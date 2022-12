Projet de loi sur les cryptomonnaies, résilience urbaine, conditions d’exonération de la TVA… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce jeudi 22 décembre:

Le Matin

L’État veut des stratégies de résilience urbaine pour toutes les villes marocaines

Après les deux villes pilotes, Fès et Mohammedia, le gouvernement ambitionne de généraliser le développement de stratégies locales de résilience urbaine et de gestion des risques de catastrophe au niveau de toutes les autres villes du Royaume. Un guide pratique, destiné aux décideurs et au personnel technique des municipalités, a été ainsi conçu pour fournir des conseils, étape par étape, sur les processus, les outils et les ressources nécessaires pour élaborer des stratégies solides de résilience urbaine. Ce projet s’inscrit dans le cadre du Programme de gestion intégrée des risques de catastrophes naturelles et de la résilience au Maroc, financé par la Banque mondiale pour 300 millions de dollars.

L’Economiste

TVA: les conditions d’exonération élargies

Voici une mesure fiscale qui devrait particulièrement intéresser beaucoup de personnes parmi celles qui vont s’identifier pour la première fois auprès du fisc avant le 31 décembre. Et pas seulement. Il s’agit de la possibilité pour les professions libérales organisées en personnes physiques d’être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée sans droit à déduction et ce, lorsque leur chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 500.000 DH. La mesure a été introduite au niveau de la Chambre des conseillers lors de l’examen du projet de loi de finances 2023, votée définitivement par la première Chambre, jeudi 8 décembre. La loi de finances 2023 ouvre donc désormais à ces professionnels personnes physiques le droit de bénéficier de l’exonération de TVA sans droit à déduction.

L’Opinion

Classement mondial de la main-d’œuvre: Le Maroc à la 61ème place

Le Maroc se situe en 6lème position dans le classement mondial 2022 de la main-d’œuvre (Total Workforce Index), établi annuellement par Manpower Group. Pour le Maroc, l’étude relève que la proportion de la main-d’œuvre informelle est de 76% de l’emploi total. Elle montre aussi que la main- d’œuvre marocaine est composée de plus de 12,06 millions de personnes, dont 14% maîtrisent la langue anglaise et 8,62 % sont hautement qualifiés. L’analyse de Manpower Group nous apprend, par ailleurs, que les Emirats Arabes Unis (22ème mondial) possèdent le marché de travail le plus attractif dans le monde arabe, devançant le Bahreïn (44ème mondial). L’indice Total Workforce Index compare les conditions d’embauche, de gestion et de rétention des talents (fixes et flexibles) dans 64 pays au niveau mondial.

Al Bayane

Bourita: les compétences marocaines à l’étranger, un atout de développement pour le Maroc

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a affirmé que les compétences marocaines à l’étranger représentent un atout de développement pour le Maroc. Dans une réponse à une question orale à la Chambre des conseillers sur »la politique de séduction des compétences marocains dans les pays d’accueil », posée par le groupe du Rassemblement National des Indépendants (RNI), il a rappelé que le discours royal adressé à la Nation par le Souverain à l’occasion de la célébration du 69ème anniversaire de la révolution du Roi et du Peuple avait appelé à rompre avec les initiatives saisonnières tout en prônant une vision claire et structurante en faveur de la mise sur pied de mécanismes visant à accompagner, à soutenir et à mettre à contribution les expériences de la communauté marocaine établie à l’étranger.

Maroc Le Jour

Jouahri: le projet de loi pour réglementer l’usage des cryptomonnaies est prêt

Le projet de loi visant à réglementer l’usage des cryptomonnaies est prêt, a annoncé le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri. S’exprimant lors du point de presse à l’issue de la 4ème et dernière réunion trimestrielle de 2022 de BAM, Jouahri a fait savoir que le Draft complet est prêt pour mettre en place un cadre réglementaire adéquat. « Des discussions doivent être engagées avec toutes les parties prenantes, notamment l’Autorité marocaine des marchés de capitaux (AMMC) et l’Autorité de Contrôle des Assurances et de la Prévoyance Sociale (ACAPS) », a indiqué le Gouverneur de BAM.