Les éléments du Bureau national de lutte contre les crimes économiques et financiers, relevant de la brigade nationale de la Police Judiciaire ont interpellé sur la base d’informations précises fournies par les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST), sept individus, dont un gardien de la paix de la préfecture de police de Casablanca et une personne recherchée au niveau national, pour implication présumée dans un réseau criminel impliqué dans l’enlèvement, la séquestration et l’usurpation d’identité réglementée par la loi à des fins d’extorsion. Selon les informations préliminaires de la recherche, cinq suspects avaient leurré la victime qui s’active dans le change illégal de devises, suite à la conclusion d’un accord fictif pour transférer des devises numériques « Bitcoin », avant de se faire passer pour des policiers et de l’interpeller dans la périphérie de Casablanca pour extorsion, indique la Direction générale de la sûreté nationale.

Le secteur industriel marocain a démontré sa capacité à répondre à tous les besoins du Royaume, malgré les répercussions de la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19), a affirmé le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour. En réponse aux questions orales à la Chambre des Conseillers sur «les perspectives et les enjeux de la politique industrielle au Maroc», Mezzour a souligné que l’industrie marocaine est sur le point de tirer profit des transformations géostratégiques imposées par la pandémie. Et d’ajouter que l’écosystème industriel peut innover en fournissant plusieurs produits dans divers domaines.

2021 est l’année où le HCP a recensé la plus importante proportion de ménages percevant une dégradation de la qualité des services d’enseignement sur plus d’une décennie. Une décennie pourtant riche en initiatives en faveur du système éducatif. 56,9% pensent que la qualité du système éducatif continue de plonger, tandis que 21,5% observent une stagnation, contre 21,5% avançant une amélioration, selon l’enquête de conjoncture auprès des ménages, au terme de 2021, que vient de publier le HCP. Certes, les deux dernières années ont été marquées par la difficile conjoncture Covid qui a bousculé l’école. Le e-learning, généralement mal perçu et mal vécu à la fois par les élèves et les parents, et les perturbations engendrées par la pandémie ont sans doute influencé l’appréciation des services éducatifs rendus.

En matière de taxe professionnelle, il existe une formalité que beaucoup de contribuables impactés par la crise sanitaire n’ont pas pensé à activer dans les délais l’année dernière: La déclaration de chômage d’établissement (article 15 de la loi 47-06 sur la fiscalité locale). La démarche doit être effectuée auprès des services des impôts chargés du recouvrement et de la gestion de la taxe professionnelle avant le 31 janvier. Déposée dans les délais, la déclaration de chômage permet de bénéficier du dégrèvement de la taxe professionnelle. C’est une formalité particulièrement indiquée pour les entreprises impactées par la crise économique due à la pandémie et qui ne sont pas sûres de mener leurs activités de manière normale au cours de l’année 2022.

Le PPS appelle à la réouverture des frontières

Dans son communiqué publié à l’issue de sa réunion hebdomadaire, le bureau politique du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) a appelé le gouvernement à réfléchir sérieusement à prendre la décision de la réouverture des frontières pour les différents types de transport et le plus tôt possible. Il a également souligné la nécessité de prendre des mesures pour soutenir les petits agriculteurs affectés par les répercussions de la pandémie et les effets de la sécheresse et à assurer la sécurité hydrique du pays.

Salé: un policier use de son arme de service pour interpeller un individu en état d’ébriété avancé

Un inspecteur de police exerçant à la brigade antigang de la Sûreté provinciale de la ville de Salé a été contraint, mardi tard dans la soirée, de faire usage de son arme de service pour interpeller un individu, âgé de 30 ans, en état d’ébriété avancé et ayant exposé la sécurité des citoyens et des éléments de la police à une menace sérieuse et dangereuse à l’aide de l’arme blanche. Une patrouille de police était intervenue pour interpeller le mis en cause qui fait l’objet de deux avis de recherche au niveau national pour son implication présumée dans des affaires de vol avec violence et coups et blessures volontaires, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale, faisant savoir qu’il a été aperçu en train de semer l’anarchie sur la voie publique en raison de son état d’ébriété.