L’Economiste

L’exportateur indirect, statut oublié

Les exportateurs indirects ont remporté une victoire en bénéficiant du régime fiscal de l’export à la faveur de la loi de finances 2017. Le statut prévoyait l’exonération quinquennale de l’IS et l’application du taux réduit de 17,5% au-delà de cette période. Sauf que ce régime fiscal n’a jamais été mis en œuvre faute d’un décret en définissant les modalités. Du coup, les exportateurs indirects sont pénalisés dès que le résultat net dépasse un million de dirhams, à partir duquel ils se voient appliquer un barème d’IS de 31% au lieu de 20%.

Tourisme interne: des chèques vacances pour stimuler la demande

Bientôt le chèque vacances pour stimuler la demande du tourisme interne au Maroc. Ce chèque permet de payer des vacances et des loisirs à moindre coûts dans un large réseau de points d’accueil (voyages, transport, hébergement, restauration, sites culturels, musées, découverte, loisirs, sport…). Le principe du chèque vacances a été expérimenté un peu partout dans le monde. Il a des effets immédiats non seulement en termes de stimulation de la demande interne, mais aussi et surtout en tant que dispositif structurel pour lutter contre l’informel, explique Wissal El Gharbaoui, SG de la Confédération nationale du Tourisme (CNT), ajoutant qu’il permettra d’éviter d’aller en dehors des établissements répertoriés et éligibles en garantissant des prestations de qualité, ce qui se traduira par des effets immédiats sur l’ensemble de l’écosystème.

Aujourd’hui Le Maroc

2022: un budget de 245 MMDH alloué à l’investissement

Selon la note sur la répartition régionale de l’investissement accompagnant le projet de loi de Finances pour l’année 2022, le budget alloué à l’investissement devra atteindre 245 MMDH, soit une progression de 6,5% par rapport à l’année dernière, réparti entre le budget de l’Etat (budget général, comptes spéciaux du Trésor et SEGMA) avec 88,9 MMDH, le Fonds Mohammed VI pour l’Investissement avec 45 MMDH, les établissements et entreprises publics avec 92,1 MMDH et les collectivités territoriales avec 19 MMDH. Le Maroc entreprend d’importants efforts pour diminuer les disparités entre les territoires et accélérer le processus de convergence des régions. Les investissements publics dans les secteurs sociaux sont ainsi érigés en priorité. C’est le cas notamment pour le système éducatif.

Nom commercial : Plus de 124.000 certificats délivrés à fin novembre 2021

À fin novembre 2021, l’activité de délivrance des certificats attestant que le nom commercial demandé n’est pas déjà utilisé a connu une croissance de 26% comparativement à la même date de 2020, soit 124.514 de certificats négatifs (CN). Au seul mois de novembre, 11.334 CN ont été accordés, selon le dernier bulletin des statistiques de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Ce document dévoile les indicateurs clés de ces activités durant les onze premiers mois de 2021.

L’Opinion

Investissements: l’attractivité économique et touristique de Dakhla se confirme

La ville de Dakhla regorge de potentialités et d’opportunités d’investissement, affirme Oxford Business Group dans son dernier rapport. Le bureau de recherche britannique estime que la position géographique avantageuse de Dakhla lui confère un rôle de pivot et de plate forme d’échanges entre le Maroc et l’Europe via l’océan Atlantique, d’une part, et entre le Maroc et l’Afrique subsaharienne via la Mauritanie, d’autre part. S’inscrivant dans une dynamique constante de développement économique et social, la région a pleinement bénéficié du Nouveau Modèle de Développement des provinces du Sud et se penche désormais sur une nouvelle feuille de route qui donne aux investisseurs toute la visibilité nécessaire quant aux opportunités d’investissements.

IT: Maroc, des atouts pour être un leader régional d’ici 2030

Selon le directeur Services Managés Intelcia IT Solutions, Fayçal Ehlali, le Maroc dispose de tous les atouts lui permettant de s’ériger en leader régional en matière de technologies de l’information (IT) d’ici 2030, et déployer ses services à l’échelle continentale. Pour Ehlali, qui intervenait dans le cadre de la quatrième matinale du cycle de conférences Groupe Le Matin, le positionnement du Royaume en tant que Hub africain et sa proximité avec l’Europe lui confèrent un très grand potentiel dans le domaine de l’IT sur lequel il faudrait capitaliser pour améliorer la compétitivité nationale. Tout comme sa réussite dans le développement des industries automobile et aéronautique, le Maroc est aujourd’hui appelé à s’inscrire dans la dynamique mondiale de déploiement de l’IT, a-t-il ajouté.

Le Matin

Couverture médicale: une offre étendue de services au profit de la famille de la résistance

La famille de la résistance aura accès à une offre étendue de services hospitaliers et soins médicaux après la signature d’une annexe à la convention de coopération liant le Haut-commissariat aux anciens résistants (HCAR), la compagnie d’assurance Saham et un bureau de courtage en assurance. Paraphé notamment par le Haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’Armée de libération, Mustapha El Ktiri, le directeur général de Saham Assurance Yahia Chraibi, cet accord prévoit la prise en charge des examens radiologiques ne figurant pas sur la liste des traitements couverts par l’AMO à hauteur de 10.000 DH, de même que les frais d’hospitalisation psychiatrique jusqu’à trois mois.

Al Bayane

Le PPS appelle le gouvernement à accompagner les mesures sanitaires

Le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS), réuni mardi, a souligné l’importance des mesures prises pour préserver les acquis du Maroc dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 et continuer de maîtriser les indicateurs sanitaires y afférents. Le bureau a également appelé le gouvernement à accompagner les mesures sanitaires par le soutien des secteurs et couches affectés. Il a d’autre part souligné la nécessité de mettre en place des mesures concrètes pour atténuer les problèmes des petits agriculteurs.

La vaccination, « rempart contre toute détérioration de la situation épidémiologique »

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a insisté, mardi à Rabat, sur le rôle de la campagne de vaccination anti-Covid 19 dans la prévention de toute détérioration de la situation épidémiologique, dans un contexte international de crise sanitaire due au variant Omicron. Présentant le bilan bimensuel de la situation au Maroc, le coordonnateur du Centre national des opérations d’urgence de santé publique du ministère, Mouad Mrabet a souligné que l’efficacité du vaccin a grandement contribué à éviter une rechute épidémiologique lors des deux dernières semaines, avec une taux de létalité stable malgré la hausse des cas positifs. Mrabet a évoqué, dans ce sens, la hausse de 50% du taux des cas positifs au cours des derniers quinze jours, contre une stagnation au niveau des taux de létalité et des cas admis en réanimation et aux soins intensifs.

Al Massae

La suspension des vols aériens impacte négativement le secteur du tourisme

La baisse des recettes touristiques a été contenue à 0,7% à fin octobre pour s’établir à 28,5 milliards de dirhams (MMDH), après -6,1% un mois plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Comparées à leur niveau d’avant la crise, ces recettes ont reculé de 57,4% ou de 38,5 MMDH, relève la DEPF dans sa note de conjoncture du mois de décembre 2021. En effet, après une hausse notable de 201,7% au titre du troisième trimestre 2021 qui a coïncidé avec la réouverture des frontières nationales, les recettes touristiques ont maintenu leur évolution positive au cours du mois d’octobre 2021, enregistrant un accroissement de 58,5%, après un recul de 65,2% un an auparavant.

Al Ittihad Al Ichtiraki

La BID approuve le financement de l’étude de la 2e phase de l’avant-projet technique du gazoduc Maroc-Nigeria

La Banque islamique de Développement (BID) a approuvé le financement d’un projet d’étude de la deuxième phase de l’avant-projet technique du gazoduc Maroc-Nigeria, avec une enveloppe budgétaire de 29,75 millions de dollars. Le projet permettra aux États d’Afrique de l’Ouest de remplacer la coûteuse production d’électricité au fioul par une production d’électricité renouvelable et une production d’électricité au gaz, indique la BID dans un communiqué. Ce soutien fait partie du financement de 1,6 milliard de dollars approuvé par la Banque, et qui comprend 24 nouveaux projets de développement dans 19 États membres, en Afrique, en Asie et en Europe, ajoute le communiqué publié sur son site officiel.

Al Alam

Ciment: Les ventes se raffermissent de 15,6% à fin novembre

Les ventes de ciment, indicateur phare du secteur bâtiment et travaux publics (BTP), se sont raffermies de 15,6% à fin novembre 2021, après une baisse de 11,6% un an auparavant, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). En effet, cet indicateur a enregistré une hausse de 7,8% au T3-2021, de 54,7% au T2-2021 et de 3,9% au T1-2021, précise la DEPF dans sa note de conjoncture de décembre 2021. Selon la DEPF, le secteur du BTP préserve « une évolution favorable » comme en atteste la croissance des ventes de ciment qui a atteint +5,8% au titre des deux premiers mois de ce trimestre.

Al Yaoum Al Maghribi

Transport routier: Le ministère se focalise sur le renouvellement du parc et la qualification des ressources humaines

Le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a indiqué, mardi à Rabat, que son département se focalise actuellement sur le renouvellement du parc des véhicules, la qualification des ressources humaines et la protection sociale des travailleurs du secteur du transport routier. En réponse à une question orale à la Chambre des Conseillers sur « la situation du transport routier dans le Royaume, sa mise à niveau et l’amélioration des conditions de ses travailleurs », Abdeljalil a relevé que le ministère a adopté plusieurs programmes et mis en œuvre un ensemble de dispositions juridiques afin d’accroître l’attractivité des investissements dans le secteur et d’améliorer les conditions de travail des salariés.