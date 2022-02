Le casse-tête de la compensation, retraite: la réforme devient urgente, santé: 70 % des futurs médecins ont l’intention de quitter le pays ou encore électricité : la production dépasse en 2021 son niveau d’avant-crise…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 24 février 2022:

L’Economiste

Le casse-tête de la compensation

Voilà un poste budgétaire à surveiller de près: la compensation. Avec la flambée des cours en particulier ceux du gaz et du blé, il sera de plus en plus sollicité. A fin janvier, les dépenses de la compensation ont atteint 5,4 milliards de DH, ce qui correspond à un taux de réalisation de 31,7%, selon les données de la Trésorerie générale du Royaume. A ce rythme et en cas de poursuite des hausses, le budget consacré à la subvention des produits de base pourrait être facilement dépassé. Dans ce cas, le gouvernement pourrait activer l’article 19 de la loi de finances 2022, qui l’autorise à ouvrir en cours d’année, par décrets, des crédits supplémentaires. Cette flambée des cours en particulier celle du gaz butane risque de retarder la réforme de la compensation.

Immobilier résidentiel: le timing reste idéal pour les acquéreurs

Les ménages ayant reporté leurs projets immobiliers à 2021 ont visé juste. Les vendeurs ont consenti une baisse des prix bien plus importante qu’en 2020. L’indice des prix des actifs immobiliers calculé par Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC s’est déprécié de 3,2% dont une baisse de 4% sur le marché résidentiel. Dans la plupart des villes, les prix ont nettement reculé dont une décrue de 4,2% à Casablanca et de plus de 3% à Rabat, Marrakech et Tanger. Pour financer leurs logements, les acquéreurs ont mobilisé des capitaux à un taux d’intérêt moyen en baisse de 15 points de base à 4,27%. Il s’affichait même à 4,24% sur les deux derniers trimestres.

Aujourd’hui Le Maroc

Retraite, la réforme devient urgente

La réforme des régimes de retraites refait surface. Quelques années après une première réforme paramétrique limitée au régime civil de la CMR, il devient urgent de procéder à une réforme systémique. C’est ce qui ressort d’une journée d’étude consacrée aux régimes de retraites et la protection sociale à la Chambre des représentants avec comme invités de marque Nadia Fettah Alaoui, ministre de l’économie et des finances, et Faouzi Lakjaâ, ministre délégué chargé du budget. Selon les données officielles, le régime civil de la CMR va épuiser ses réserves complètement dans six années soit en 2028. Pour le RCAR, qui a enregistré un déficit technique de 2,5 milliards de DH en 2020, une réforme paramétrique reste encore possible. Le régime de la CNSS, quant à lui, commencera à puiser dans ses réserves dès 2024, mais sa viabilité reste tout de même assurée à long terme, jusqu’en 2040.

L’Opinion

Santé: 70 % des futurs médecins ont l’intention de quitter le pays

Face à la grande pénurie dont souffre le secteur médical au Maroc, le gouvernement multiplie les mesures pour former plus de médecins et même pour ouvrir la porte aux médecins étrangers pour exercer la profession au Maroc. Toutefois, une récente étude a révélé une propagation alarmante de la décision de quitter le pays parmi les étudiants de dernière année des Facultés de médecine au Maroc. Selon l’étude réalisée par un professeur de la Faculté de médecine de Casablanca et publiée par l’Oxford Academys, pour chaque médecin resté au Maroc, 3 sont partis à l’étranger. Parmi les 251 étudiants en médecine qui ont fait l’objet de l’étude, 71.1% des étudiants en dernière année ont l’intention d’émigrer à l’étranger, dont 61,6 % sont des femmes.

Le Matin

Électricité : la production dépasse en 2021 son niveau d’avant-crise

Après une chute de 3,9% en 2020, la production de l’énergie électrique a rebondi de 6,5% l’année dernière. Une croissance qui tient compte de l’amélioration de la production privée de 5,3%, de celle de l’ONEE de 11,9% et de celle des énergies renouvelables relatives à la loi 13-09 de 5,2%, rapporte la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) dans sa dernière note de conjoncture. Par rapport à son niveau d’avant-crise, la production de l’énergie électrique a augmenté de 2,3%.

Libération

Le Maroc dans le top 10 des meilleurs pays où passer sa retraite

Le Maroc figure dans le top 10 des meilleurs pays où passer sa retraite, selon le Palmarès 2022 des Paradis de retraite à l’étranger du site français Retraites Sans Frontières. Le Maroc est plébiscité 4ème meilleure destination pour les retraités français en raison de plusieurs arguments, notamment sa proximité avec la France, le faible coût de la vie, la langue française largement pratiquée, la légendaire hospitalité des Marocains, sa fiscalité très avantageuse, son climat méditerranéen avec des hivers doux, ou encore la richesse de son patrimoine culturel et architectural.

Al Massae

Les médecins libéraux réclament une augmentation de la tarification de l’examen

Six organisations syndicales et professionnelles de médecins du secteur privé ont appelé à une révision de la tarification nationale de référence, soulignant que les citoyens paient plus de 54 % des dépenses des soins de leur poche. L’accord sur la tarification signé en 2006, qui normalement doit être révisé tous les 3 ans, est resté tel qu’il est depuis sa signature, malgré les mutations que notre pays a connues durant toutes ces années et leur impact sur le pouvoir d’achat que la pandémie de coronavirus a encore affaibli. Le gouvernement précédent avait approuvé une augmentation de la tarification de référence, mais elle est restée gelée faute de décrets d’application, malgré un accord passé entre le Syndicat national des médecins du secteur libéral et la CNSS visant à revoir les tarifs de plusieurs traitements et interventions médicales.

Assahra Al Maghribia

ONMT: cap sur les marchés germanophones

Le directeur général de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), Adel El Fakir, s’est entretenu, mardi à Marrakech, avec le CEO de FTI Group, Ralph Schiller, dans le cadre de la démarche de réactivation des marchés internationaux entamée par l’ONMT notamment via les Tour-Opérateurs de référence. Acteur de distribution majeur sur les marchés germanophones, FTI est l’un des TO qui offre le plus de potentiel pour le Maroc sur les prochaines années, notamment sur le marché allemand. Les marchés germanophones sont considérés comme des marchés à forte valeur ajoutée, avec une durée moyenne de séjour plus longue, un panier client important et des préférences pour des séjours variés, comme les circuits et les road trips.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Banques: Le besoin en liquidité s’atténue à 62,9 MMDH en janvier

Le besoin en liquidité des banques a poursuivi son atténuation pour se situer, en moyenne hebdomadaire, à 62,9 milliards de dirhams (MMDH) en janvier 2022, après 64,8 MMDH un mois auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Dans ce cadre, Bank Al-Maghrib (BAM) a réduit le volume de ses injections de liquidité qui s’est établi en moyenne hebdomadaire à 74,9 MMDH, après 82,8 MMDH en décembre 2021, indique la DEPF dans sa note de conjoncture de janvier 2022. Les interventions de la Banque Centrale ont porté, essentiellement, sur les avances à 7 jours sur appels d’offre (32,3 MMDH), les opérations de pensions livrées (22,7 MMDH) et les prêts garantis accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement de la TPME (19,9 MMDH).

Bayane Al Yaoum

Des perspectives plus prometteuses pour le tourisme

La Direction des études et des prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Economie et des finances, met en avant des perspectives plus prometteuses pour le secteur du tourisme au Maroc. « Avec l’annonce du plan d’urgence adopté et la réouverture des frontières nationales à partir du 7 février 2022, les perspectives de ce secteur s’annoncent plus prometteuses », indique la DEPF dans sa note de conjoncture de février 2022. En effet, plusieurs compagnies aériennes ont repris, depuis, leur activité de et vers le Royaume, fait savoir la même source, précisant que le nombre de vols internationaux enregistré dans les aéroports nationaux s’est élevé à 1.654 vols lors de la première semaine de reprise (du 7 au 13 février). La DEPF fait également état d’un engouement particulier du marché français qui représente 28% des réservations des nuitées des étrangers.