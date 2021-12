ALE Maroc-États Unis : de nouvelles opportunités à saisir, Génération Green 2020-2030 : Innovation et Green Tech pour une agriculture de précision, bientôt un système d’information géographique pour le suivi de la production des arganiers, l’Anapec renforce les synergies avec les acteurs privés, le CESE et la Chambre des Conseillers consolident leur coopération, des médias européens fustigent l’utilisation par Alger de la carte du gaz à des fins politiques, les enquêtes financières parallèles, ONEE : financement additionnel de 18 M€ de la BAD, lrs pays du CCG réitèrent leurs positions constantes en faveur de la marocanité du Sahara, Bourita : La diaspora africaine dispose d’un savoir-faire et d’une expertise fortement bénéfiques pour les économies du Continent…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 16 décembre 2021 :

L’Economiste

ALE Maroc-États Unis : de nouvelles opportunités à saisir

Au-delà des statistiques, la mise en place de l’Accord de libre échange (ALE) entre le Maroc et les États-Unis est d’abord un message aux opérateurs à travers le monde que le Royaume est une destination prometteuse, qui regorge d’opportunités. David Greene, chargé d’affaires à l’ambassade des États-Unis à Rabat, a insisté sur la symbolique de ce cadre commercial, surtout que le Maroc est le seul pays d’Afrique à conclure un accord de libre-échange avec les États-Unis et l’un des 20 pays du monde qui disposent d’un cadre facilitant les échanges avec l’un des plus grands marchés au niveau international. Il a mis l’accent sur les atouts du pays notamment pour les investisseurs américains et étrangers. « La stabilité et la sécurité du Maroc constituent des atouts qui favorisent le développement des relations économiques et commerciales », a-t-il souligné, lors d’une rencontre avec la presse économique, à l’occasion du 15è anniversaire de l’ALE Maroc-États-Unis. Ce cadre juridique a permis « le développement du partenariat économique entre les deux pays », a-t-il noté.

Génération Green 2020-2030 : Innovation et Green Tech pour une agriculture de précision

« Génération Green » repose fondamentalement sur les technologies et les techniques modernes (drones, capteurs, alerte précoce.), notamment pour une agriculture intelligente à travers l’agriculture de précision, a affirmé le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki. Celle-ci permet l’optimisation et l’efficience maximale pour produire plus avec moins d’intrants, d’énergie et de ressources, a expliqué M. Sadiki, notant que cette technologie de précision ne peut pas rester inaccessible car elle est faite d’abord pour les petits agriculteurs en leur permettant de produire mieux avec peu de moyens. « C’est une opportunité pour l’agriculture marocaine afin d’atteindre un nouveau palier de développement et de croissance », a insisté le ministre. « A cet égard, de façon concrète la Génération Green prévoit qu’au moins 2 millions d’agriculteurs auront accès à des e-services agricoles »,a-t-il dit dans un entretien.

Aujourd’hui le Maroc

Bientôt un système d’information géographique pour le suivi de la production des arganiers

Un nouveau Système d’information géographique (SIG) pour la gestion et le suivi de la production des arganiers sera bientôt mis en place dans le cadre du projet Renforcement économique des femmes de la filière arganière au Maroc (REFAM). Cet outil évolutif et collaboratif contribuera à assurer une gestion durable des ressources de l’arganeraie et une plus grande prévisibilité des prix futurs et constitue le noyau de la classe cartographique de la Réserve de biosphère arganeraie (RBA) en plus de son utilisation pour le suivi de l’état de sa production et de sa conservation. A travers ce projet, Refam souhaite, entre autres, promouvoir l’accès à une information pertinente sur la production annuelle anticipée au profit des acteurs de la filière. Ce SIG porte sur la gestion, le suivi et la prévision de la production des arganiers à travers le développement d’un modèle de production et de prévision de la production du fruit de l’arganier.

L’Anapec renforce les synergies avec les acteurs privés

Le partenariat public-privé dans le domaine de l’emploi se consolidePlusieurs conventions ont été scellées à Casablanca entre l’ANAPEC et des groupements professionnels et opérateurs privés de divers horizons. Ces signatures couronnent en effet un séminaire-emploi auquel a pris part Younes Sekkouri, ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences. L’efficacité de la politique n’est pas l’affaire du gouvernement tout seul et encore moins celle du ministère, affirme M. Sekkouri, notant qu’il s’agit bien d’une affaire d’investissement et des secteurs et aussi de ressources que nous devons préparer pour pouvoir accompagner les secteurs qui en ont besoin. De son côté, Mohamed Achiq, directeur général de de l’Anapec, souligne que les partenariats public-privé représentent un mode de gouvernance qui a connu un développement encourageant au Maroc, notamment avec la volonté des pouvoirs publics d’optimiser les dépenses publiques.

Le Matin

Le CESE et la Chambre des Conseillers consolident leur coopération

La Chambre des Conseillers et le Conseil économique, social et environnemental (CESE) ont conclu une convention pour consolider leurs liens de coopération. Paraphée par le président de la Chambre des Conseillers, Naama Mayara, et le président du CESE, Ahmed Réda Chami, cette convention a pour objectif de renforcer le cadre de coopération entre les deux institutions constitutionnelles, notamment en matière de l’accompagnement, par le CESE, des travaux de la Chambre des Conseillers. Dans une déclaration à la MAP, M. Chami a indiqué que ladite convention vise le renforcement du partenariat entre les deux parties à même de multiplier le nombre de saisines adressés par la Chambre des conseillers au CESE, précisant que la deuxième Chambre du Parlement a adressé plus de 67% du total des saisines reçues par le Conseil. Pour sa part, M. Mayara a souligné que cette convention constitue un pas en avant et une nouvelle étape de coopération entre les deux institutions constitutionnelles, au service d’un partenariat plus efficace où convergent les actions de la Chambre des conseillers et celles du CESE.

Libération

Des médias européens fustigent l’utilisation par Alger de la carte du gaz à des fins politiques

Des médias européens ont fustigé l’utilisation par Alger de la carte du gaz à des fins politiques, suite à sa décision unilatérale de mettre fin à l’exploitation du gazoduc Maghreb-Europe sur fond de tensions avec le Maroc. Dans des articles reprenant largement une interview du président de la délégation Maghreb au Parlement européen, Andrea Cozzolino, à la plateforme « Total Production EU », dans laquelle il souligne que l’Algérie utilise la carte du gazoduc et de l’énergie comme moyen de pression politique dans ses rapports avec l’Europe, le média européen »Euractiv », l’agence de presse italienne »Ansa » et sa consœur »Dire » estiment que l’approvisionnement de l’Europe en ressources énergétiques ne doit pas être otage de considérations politiques.

Assahraa Al Maghribiya

Les enquêtes financières parallèles, un critère important pour mesurer l’engagement de l’État dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Les enquêtes financières parallèles constituent un critère important pour mesurer l’engagement de l’État dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, a affirmé le Procureur général du Roi près la Cour de Cassation, président du Ministère public, El Hassan Daki. Intervenant lors d’une conférence nationale sur le thème : « Enquête financière parallèle sur les crimes de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme à la lumière des nouveautés apportées par la loi n°12-18 », M. Daki a expliqué que l’enquête financière parallèle et son succès dans la confiscation des produits du crime est un critère important pour mesurer l’engagement de l’État concernant les exigences de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux critères du Groupe d’action financière, relevant qu’il s’agit aussi d’un facteur déterminant dans l’évaluation des pays au niveau international.

Al Ahdath Al Maghribiya

ONEE : financement additionnel de 18 M€ de la BAD pour la pérennisation et la sécurisation de l’alimentation en eau potable

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et la Banque africaine de développement (BAD) ont signé un accord de financement additionnel de 18 millions d’euros (M€) pour la pérennisation et la sécurisation de l’alimentation en eau potable dans plusieurs régions du Maroc. Cet accord a été signé par Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’ONEE et Achraf Tarsim, Représentant Résident de la BAD au Maroc, indique l’Office dans un communiqué, précisant que ce concours financier additionnel contribuera, avec le prêt déjà mobilisé en 2018 (d’un montant total d’environ 115 M€), au financement d’un programme visant la pérennisation et la sécurisation de l’alimentation en eau potable des villes d’Al Hoceima, Tanger, Guercif, Béni Mellal et Zagora à travers plusieurs composantes.