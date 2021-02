Classement du passeport marocain, faible couverture médicale des actifs marocains, plus de 2 millions de Marocains vaccinés… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

L’Economiste

Agadir: le projet de dessalement d’eau de mer en avance de 85%.

La ville d’Agadir peut enfin souffler. Le spectre de la soif relève désormais du passé. Après la bonne pluviométrie des dernières semaines, la mise en service partielle de la station de dessalement d’eau de mer est attendue pour le mois d’avril prochain, annonce le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, qui vient d’effectuer une visite des chantiers de mobilisation de l’eau dans la zone de Chtouka Ait Baha, les travaux de la station de dessalement d’eau de mer sont avancés à raison de 85% et ceux du réseau d’irrigation à 56%. Souss-Massa, est une région où le stress hydrique avait atteint son paroxysme avec le développement de secteurs gros consommateurs de la ressource : agriculture, tourisme, agroalimentaire et industrie.

Aujourd’hui le Maroc

Le passeport marocain offre l’accès à 64 pays sans visa.

Le passeport marocain est classé 79ème sur 110 pays. C’est ce qu’indique le cabinet londonien Henley & Partners en publiant le passeport Index 2021. Selon la même source, les citoyens marocains peuvent visiter avec leur passeport 64 pays sans visa ou d’obtenir un visa une fois arrivé à ces destinations. En effet, selon le rapport, le Maroc se classe 15è en Afrique. Au niveau du Maghreb, le Maroc arrive à la deuxième place derrière la Tunisie (74ème). Pour noter, l’indice de Henley & Partners est dominé par les passeports européens qui occupent les 20 premières places, bien que la tête du podium soit occupée par deux pays asiatiques,le Japon et Singapour.

Maroc le jour

HCP: 24,7 % des actifs occupés bénéficient d’une couverture médicale en 2020.

Un total de 24,7% des actifs occupés bénéficient d’une couverture médicale liée à l’emploi (36,6% dans les villes et 8,2% à la campagne) contre 24,1% en 2019, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette proportion est de 36,4 % en milieu urbain et de 7,8% en milieu rural, précise le HCP dans sa note sur les principales caractéristiques de la population active occupée en 2020. La part des actifs occupés affiliés à un régime de couverture médicale s’améliore nettement au fur et à mesure que le niveau de diplôme s’élève, relève le HCP, précisant que cette part passe de 10,7% parmi les personnes n’ayant aucun diplôme à 72,8% parmi celles ayant un diplôme supérieur.

Al Bayane

Le CNDH recommande au parquet d’ouvrir une enquête sur la blessure qu’aurait subie Soltana Khaya au niveau du visage.

Le Conseil national des droits de l’homme (CNDH) a recommandé au parquet d’ouvrir une enquête au sujet de ce qui a été véhiculé sur la blessure au niveau du visage de la citoyenne Soltana Sid Ibrahim Khaya de la ville de Boujdour. Le conseil, qui affirme avoir adressé une correspondance à la Présidence du ministère public après les données contradictoires sur les circonstances de l’incident, a recommandé au Parquet d’entreprendre les mesures légales appropriées en cas de véracité des propos de la personne précitée et de publier les conclusions de l’enquête. Selon un communiqué du CNDH publié mardi, ces recommandations interviennent après la visite effectuée par une délégation de la commission régionale des droits de l’homme de Laayoune-Sakia El Hamra au domicile de l’intéressée, le 13 février courant, conformément aux dispositions de la loi 76.15 relative à la réorganisation du CNDH.

Rissalat Al Oumma

Vaccination anti-covid: le Maroc franchit la barre des 2 millions de personnes vaccinées.

Le Maroc a franchi la barre des 2 millions de personnes vaccinées pour la première dose du vaccin anti-covid-19. Le nouveau bilan de la campagne nationale de vaccination anti-covid19 du ministère de la Santé montre, en effet, que ce mercredi 17 février, pas moins de 176.844 personnes supplémentaires ont reçu la première dose du vaccin. Ainsi, le nombre total des personnes vaccinées atteint désormais 2.081.013. Rappelons que le Maroc a reçu jusqu’à présent un total de 7 millions de doses de vaccins anti Covid-19, après la réception mardi de 500.000 doses supplémentaires du vaccin chinois Sinopharm.