Investissement privé: les quatre vérités sur les blocages, Aide au tourisme: Comment ça va fonctionner, insertion professionnelle: Partenariat public-privé pour former 100.000 cadres industriels ou encore le Maroc, acteur clé du Partenariat euro-africain…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 17 février 2022:

L’Economiste

Investissement privé: les quatre vérités sur les blocages

Essentiel à la croissance et à l’emploi, l’investissement privé fait face à des obstacles et contraintes. Des réformes ont été jusque-là menées pour améliorer l’environnement des affaires et bon nombre d’études et classements ont mis en évidence les améliorations réalisées. En 2020, le Maroc figurait à la 53e place du classement Doing Business, soit 7 places de plus qu’en 2019 et 16 places de plus qu’en 2018. Sauf que ces évaluations se concentrent comme l’expliquent la Banque mondiale et le Haut-commissariat au plan « sur les exigences légales et ne correspondent pas à la réalité de nombreuses entreprises». Une réalité déclinée par Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib lors de son passage devant la Commission des Finances à la Première Chambre du Parlement.

Aujourd’hui le Maroc

Aide au tourisme: Comment ça va fonctionner

Plus de détails ont été dévoilés concernant le plan d’urgence d’un montant de deux milliards de dirhams pour le soutien de la relance du secteur du tourisme impacté par la pandémie de Covid-19. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan d’urgence et, en concertation avec le ministère de l’économie et des finances et les parties concernées, plusieurs mesures d’appui ont été mises en place pour accompagner les opérateurs touristiques. «En plus de la convention tripartite signée par le gouvernement, la CNSS et la Confédération nationale du tourisme pour permettre à l’ensemble des employés du secteur du tourisme, les transporteurs touristiques, les restaurants classés et les guides touristiques de bénéficier du prolongement du versement de l’indemnité forfaitaire de 2.000 dirhams durant le premier trimestre 2022 et le report des charges dues à la CNSS pendant 6 mois, trois autres mécanismes de soutien sont mis en place», selon une correspondance envoyée aux délégués provinciaux et régionaux du tourisme.

L’Opinion

Insertion professionnelle: Partenariat public-privé pour former 100.000 cadres industriels

Réduire le fossé entre les modes de formation et les besoins du marché du travail, notamment au niveau de l’industrie, figure parmi les priorités de la tutelle en raison de son impact négatif sur la croissance. C’est à cet effet que les ministères de l’Industrie et de l’Enseignement supérieur ont signé un partenariat portant sur la formation de cadres techniciens et ingénieurs dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique. Une convention qui s’inscrit dans le cadre du partenariat public-privé et qui permettra de répondre rapidement aux besoins en ressources humaines des opérateurs industriels, notamment au niveau du middle management, courroie essentielle pour assurer l’efficience d’une chaîne de production, et devrait au passage ouvrir la voie au déploiement d’un secteur de la R&D 100% marocain et dédié au tissu industriel.

Libération

Le Maroc, acteur clé du Partenariat euro-africain

Le sixième sommet Union européenne-Union africaine, qui se tient jeudi et vendredi à Bruxelles avec la participation du Maroc, constitue l’occasion renouvelée de souligner la place de choix qu’occupe le Royaume, hub africain et porte d’entrée vers le continent, en tant qu’acteur clé du Partenariat euro-africain. Si pour la partie européenne, le sommet constituera l’occasion de jeter les bases d’un partenariat renouvelé et approfondi entre l’UA et l’UE, le Maroc y confirmera son engagement politique au plus haut niveau, s’inscrivant dans la Vision de SM le Roi Mohammed VI, pour une Afrique prospère, émancipée et capable de prendre son destin en main. La vision du Royaume pour l’Afrique, telle que portée par le Souverain, est en effet basée sur la particularité des liens historiques qui unissent le Maroc et ses frères du continent. Cette vision éclairée répond à un schéma inédit construit autour des notions de co-développement et de solidarité renforcée, avec une forte charge sociale et humaine.

Assahra Al Maghribia

Maroc-BEI-UE: Signature de deux conventions pour le financement de la construction de 150 écoles communautaires

Deux conventions de financement du programme de scolarisation rurale ont été signées, entre le Maroc, la Banque européenne d’investissement (BEI) et l’Union européenne (UE), portant sur la construction de 150 écoles communautaires et de leurs infrastructures auxiliaires, au sein de plusieurs Académies régionales de l’éducation et la formation (AREF), situées principalement dans les zones rurales du Royaume. Le financement est sous forme de prêt de la BEI, d’un montant de 102,5 millions d’euros – M€ (plus d’un milliard de dirhams) qui est assorti d’une subvention de 23,3 M€ (245 millions de dirhams) de l’UE au titre de la plateforme d’investissement pour le voisinage, composée d’un don d’investissement de 14 M€ et d’une assistance technique de 9,3 M€ pour accompagner la mise en œuvre du projet. S’ajoute à cette enveloppe, une contribution du budget général de l’État d’un montant d’environ 100 M€ pour compléter le plan de financement du programme.

Al Ittihad Al Ichtiraki

CNSS: le contrôle de droit aux prestations au titre de l’année scolaire 2021–2022 prolongé jusqu’au 15 mars

La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a annoncé que l’opération de contrôle de droit aux prestations au titre de l’année scolaire 2021–2022 est prolongée jusqu’au 15 mars 2022. « La Caisse Nationale de Sécurité Sociale porte à la connaissance de l’ensemble de ses assurés que l’opération de contrôle de droit aux prestations est prolongée jusqu’au 15 mars 2022 », indique un communiqué de la Caisse. Ainsi, les parents et tuteurs, qui n’ont pas pu déclarer la scolarité de leurs enfants dans le délai prévu initialement dans le communiqué publié le 12 janvier 2022, peuvent transmettre les certificats de scolarité ou les formulaires de contrôle de scolarité de leurs enfants, dûment renseignés par les établissements concernés, à travers le service « TAAWIDATY » accessible via le portail www.macnss.ma.

Al Yaoum Al Maghribi

Les élus locaux, des partenaires « incontournables » des programmes INDH

Les élus locaux sont des partenaires « incontournables » pour l’implémentation des programmes de l’Initiative nationale du développement humain (INDH), en tant que projet royal par excellence, renouvelé et s’inscrivant sur le long terme, a affirmé le Wali, Coordonnateur national de l’INDH, Mohamed Dardouri, au cours d’une rencontre avec les nouveaux édiles de la région de Rabat-Salé-Kénitra. « Cette importante réunion a pour objectif d’échanger les idées et les points de vues avec les acteurs locaux et les élus, qui sont des partenaires incontournables dans l’implémentation des programmes de l’INDH », a souligné Dardouri, lors de la 8ème étape de sa tournée territoriale pour informer et de sensibiliser à la vision et aux enjeux de la phase III de l’Initiative.

Al Massae

Un défaut du radar de surveillance alerte les autorités de l’aéroport Mohammed V

Les contrôleurs aériens de l’aéroport Mohammed V ont été surpris, mardi, par un dysfonctionnement technique au niveau du système du radar de surveillance d’aéroport, qui a poussé l’administration à transférer l’équipe de travail au centre de surveillance régionale afin d’assurer la continuité du service de surveillance de proximité par radar, a indiqué le syndicat national de l’Office national des aéroports.