Sommet Maroc-Espagne, recteur du secteur de la pêche, plaidoyer pour un cadre juridique pour les migrants… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce jeudi:

Le Matin

Karima Benyaich: le Maroc et l’Espagne déterminés à bâtir un partenariat à la hauteur des défis du 21e siècle

Conscients de l’importance stratégique de préserver et de développer une relation privilégiée tournée vers l’avenir, le Maroc et l’Espagne affichent une détermination ferme pour l’édification d’un partenariat global renouvelé, à la hauteur des défis mais également des opportunités offertes par le 21ème siècle, a affirmé l’ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich. « Le Maroc et l’Espagne sont deux pays amis et voisins, qui partagent des valeurs et des intérêts communs et qui ne cessent d’œuvrer ensemble pour faire de leur relation un exemple à suivre dans tous les domaines’’, a souligné Benyaich dans un entretien à la MAP, à l’occasion de la tenue à Rabat de la 12ème Réunion de Haut Niveau Maroc/Espagne.

L’Economiste

Maroc-Espagne: bonne dynamique commerciale

En dépit des épisodes de tension, les relations économiques entre Rabat et Madrid ont maintenu leur rythme. En 2021, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint un record de 153,8 milliards de DH, en hausse de 20% par rapport à 2020 et de 6% par rapport à 2019. Sur une décennie, ces échanges ont connu une croissance annuelle moyenne de 8%. Dans les détails, les exportations marocaines vers l’Espagne ont progressé de 8,3% en moyenne par an. Il s’agit d’une «évolution plus rapide que celle des importations en provenance de ce pays (7,8%)». Aujourd’hui, l’Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc, avec une part de 17,9% du total des échanges en 2021. C’est aussi le premier client du Maroc, avec une part de 21,5%, et son premier fournisseur (15,7%).

L’Opinion

Pêche: 28 MMDH en 2022…nouveau record pour le secteur

Les exportations des produits de la mer ont atteint un volume de 883.000 tonnes (T) et une valeur record de 28 milliards de dirhams (MMDH) en 2022, a indiqué Zakia Driouich, secrétaire générale du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts (Département de la Pêche maritime).Citant des données provisoires disponibles de Morocco Foodex, Driouich a précisé, à l’occasion du 6ème Salon Halieutis qui se tiendra du 01 au 05 février à Agadir, que ces exportations ressortent en augmentation, par rapport à 2021, de 13% en volume et de 16% en valeur.

Les Inspirations éco

Retenue à la source: les cliniques privées au pied du mur

La CNSS, qui ne veut prendre aucun risque, a suspendu les règlements des prestations des cliniques, ces dernières étant dans l’impossibilité de ventiler les bénéficiaires des prestations indiquées sur leurs factures. Elle s’en tiendra à la circulaire de la DGI sur les mesures fiscales de la loi de Finances. Les mêmes cliniques privées sont, dans la majorité, dans l’incapacité de préciser le statut juridique des praticiens qui interviennent chez elles. Ce point est capital car, selon qu’un anesthésiste ou un cardiologue, par exemple, exerce à titre de personne physique ou sous la casquette d’une société, le taux de la retenue à la source sur ses honoraires n’est pas le même. C’est la conséquence directe des transactions au noir qui gangrènent le secteur des soins, une pratique dont toutes les parties prenantes, gestionnaires de lassurance maladie y compris, semblaient s’accommoder.

Al Bayane

CNDH: plaidoyer pour cadre un juridique pour les migrants

La présidente du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), Amina Bouayach, a appelé à Rabat à la mise en place d’une structure de conseil juridique en faveur des étrangers pour un accès plus facile à la justice. « J’appelle, compte tenu du rythme de la mobilité que connaît le Royaume et des développements dans les arènes nationale, régionale et internationale dans la gestion des migrations, à la mise en place d’urgence d’une structure de conseil juridique pour les étrangers, y compris l’assistance juridique, visant à diffuser l’information juridique ainsi que l’assistance judiciaire, tout en veillant à s’imprégner des systèmes judiciaires comparatifs », a dit Mme Bouayach lors d’un atelier consacré à la présentation des résultats d’une étude sur l’accès des étrangers à la justice au Maroc.