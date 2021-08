Le RNI rafle les Chambres d’Agriculture; Bientôt une production militaire nationale; le fossé se creuse entre jeunes et politiques… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de jeudi:

Le Matin

Le RNI rafle les Chambres d’agriculture et des pêches.

Après s’être taillé la part du lion lors des élections des Chambres professionnelles tenues le 6 août dernier, le Rassemblement national des indépendants (RNI) assoit, sans surprise, sa domination à la tête de la majorité des Chambres. C’est ainsi qu’il s’est adjugé 5 présidences des Chambres d’agriculture sur les 8 instances ayant tenu leurs élections. Le parti a également de fortes chances de remporter de nouvelles présidences après la tenue des élections des 4 Chambres restantes. Au niveau des Chambres des pêches maritimes, le parti a remporté la présidence de 50% des Chambres en attendant la tenue, le 23 août prochain, des élections de la Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée. À rappeler que le scrutin du 6 août avait placé le RNI en tête avec 638 sièges, suivi du PAM (363 sièges) et du Parti de l’Istiqlal (360 sièges) arrivé en troisième position.

Aujourd’hui le Maroc

Industrie militaire: bientôt un écosystème local.

Pour son industrie militaire, le Maroc voit grand. C’est une véritable feuille de route qui vient d’entrer en vigueur pour la mise en place d’un écosystème local. En effet, le décret relatif à l’application de la loi relative aux matériels et équipements de défense et de sécurité, aux armes et aux munitions vient d’être publié au Bulletin officiel. Le décret fixe les mesures permettant l’exercice des activités de fabrication des matériels et équipements liés à ce domaine, ainsi que les opérations d’importation, d’exportation et de transport y afférentes. Concrètement, l’Etat va mettre en place une commission nationale pour étudier et délivrer les autorisations pour les sociétés désirant se lancer dans la fabrication locale.

L’Economiste

Jeunes et politiques: le grand fossé qui se creuse, se creuse…

Les dirigeants politiques sont convaincus que le sort du taux de participation dans les prochaines élections est entre les mains des jeunes. Malheureusement, ces derniers ne semblent pas très intéressés par la politique. Et pour cause, les partis n’ont pas réussi à les accrocher même si certains d’entre eux ont opté pour une mobilisation virtuelle. Si la mobilisation politique des jeunes sur les réseaux sociaux est importante, en revanche, sur le terrain, c’est loin d’être le cas. Au lieu de capitaliser sur le potentiel des jeunes, les responsables de partis ont continué à reproduire le même schéma classique qui a déjà sclérosé certaines Jeunesses partisanes.

Al Massae

Covid-19 : L’économie marocaine en voie de rétablissement.

L’économie marocaine est en voie de rétablissement des effets de la pandémie de Covid-19, au vu des indicateurs positifs qui confirment sa capacité à se redresser rapidement, a indiqué mardi l’économiste Yassine Alia. Alia, qui était l’invité de l’émission matinale de la Radio d’information marocaine « RIM RADIO », a relevé que les signes de reprise de l’économie nationale se reflètent dans plusieurs indicateurs dont le plus important est la bonne campagne agricole qui a amélioré le niveau du PIB agricole, et contribué à la marge d’augmentation du taux de croissance prévu à 5,6 %.

Al Ahdath Al Maghribia

Tétouan: Ouverture du troisième campus de l’Ecole 1337.

Le Groupe Tanger Med portera, à travers sa Fondation, la création d’un troisième campus baptisé « 1337 MED », qui ouvrira ses portes à partir de l’automne 2021 dans la zone d’activité Tétouan Shore, à proximité de Cabo Negro. Fruit d’un partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), le campus « 1337 MED », troisième du genre après ceux situés à Khouribga et Benguerir, offrira une formation en développement informatique et codage totalement gratuite, accessible à tous, sans prérequis de diplôme ou de connaissances en informatique, ouverte 24h/24h et 7j/7j, indique un communiqué de l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA).