, dans le but de poursuivre son élan de développement de l’éducation inclusive pour la scolarisation des enfants en situation de handicap (ESH), le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports (MENPS) s’est engagé dans un nouveau chantier portant sur l’inclusion des ESH dans le préscolaire. Une suite logique de l’augmentation du nombre d’ESH scolarisés ces deux dernières années (82.000 en 2020) et des avancées enregistrées également en matière de taux de préscolarisation (72,5% en 2021 contre 49% en 2018). Ce chantier nécessite l’adaptation du dispositif pédagogique et éducatif de l’éducation préscolaire pour permettre l’accélération de la préscolarisation des ESH.

Al Yaoum Al Maghribi

Automobile: une industrie en pleine « réorganisation »

Les chiffres relatifs au marché automobile au titre du premier semestre de l’année 2022, à l’import comme à l’export, montrent une dynamique mitigée, alors même que ce secteur clé de l’économie marocaine semble avoir fait preuve d’une certaine résilience durant la crise sanitaire. Après deux années de pandémie marquées par la fermeture de plusieurs usines à travers le monde, voilà que les contextes géopolitiques et sanitaires internationaux, à l’origine d’une inflation globale, contraignent les constructeurs à la réorganisation de leurs process, en raison de la rupture d’intrants, et bouleversent les perspectives de développement du secteur automobile mondial.