Hydrogène vert, stress hydrique, industrie automobile… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce jeudi 24 novembre:

L’Economiste

Hydrogène vert: une « offre Maroc » pour bientôt

Le Maroc veut se positionner en tant que leader mondial de l’hydrogène vert. Le gouvernement est attendu sur l’élaboration de cette nouvelle feuille de route, dont le déploiement permettra de répondre à une série d’enjeux, notamment en termes de souveraineté énergétique et d’attractivité des investissements. Concrètement, le développement de cette filière permettra ainsi de diversifier le bouquet énergétique, tout en favorisant l’atteinte des objectifs de décarbonation. Dans cette configuration, le Maroc pourra proposer aux investisseurs une offre attractive, favorisant le développement de leurs activités économiques, tout en respectant les objectifs de transition vers des sources d’ énergie sobre en carbone.

Aujourd’hui Le Maroc

Ressources en eau : la situation s’aggrave au Maroc

La pénurie d’eau au Maroc continue de s’aggraver. Le taux de remplissage actuel des barrages n’est que de 24% contre 34,5% au cours de la même période de l’année dernière. Le niveau des réserves des barrages, à la date du 23 novembre 2022, s’élève à environ 3,86 milliards de m3 (3.862,5 Mm3 ) contre 5,56 milliards de m3 à la même date en 2021. Entre 1960 et 2020, la disponibilité par habitant des ressources en eau renouvelables est passée de 2.560 m3 à environ 620 m3 par personne et par an, plaçant le Maroc en situation de stress hydrique structurel (moins de 1.000 m 3 ). Le Maroc se rapproche rapidement du seuil de pénurie absolue en eau fixé à 500 m 3 par personne et par an.

L’Opinion

Industrie automobile: les enjeux stratégiques du doublement de capacité

La récente annonce du doublement de la capacité de production de Stellantis au Maroc n’est qu’ un premier pas dans la stratégie du gouvernement de multiplier par deux la taille de l’industrie automobile. Pour le géant franco-italo-américain de l’automobile, l’usine de Kénitra est devenue un site industriel leader, avec un haut niveau d’efficacité opérationnelle et de qualité et le «Best in class» en termes de consommation d’énergie. Le site est appelé à jouer un rôle-clé dans l’atteinte des objectifs « Dare Forward 2030» du constructeur. Pour sa part, le Royaume, qui se félicite de cette avancée, vise haut, non seulement en s’engageant dans la production des véhicules électriques, mais en s’apprêtant à mettre sur le marché la première voiture 100% «Made in Morocco».

Les Inspirations Eco

Tourisme: fin d’année, la dernière “haute” saison pour les opérateurs

C’est peut-être la meilleure fin d’année qui s’annonce au Maroc depuis l’arrivée de la crise Covid pour le secteur touristique. Les réservations sont bien parties pour battre le record de celles de 2019 si l’on en croit Mustapha Amalik. «Est-ce qu’on va battre le record des réservations de 2019 ? Nous sommes bien partis pour atteindre cet objectif alors qu’on s’approche de la fin d’année, considérée comme dernière haute saison. Même si elle reste encore courte, les destinations comme Marrakech sont très prisées durant cette période», s’enthousiaste le secrétaire général de l’Association de l’industrie hôtelière de Marrakech (AlH). Le taux de récupération du tourisme au Maroc a atteint 80% à fin octobre 2022. Mieux, il est supérieur à celui réalisé au niveau mondial qui s’établit à 70%.

Al Bayane

Le Liban réitère son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc

Le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Bou Habib a réitéré le soutien de son pays à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc. Dans un communiqué conjoint à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, en marge du 9ème forum de l’Alliance des civilisations de l’ONU, le chef de la diplomatie libanaise a également réaffirmé le rejet par son pays de toutes les entités séparatistes menaçant l’unité et la sécurité des Etats.

Al Massae

Les avocats reviennent à la protestation

Une nouvelle escalade? Des avocats sont descendus dans la rue à Meknès pour manifester à nouveau, après l’échec du dialogue qui les avait amenés à suspendre récemment leurs manifestations. Des dizaines de robes noires ont organisé un sit-in mardi matin devant la cour d’appel de Meknès, contestant notamment les dispositions fiscales prévues par le projet de loi de finances pour 2023 et l’avant-projet de loi sur la profession d’avocat. Soufiane Ait Ali, secrétaire général de l’Association des jeunes avocats de Meknès, a déclaré à la presse que la manifestation de mardi n’était qu’une forme d’actions menées par les avocats contre les coups qui leur sont assénés, dénonçant notamment leur exclusion dans l’élaboration de l’avant-projet de loi sur la profession d’avocat, qui circule sur les réseaux sociaux.