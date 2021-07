Le coup de pouce de l’AFD à Génération green, la confiance des ménages se dégrade, polémique autour de la préfourrière de l’Oasis… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de jeudi:

L’Economiste

Casablanca: polémique autour de la préfourrière de l’Oasis

Avis aux automobilistes casablancais. Ils ont jusqu’au lundi 19 juillet pour récupérer leurs voitures immobilisées à la fourrière de Hay Hassani. Passé ce délai, ils devront se déplacer à la fourrière d’Ouled Azouz, à une trentaine de km de Casablanca. La commune urbaine vient de lancer une nouvelle fourrière, qui remplace celle de Hay Hassani (1,5 hectares), saturée depuis des années et qui fermera définitivement ses portes. Le nouveau site de 10 hectares offre une plus grande capacité d’accueil garantissant notamment un mode de gestion adapté. Quant aux tarifs, ils varient de 10 DH/jour pour les motos, et 20 DH/jour pour les voitures à 50 DH/jour pour les camions.

Aujourd’hui le Maroc

Chamal, la nouvelle marque touristique du Nord

Le Conseil régional du tourisme de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (CRT-TTA) poursuit ses actions et ses initiatives visant à favoriser le développement du secteur au plan local et renforçant ses capacités de reprise et de rattrapage des effets de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Dans ce contexte, le CRT-TTA a révélé, à Tanger, aux représentants des médias, aux professionnels de la région et à ses partenaires institutionnels la nouvelle marque touristique Chamal. Cette identité est l’aboutissement, selon les initiateurs de la marque, d’un processus marketing et créatif engagé par le CRT depuis près de deux années. Ancré dans l’imaginaire des touristes nationaux, évoquant la direction cardinale des vacances d’été, le nom Chamal est simple à prononcer et à mémoriser pour des publics internationaux.

Al Bayane

Le Chef du gouvernement s’entretient avec son homologue tanzanien

Le Chef du gouvernement Saad Dine El Otmani s’est entretenu avec le Premier ministre de la Tanzanie, Kassim Majaliwa, sur les différents aspects des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer. Ces entretiens ont été l’occasion pour les deux parties de passer en revue les perspectives du renforcement et d’élargissement de la coopération bilatérale dans différents domaines, a indiqué le Département du Chef du gouvernement dans un communiqué. A cet égard, le Premier ministre tanzanien a fait part de l’aspiration de son pays à bénéficier de l’expertise accumulée par le Maroc et ses expériences réussies dans de nombreux domaines de développement tels que l’agriculture, la pêche maritime, le tourisme, les énergies renouvelables, l’industrie manufacturière et l’industrie des engrais.

Libération

« Génération Green »: Le Maroc et l’AFD signent deux conventions de financement de plus de 150 M€.

Le Maroc et l’Agence française de développement (AFD) ont signé, lundi à Rabat, deux conventions de financement pour un montant total de 150,6 millions d’euros en appui à la nouvelle stratégie agricole du Maroc « Génération Green 2020-2030 ». Signé en présence de l’ambassadrice de France au Maroc, Hélène Le Gal, ce programme met l’accent sur la revitalisation des territoires ruraux marocains par le renforcement des infrastructures de commercialisation agricole, le développement de l’entreprenariat agricole et para-agricoles et la conversion des petites exploitations vers des modes de production plus respectueux des ressources naturelles (eau, sols, biodiversité), indique un communiqué de l’AFD.

Al Ahdath Al Maghribia

La confiance des ménages se dégrade au T2-2021

Les résultats de l’enquête permanente de conjoncture auprès des ménages, menée par le Haut-Commissariat au Plan (HCP), montrent, globalement, que la confiance des ménages s’est dégradée au deuxième trimestre de 2021.L’indice de confiance des ménages (ICM), dont les composantes portent sur la perception par les ménages de l’évolution du niveau de vie, du chômage, de l’opportunité à effectuer des achats de biens durables et de leur situation financière, s’est ainsi situé à 63 points, au lieu de 68,3 points un trimestre auparavant et 65,6 points au T2-2020, indique le HCP qui vient de publier une note d’information sur les résultats de cette enquête.

Al Massae

Six universités ouvriront l’année prochaine

Driss Ouaouicha, ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a indiqué mardi devant les conseillers parlementaires que ces nouvelles universités comprendront, outre la Faculté des Langues, Arts et Sciences Humaines à Settat et la Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales à Taroudant, la Faculté de Médecine et de Pharmacie à Laâyoune, l’Ecole Supérieure de Technologie à Dakhla, l’Ecole Supérieure de Technologie à El Kelaa Des Sraghna et l’Ecole Supérieure de Technologie à Nador.