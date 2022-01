Carburant: Retour probable aux mécanismes de compensation, l’agriculture circulaire est un modèle à suivre, Meddah: le circuit de distribution du Molnupiravir est en cours de préparation ou encore la Banque mondiale qui abaisse le taux de croissance au Maroc…, voici les principaux titres de la presse nationale parue jeudi 13 janvier 2022:

Les niveaux des prix des hydrocarbures ont atteint leur pic dans les stations-service. Face à la flambée des prix, la CDT en appelle à l’intervention de l’Etat à travers un mécanisme de compensation afin de «préserver le pouvoir d’achat des ménages, la protection du consommateur dans le sens d’une baisse des prix des hydrocarbures dans un seuil de 8 à 8,5 DH le litre de gasoil », a confié au journal Hussein El Yamani, secrétaire général du Syndicat national du pétrole et gaz à la CDT. En effet, la CDT vient de soumettre une proposition de loi à la Chambre des conseillers afin de réguler les prix des carburants. « L’Etat doit revenir au système de subvention et surveiller les dérives ou encore sévir en cas de dépassements… Autrement, l’on va directement vers le scénario de l’implosion sociale”, prévient le représentant de la CDT.

Doubler le PIB par habitant dans 13 ans n’est pas impossible mais nécessite des réformes structurelles. Le scénario qui fait rêver est de parvenir à augmenter simultanément l’investissement privé, à stimuler la productivité, à favoriser l’inclusion des femmes et des jeunes sur le marché du travail, et à améliorer le stock moyen de capital humain par travailleur. L’impact serait d’une ampleur inégale: le Maroc dépasserait même l’objectif du Nouveau modèle de développement. La croissance du PIB augmenterait de 7,7% par an et se traduirait par une hausse de 120% du revenu par habitant. La simulation est réalisée par la Banque Mondiale qui a organisé une table ronde mercredi 12 janvier sur le rapport de suivi de la situation économique au Maroc.

Maroc : Les barrages remplis à 34,2%

Les retenues des principaux barrages du Royaume ont atteint, au 12 janvier 2022, plus de 5,50 milliards de mètres cubes (m3), soit un taux de remplissage de 34,2%, selon le ministère de l’Equipement et de l’Eau. A la même date de l’année écoulée, les réserves de barrages ont accumulé plus de 6,84 milliards de m3, soit un taux de remplissage de 43,9%, indique le ministère dans un document sur la situation journalière des principaux grands barrages du Royaume. Le barrage Alwahda affiche la plus importante retenue avec un volume atteignant plus de 2,08 milliards de m 3 et un taux de remplissage de 59,2%, contre 63,3%, une année auparavant.

L’agriculture circulaire, un modèle à suivre

L’agriculture circulaire est un modèle à suivre pour un système alimentaire durable et équitable et une protection de la biodiversité. C’est sur quoi a insisté Mohammed Sadiki, ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, lors de sa participation mercredi 12 janvier au workshop international dédié à l’agriculture circulaire. “L’agriculture circulaire qui est considérée comme l’une des innovations de l’agroécologie, s’annonce comme un modèle à suivre et c’est un instrument pour faire émerger une agriculture marocaine à triple performance environnementale, économique et sociale”, indique le ministre. Et de rappeler que “la nouvelle stratégie Génération Green 2020- 2030 vient renforcer ce modèle”.