Prix du Hajj, relation Maroc-Portugal, importation de bovins… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

Al Yaoum Al Maghribi

Hajj 2023: Les frais fixés à 62.929,00 DH

Les frais du Hajj 2023 pour les pèlerins encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques sont fixés à 62.929,00 DH, argent de poche non inclus, a annoncé, mercredi, le ministère dans un communiqué. Pour régler les frais auprès de l’une des agences d’Al Barid Bank, les personnes retenues doivent être munies de leur carte d’identité nationale et de l’attestation de sélection, précise le ministère. Lors de sa réunion le 8 février, la Commission royale chargée du pèlerinage avait fixé le 15 courant comme dernier délai pour déterminer les frais du pèlerinage.

L’Economiste

Contre les fake news », le fact-cheking”

Difficile de trouver une information officielle et avérée! 37% des répondants à la consultation citoyenne « ouchariko.ma” l’ont affirmé. Face à la montée des “fake news”, l’effectivité du droit d’accès à l’information publique et donc l’open data est une nécessité. Comme le souligne le Conseil économique, social et environnemental dans son dernier avis, d’autres mesures sont également importantes: la mise en place de plateformes de “fact-checking”, des médias forts et crédibles ainsi que de bonnes pratiques.

L’Opinion

Géants de l’informatique: la vague des licenciements touche le Maroc

Aux Etats-Unis et partout dans le monde, les géants de la tech et de l’informatique procèdent à des licenciements pour raisons économiques. Le Maroc, qui abrite certaines des filiales et partenaires de ces mastodontes, n’est pas épargné. Des dizaines de licenciements sont d’ores et déjà rapportés. Mais selon les spécialistes des RH, il n’y aurait pas beaucoup de craintes à se faire, aussi bien pour le secteur du digital que pour les profils qui perdent leur emploi à travers les vagues de licenciements actuelles. Ils ne tarderont pas à rebondir, en raison de la demande et des évolutions de ce secteur. Toutefois, pour le Maroc, le risque d’une nouvelle vague de fuite des cerveaux n’est pas à exclure.

Les Inspirations éco

Bovinés à l’abattage: à Tanger, l’importation va bon train

Validée par le gouvernement dans l’optique d’assurer l’approvisionnement du marché national en viandes rouges, afin de voir le prix de cette denrée revenir à des niveaux supportables, l’opération d’importation de bovins destinés à l’abattage semble se dérouler dans de “bonnes conditions”. Il en est du moins ainsi au niveau du poste frontalier du port Tanger Med, point d’entrée à partir duquel ont été importés quelque 5.000 têtes de bovins destinés à l’abattage, de début janvier à ce jour. D’après le service vétérinaire dudit site, le dispositif d’importation va bon train et selon la cadence prévue, le tout, en ligne avec les normes sanitaires telles que fixées par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Libération

Maroc/Portugal : Signature d’un mémorandum d’entente sur le renforcement du partenariat et de la coopération

Un mémorandum d’entente portant sur le renforcement du partenariat et de la coopération a été signé, mardi à Rabat, entre les Cours des Comptes du Maroc et du Portugal.En vertu de cet accord, signé par la première Présidente de la Cour des comptes du Maroc, Zineb El Adaoui, et le Président de la Cour des comptes de la République Portugaise, Jose Tavares, les deux parties entendent promouvoir l’échange d’expériences et d’expertises dans les domaines ayant trait à l’audit informatique, la transformation digitale et le big data, ainsi que le renforcement des consultations et échanges de vues sur les questions relatives aux attributions juridictionnelles aussi bien sur le plan bilatéral que sur les plans régional et international, indique un communiqué de la Cour des Comptes.