Une convention pour les personnes à mobilité réduite, démantèlement d’une cellule de Daech, la moitié des étudiants quitte l’université sans diplôme… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce jeudi:

L’Economiste

Marchés publics: zéro papier dès août prochain

Le ministère des Finances s’oriente vers la digitalisation tous azimuts dans le domaine des marchés publics. Les soumissions via le dépôt de volumineux dossiers ne seront plus qu’un lointain souvenir. Une échéance a déjà été fixée: le mois d’août 2023. La commande publique sera intégralement digitalisée depuis le lancement de l’appel d’offres jusqu’à l’adjudication des marchés, en passant par le dépôt des garanties financières et ce, dans le cadre de l’arrêté ministériel n°1982/21 daté du 14 décembre 2021 relatif à la dématérialisation des marchés publics et des garanties pécuniaires.

L’Opinion

Casablanca: une convention pour conforter les acquis des personnes à mobilité réduite

L’Heure Joyeuse et son partenaire l’Institut Européen de Coopération et de Développement (IECD) ont signé la convention de renouvellement du projet de Formation d’Aide à la Personne à Autonomie Réduite (FAPAR). Ce projet, soutenu par l’Agence Française de Développement (AFD) et la Principauté de Monaco, a été lancé en 2021. À ce jour, 5 promotions ont été formées, dont 2 en cours d’accompagnement, avec un taux d’insertion en emploi décent de 85% pour les 3 promotions ayant complété leur formation et 100% pour la première promotion.

Les Inspirations éco

Réseau routier national: 46% du budget alloué à l’entretien

46% du budget routier prévu pour 2023 sera consacré à l’entretien, a indiqué Nizar Baraka, ministre de l’Equipement et de l’eau, lors de la séance plénière du Parlement. Et d’ajouter qu’un programme a été mis en place pour améliorer l’état du réseau routier. En évoquant les programmes de désenclavement du monde rural et la réduction des disparités spatiales devant la Chambre des représentants, le ministre a indiqué que des avancées considérables ont été enregistrées. Un total de 17.000 kilomètres a concerné le programme de modernisation du réseau routier et son adaptation au trafic, ainsi que son amélioration à travers la maintenance des routes.

Maroc le jour

BCIJ: démantèlement d’une cellule de “Daech” active en Espagne et au Maroc

Le Bureau central d’investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire (DGST) a réussi, mercredi, dans le cadre d’une opération sécuritaire conjointe avec le Commissariat Général de l’information espagnole, à démanteler une cellule terroriste affiliée à Daech, composée de trois individus s’activant en Espagne et au Maroc. Les interventions sécuritaires menées par les éléments des forces spéciales de la DGST ont permis l’interpellation de l’un des éléments extrémistes à Chtouka Ait Baha, simultanément avec l’arrestation par les autorités espagnoles de deux autres membres de la même cellule à Almeria, indique le BCIJ dans un communiqué.

Al Ahdath al maghribiya

La moitié des étudiants quittent l’université sans diplôme

Environ 50 % des étudiants marocains quittent l’université sans avoir obtenu de diplôme, alors que le taux de chômage des diplômés de l’enseignement supérieur est de 18,7 % pour les établissements à accès libre et de 8,5 % pour les établissements à accès limité. Ces chiffres consternants ont été révélés par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdellatif Miraoui, lors de la récente séance tenue par le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique. Ces chiffres reflètent « une faiblesse en termes de performances et d’efficacité et un taux alarmant de décrochage universitaire », a-t-il jugé. Il a également déploré que les titulaires de diplômes manquent de compétences linguistiques, horizontales et digitales, ce qui constitue un obstacle à leur intégration sur le marché.