Emploi: les banques sont imbattables, Guelmim, eldorado franco-britannique de l’énergie, hydrocarbures: Les prix du baril profitent aux distributeurs ou encore la régulation des prix des matières de base en examen au parlement…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce jeudi 10 février 2022:

L’Economiste

Emploi: les banques sont imbattables

En début de semaine, Rekrute.com a publié son classement des meilleurs employeurs en 2021, ces «Top Rekruteurs» qui attirent le plus les candidats. Cette troisième édition du ranking, basée sur les millions de data collectées par le site de recrutement durant l’année écoulée, confirme ce que le marché savait déjà: l’attrait particulier des banques auprès des chercheurs d’emploi. Trois grands groupes bancaires accaparent les trois places du podium: Attijariwafa bank, loin devant toutes les marques avec un score de 81%, Bank Of Africa (71%) et BMCI (60%). «Le secteur bancaire est une valeur refuge, surtout en temps de crise, exactement comme l’or! Beaucoup de parents rêvent d’une carrière à la banque pour leurs enfants», relève Alexandra Montant, DGA de Rekrute.com.

Enfin une vraie protection pour les emprunteurs!

Les pièces du puzzle commencent à s’assembler. En accordant cinq agréments dont quatre pour l’assurance Takaful et un pour la réassurance, l’Acaps débloque l’une des principales pièces manquantes dans l’écosystème de la finance participative. Bénéficiaire du fameux sésame, Wafa Takaful, filiale de Wafa Assurance, sera opérationnelle début mars prochain, a indiqué le management lors de la présentation de la structure. Elle proposera l’assurance emprunteur et la multirisque habitation. L’offre sera complétée à très court terme par une solution d’épargne à long terme puis élargie à d’autres produits dans un horizon un peu plus lointain. Pour l’heure, elle sera donc principalement adossée aux financements octroyés par les banques participatives.

Aujourd’hui le Maroc

Guelmim, eldorado franco-britannique de l’énergie

L’appétit des acteurs mondiaux de l’énergie pour l’investissement au Maroc ne se dément pas. Si le Royaume a lancé au cours des dernières années énormément de projets, une région en particulier commence à susciter un intérêt croissant des investisseurs. Il s’agit de Guelmim-Oued Noun. Au regard des annonces effectuées, elle deviendra probablement un eldorado dans le domaine de l’énergie. La dernière annonce en date remonte à quelques jours. Le leader français de l’énergie Total, à travers sa filiale Eren, compte investir lourdement dans un projet énergétique dans la région. Ainsi, 10,69 milliards de dollars, soit 100 milliards de dirhams, devraient être engagés par Total Eren dans la réalisation d’un projet de production d’hydrogène et d’ammoniac verts, à Guelmim-Oued Noun. L’autre projet qui va être réalisé dans la même région est britannique. Baptisé Xlinks, le projet énergétique en question est présenté comme l’un des plus importants.

L’Opinion

Hydrocarbures: Les prix du baril profitent aux distributeurs!

Les prix du gasoil et de l’essence poursuivent leur flambée amorcée quelques jours seulement après la fin du confinement en juin 2020, pour atteindre aujourd’hui 12,5 dirhams le litre d’essence et 11 dirhams le litre de gasoil. Des tarifs quasiment similaires sont affichés dans les différentes stations du Royaume. Un constat qui interpelle une nouvelle fois sur la situation d’oligopole que vit le marché des hydrocarbures marocain, et que les poches des ménages et comptes des entreprises assument de plein fouet. Si, certes, le prix du baril de pétrole brut connaît également une augmentation continue depuis plusieurs mois, l’Etat aurait pu par une meilleure régulation amortir le choc venant de l’extérieur.

Al Bayane

Procès des enseignants pour Harcèlement: une partie de la défense refuse la présence du CNDH pour observation

Une partie de la défense des enseignants poursuivis pour harcèlement sexuel à Settat a refusé la présence de la Commission régionale des droits de l’Homme Casablanca-Settat pour l’observation de l’audience de tribunal à huis clos, indique le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH). Au nom de la présidence du CNDH, institution constitutionnelle chargée de surveiller les questions liées à la défense et la protection des droits et libertés, la Commission a présenté le 7 février 2022 une demande d’observation de cette audience par une équipe du Conseil. La demande fait suite à une requête formulée par la défense de la partie civile lors de l’audience du 31 janvier dernier et visant à tenir le procès à huis clos, souligne le CNDH.

Maroc le Jour

Puits clandestins: recensement en perspective, éventuelles poursuites contre les contrevenants

Le Directeur de la recherche et de la planification de l’eau au ministère de l’Équipement et de l’Eau, Abdelaziz Zerouali, a affirmé que les Agences des bassins hydrauliques procéderont à un recensement complet des puits clandestins pouvant constituer une menace pour la sécurité publique, tout en prévoyant des mesures d’accompagnement pour faire réussir cette action, doublées d’éventuelles poursuites judiciaires contre les contrevenants. Pour que la tragédie de l’enfant Rayan ne se reproduise plus, le ministre de tutelle « a donné des instructions strictes aux directeurs des Agences des bassins hydrauliques pour qu’ils réalisent un recensement complet des puits abandonnés, en coordination avec les autorités locales », a affirmé Zerouali dans un entretien à la MAP, notant que les services centraux de ce département préparent actuellement une circulaire conjointe avec le ministère de l’Intérieur pour mettre en exécution cette opération et fixer les procédures d’accompagnement.

Al Massae

La régulation des prix des matières de base en examen au parlement

Le débat sur la régulation des prix et les hausses successives des prix des carburants et d’un certain nombre de matières de base se poursuit encore au Parlement. Le Bureau de la Chambre des représentants a soumis une proposition de loi relative à la régulation des prix de certaines matières et services de base à la commission des finances et du développement économique. L’article premier de ce texte dispose que les carburants, les huiles de table, le lait, la farine et ses dérivés, le lait pour bébés, le riz, les légumineuses et l’enseignement privé à tous les niveaux sont exclus de la liste des produits et services dont les prix sont libérés. Cette proposition de loi, présentée par l’Alliance de la fédération de gauche, vise à protéger le pouvoir d’achat des citoyens.

Assahra Al Maghribia

ADM: approbation du budget 2022 pour un CA attendu de 3,2 MMDH

Le conseil d’administration de la Société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a approuvé, à Rabat, le budget pour l’année 2022 qui table sur un chiffre d’affaires de 3,2 milliards de dirhams (MMDH). Le Conseil d’administration des Autoroutes du Maroc, tenu sous la présidence du ministre de l’Équipement et de l’Eau Nizar Baraka, prévoit en effet un chiffre d’affaires de 3,2 MMDH avec une hausse du trafic évalué à +2%, ainsi qu’une augmentation des abonnés Jawaz de 400.000 usagers, pour atteindre 1.9 million à fin 2022, indique un communiqué du ministère. ADM entend réaliser en 2022 un linéaire de travaux de grosses réparations de 87 km avec un écosystème 100% marocain. Un investissement de 1,4 MMDH a été affecté principalement pour la continuité des travaux de triplement de l’autoroute Casablanca-Berrechid et de l’autoroute de contournement de Casablanca, ainsi que pour le lancement des travaux de construction de l’autoroute Tit Mellil-Berrechid.