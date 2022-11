Transport routier, gestion migratoire, flambée des prix… Voici les principaux titres développés par la presse quotidienne de ce jeudi 10 novembre:

L’Economiste

Transport: le projet d’indexation dans les dédales des ministres

Mohamed Abdeljalil a annoncé que le projet de loi relatif à l’indexation des prix du transport routier à ceux du carburant, envoyé aux départements ministériels, est en bonne voie. Le ministre du Transport et de la Logistique a préparé une première mouture qu’il est en train de partager avec les autres départements ministériels. Ce texte sera prochainement diffusé aux professionnels pour avis. II sera par la suite inclus dans la procédure d’adoption qui commence par sa programmation au menu d’un conseil de gouvernement et son adoption par les deux Chambres du Parlement. En attendant d’adopter le texte, le gouvernement a décidé d’accompagner les entreprises de transport routier à travers le soutien direct.

Aujourd’hui Le Maroc

Le Maroc, partenaire stratégique majeur de l’UE en matière de gestion migratoire

Le Maroc est un partenaire stratégique majeur de l’Union européenne (UE) dans plusieurs domaines, y compris la gestion migratoire, a souligné l’ambassadrice de l’UE au Royaume, Patricia Llombart Cussac. « Lorsqu’il est question de migration, de partenariats multilatéraux et de développement durable, le choix du Maroc s’impose de manière naturelle et évidente », a soutenu Mme Llombart Cussac, qui s’exprimait à l’ouverture de la 3ème Conférence pair-à-pair du programme Euromed Migration V, qui se tient les 9 et 10 novembre autour du thème : « Partenariats migratoires multilatéraux pour un développement durable dans la région euro-méditerranéenne ».

L’Opinion

Produits à la consommation: la flambée persiste malgré la baisse des prix du fret maritime

Depuis plusieurs semaines, les prix du fret maritime ont commencé à baisser, mais cela ne se répercute pas encore sur le panier de la ménagère. Comment expliquer ce décalage? Pour les économistes et les spécialistes du transport maritime, il faudrait encore attendre plusieurs mois avant de constater cette baisse. La raison est que les importateurs ont certainement encore des stocks à écouler et ces stocks ont été achetés au plus fort de la crise. En plus, la baisse du prix du fret maritime, à elle seule, n’est pas suffisante pour baisser les prix. La guerre en Ukraine – et son corollaire la flambée des prix énergétiques et des matières premières- contribue, elle aussi, à rendre les choses moins évidentes que prévu.

Les Inspirations éco

Céréales: le Maroc à l’abri d’une pénurie, pour le moment

Alors que le Maroc fait face à une sécheresse d’une extrême sévérité, sous l’effet d’un concours international, la facture des importations de céréales du pays explose. Rien que pour l’achat du blé et de l’orge, 23 milliards de DH ont été débloqués à fin septembre, soit une hausse globale de 53% des importations, principalement des marchés européens notamment français. Cette hausse du volume des importations s’explique en partie par les mauvaises récoltes des campagnes agricoles précédentes. Les chiffres sont alarmants. Pourtant, le niveau des stocks nationaux, qui peuvent alimenter le Royaume pour encore quelques mois, n’ont jamais été aussi rassurants, selon les professionnels.

Maroc le jour

L’ONMT obtient le prix du meilleur stand au WTM de Londres

Le Maroc a obtenu, mardi, le prix du « Best Stand Design » au salon World Travel Market (WTM) de Londres, qui s’est tenu du 7 au 9 novembre, grâce à son pavillon qui se distingue par sa lumière, sa conception et sa superficie record de 630m2. Selon le jury indépendant qui a accordé ce prix, le stand de l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) s’est particulièrement distingué cette année par la mise en avant du patrimoine marocain, par sa visibilité, sa structure et sa conception, ainsi que par son animation, indique l’Office dans un communiqué.