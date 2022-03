L’Anapec, inefficace ?, HCR: le Maroc compte 19.318 réfugiés et demandeurs d’asile à fin février 2022, les dernières pluies ont stabilisé le taux de remplissage des barrages à 32,8%…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 17 mars 2022:

L’Economiste

L’Anapec, inefficace ?

« Le rôle de l’Anapec en matière de dynamisation du marché de travail reste limité», relève la Cour des comptes dans son dernier rapport. Sur les plus de 1,6 million de chercheurs d’emploi enregistrés à l’agence en 2019, seuls 14% étaient nouvellement inscrits. Cela signifie que chaque année d’importants stocks de chômeurs non insérés en emploi sont cumulés. L’Anapec reste, en outre, focalisée sur l’emploi qualifié. Ses programmes visent essentiellement des diplômés, notamment des primo-demandeurs. Parmi son stock d’inscrits en 2019, quelque 65% étaient des jeunes âgés de 20 à 35 ans, 18% des bacheliers, 27% des diplômés de la formation professionnelle et 22% des lauréats de l’enseignement supérieur. Uniquement 6,4% étaient des non-diplômés (généralement de la main-d’œuvre saisonnière agricole inscrite en réponse aux offres de placement à l’international). L’agence reconnaît son focus sur les diplômés, mais assure en même temps proposer ses services aux autres catégories.

L’Opinion

HCR: Le Maroc compte 19.318 réfugiés et demandeurs d’asile à fin février 2022

Le nombre de réfugiés et de demandeurs d’asile au Maroc est en augmentation. Le Royaume a compté 19.318 réfugiés et demandeurs d’asile à fin février 2022, alors qu’en 2021, ce nombre était de 18.248, indique le Haut-Commissariat pour les Réfugiés au Maroc (HCR). Ainsi, le nombre de réfugiés était de 9.485 au 28 février 2022. Sans surprise, les réfugiés syriens sont toujours en tête de liste avec un total de 5.122. Le Yémen arrive en deuxième position avec 1.155 réfugiés. Viennent ensuite la République Centrafricaine (1.037), le Soudan du Sud (395), la Côte d’Ivoire (394), la Palestine (261), la République Démocra- tique du Congo (189), le Cameroun (177), la Guinée (149), l’Irak (128), le Sénégal (107), le Mali (58), le Soudan (72), le Nigeria (26) et la Gambie (2). Il ressort des données du HCR que 62,7% des réfugiés sont des hommes, un chiffre qui s’élève à 5.946 contre 3.539 pour les femmes (37,3%).

Aujourd’hui Le Maroc

Les dernières pluies ont stabilisé le taux de remplissage des barrages à 32,8%

Les dernières précipitations ont permis de stabiliser les réserves des barrages et d’éviter ainsi une accentuation de la sécheresse des réservoirs d’eau. Cela dit, la situation des barrages au Maroc reste toujours préoccupante comme le révèlent les chiffres de la Direction générale de l’hydraulique relevant du ministère de l’équipement et de l’eau. A la date du 16 mars courant, le taux de remplissage des barrages au niveau national n’est que de 32,8 % alors qu’à la même date en 2021, ce taux avait atteint 51%. Actuellement, les réserves se situent à 5,29 milliards de mètres (5.294,3 Mm 3 ) pour une capacité globale de 16,12 milliards de cubes (16.122,6 Mm3 ). Certains barrages affichent une situation critique avec un taux de remplissage en dessous des 10%. C’est notamment le cas du barrage Hassan II qui affiche un taux de remplissage de seulement 8,9%. Sa capacité est actuellement de 392,3 Mm3 et ses réserves de 35,1 Mm 3.

Les Inspirations ÉCO

Aéronautique: Le secteur prêt pour le décollage post-Covid-19

Un envol vers une destination pleine de belles promesses où carnets de commande «bien remplis» et création d’emplois riment ensemble. Ce tableau de bord où tous les signaux sont au vert a été dévoilé, mardi à Casablanca, par le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour. Pour Mezzour, qui s’exprimait à l’ouverture de la sixième édition de l’ «Aerospace Meetings Casablanca», il ne fait aucun doute que le meilleur reste à venir pour la plateforme aéronautique marocaine qui ne cesse de consolider sa position au niveau international. Les chiffres confirment ce «formidable» envol de l’industrie aéronautique au Maroc, avec plus de 140 entreprises opérant actuellement dans le secteur. Ce dernier, qui emploie 20.000 personnes, pose un chiffre d’affaires à l’export de deux milliards de dollars et présente un taux d’intégration de 40%, une croissance moyenne de 20% par an, soit 4 fois plus que la moyenne mondiale et 5 fois la croissance du PIB. Autant d’indicateurs qui attestent de belles performances que le Maroc entend bien pérenniser.

Al Massae

La mort menace des milliers de personnes atteintes d’immunodéficience primaire

La disparition d’ immunoglobuline des pharmacies marocaines, un médicament qui n’a pas de remplaçant sur le marché, continue d’irriter les familles d’enfants atteints de troubles d’immunodéficience primaire. La colère des familles des patients s’est exacerbée, en constant que le médicament manque toujours, malgré la gravité des menaces qui planent de plus en plus sur la vie de leurs enfants. Hier, des dizaines de mères et de pères de patients se sont massés devant le Centre régional de transfusion sanguine de Casablanca pour dénoncer la disparition et la hausse du prix de ce médicament nécessaire au traitement de la maladie. Une injection d’immunoglobuline coûte environ 9.000 DH.

Al Ahdath Al Maghribia

Les enseignants « contractuels » prolongent leur grève

Les cadres des académies régionales de l’éducation, qui se font appeler des « enseignants contractuels », renforcent de plus en plus leur contestation. La Coordination de ces professeurs a décidé de prolonger sa grève qu’elle observe du 16 au 20 mars, tout en déclarant son rejet de tout dialogue avec le ministère de l’éducation s’il n’aborde pas le sujet de l’intégration dans la fonction publique, ce qui met en jeu l’intérêt de l’élève. Elle a affirmé dans un communiqué que sa grève sera renforcée par d’autres modes d’action aux niveaux des provinces ou des régions, se disant attachée à l’abolition du « plan du contrat » et à l’intégration de tous les professeurs et des cadres du soutien scolaire dans la fonction publique. Invité à commenter l’approche de la Coordination de ces enseignants, une source du ministère de l’Éducation nationale a expliqué que les conditions préalables imposées par ces professeurs attentent à l’éthique du dialogue, précisant dans une déclaration au journal que le dialogue exige normalement de faire preuve de souplesse et de ne pas poser de conditions préalables.

Al Alam

Le gouvernement continue de jeter les bases de l’État social

Dans une nouvelle démarche visant à renforcer les règles de l’État social, en application du choix stratégique fixé, le gouvernement a continué à s’ouvrir à de nouveaux horizons en lançant un programme innovant, « Forsa », destiné aux jeunes porteurs de projets qui veulent développer leurs capacités, améliorer leur situation et participer activement au développement durable global. Ce programme ambitieux s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des hautes instructions royales visant à encourager l’investissement et l’emploi des jeunes. Le programme Forsa, qui est l’un des programmes sociaux les plus puissants, accompagne un autre programme, intitulé Awrach, lancé par le gouvernement au profit du monde rural.

Bayane Al Yaoum

Benabdallah: la conjoncture nécessite un débat sérieux et profond dans les différentes sphères

Le secrétaire général du PPS, Mohamed Nabil Benabdellah, a déclaré que la situation actuelle au Maroc, et dans le monde en général, est très difficile en raison des développements liés aux effets négatifs du Covid, et aux conséquences du conflit russo-ukrainien. Benabdellah, qui était l’invité d’une émission sur la chaine Al Aoula, a ajouté que cette conjoncture nécessite un débat sérieux et approfondi dans les différentes sphères, afin de fournir des réponses adéquates et satisfaisantes aux citoyens. Benabdellah regrette par ailleurs l’absence totale des composantes de la coalition gouvernementale qui, selon lui, doivent être à la hauteur de la conjoncture, d’autant plus qu’elle bénéficie d’une majorité confortable dans les différents conseils élus aux niveaux national, régional et local.

Libération

Omar Hilale: Le Maroc résolument engagé pour la tolérance et la culture de la paix

Conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, le Maroc réaffirme son engagement « indéfectible » en faveur de la promotion des valeurs du respect mutuel, de la tolérance, de la coexistence, de l’acceptation de l’autre et de la culture de paix, qui soit fondée sur le respect et la promotion des droits de l’Homme, a souligné à New York, l’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale. Hilale s’exprimait à l’occasion de l’adoption par consensus par l’Assemblée Générale de l’ONU d’une résolution présentée par l’Organisation de Coopération Islamique (OCI) sous l’intitulé: « Journée internationale de lutte contre l’Islamophobie”. Cette résolution reflète l’attachement de la communauté internationale à contrer toutes les formes et dimensions d’Islamophobie et à agir en faveur de la culture de la paix, a-t-il souligné.