Le Roi Mohammed VI a présidé un Conseil des ministres, 61.080 entreprises créées à fin août 2022, le patronat veut acter la non-reconduction de la contribution sociale, près de 27.000 travailleurs marocains à l’étranger à fin août…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mercredi 19 octobre 2022:

Le Matin

Le Roi Mohammed VI préside un Conseil des ministres,

Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, mardi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres, consacré à l’examen des Orientations générales du projet de loi de finances 2023, et à l’adoption d’un projet de Dahir, de trois projets de loi organiques, de trois projets de décret ainsi que de nombre d’accords internationaux, indique un communiqué du porte-parole du Palais Royal, Abdelhak Lamrini.

L’Economiste

Vers une véritable autorité de la concurrence

Encore prisonnière du circuit législatif, la réforme globale de la Concurrence (loi sur le Conseil et celle sur la liberté des prix) demeure attendue. Condition sine qua non pour l’institution afin de statuer sur la question des hydrocarbures, elle est également la matérialisation du virage stratégique de la gouvernance publique. Un effort est encore à faire pour la clarification des critères des sanctions pécuniaires, ainsi qu’au niveau du mode de prise de décision. Le président du Conseil de la concurrence reste en effet jaloux de son indépendance. Ainsi, il tient à ce que le commissaire du gouvernement n’assiste pas aux délibérations concernant les dossiers litigieux. Il participe cependant au débat. « Il y a des sensibilités politiques et sociales que le gouvernement prend en considération, et nous aussi. Néanmoins il n’intervient pas dans l’instruction ».

Contribution sociale: le patronat veut acter la non-reconduction

Stimuler l’investissement privé, renforcer la trésorerie des entreprises, en améliorer la compétitivité et encourager le «Made in Morocco». Le tout sans oublier de fluidifier les processus et la relation avec l ‘Administration. Ce sont là les quatre axes autour desquels tournent les propositions de la CGEM pour la loi de finances 2023. Au total, 15 mesures jugées prioritaires ont été dévoilées, hier mardi 18 octobre, lors d’une conférence de presse tenue par la CGEM à Casablanca. Elles ont été transmises au gouvernement au mois de juin dernier et portent entre autres sur la baisse de l’IS, la réforme de la TVA ainsi que de la fiscalité locale.

Aujourd’hui Le Maroc

Akhannouch reçoit le vice-président exécutif de la Commission européenne chargé du climat

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a reçu le vice-président exécutif de la Commission européenne et Commissaire pour la politique d’action sur le climat, Frans Timmermans, en visite au Royaume les 18 et 19 octobre en vue de signer le « Partenariat Vert » entre l’Union européenne et le Maroc sur les questions de l’énergie, du climat et de l’environnement. La rencontre a été l’occasion d’échanger les points de vue et d’aborder les moyens de consolider le partenariat stratégique entre le Maroc et l’Union européenne, question que SM le Roi Mohammed VI entoure d’un intérêt particulier, indique mardi un communiqué du Département du chef du gouvernement.

L’Opinion

Enfants des rues: le plan de Hayar pour cautériser une plaie sociale

Alors que la saison hivernale approche à grands pas, la question de la prise en charge des enfants sans abri s’invite, comme à l’accoutumée, au Parlement. Si les différents programmes et dispositifs mis en place durant la dernière décennie n’ont pas atteint les objectifs escomptés, la ministre de la Solidarité, de l’Insertion Sociale et de la Famille, Aawatif Hayar, a relevé le défi devant les députés, dévoilant les grandes lignes de sa nouvelle stratégie, visant à mettre fin au calvaire de cette partie de la population, laissée-pour-compte depuis des années et dont la survie dépend principalement de la mobilisation de la société civile.

Les Inspirations Éco

Sekkouri: près de 27.000 travailleurs marocains à l’étranger à fin août

Près de 27.000 Marocains ont intégré le marché du travail à l’étranger à fin août dernier, a indiqué le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri. Le ministre, qui répondait à une question centrale sur « la mobilité de la main-d’œuvre marocaine au niveau international », a précisé que ce nombre se répartit sur la France (14.579 personnes), l’Espagne (11.429), le Qatar (109), le Canada (84), l’Allemagne (80) et l’Arabie Saoudite (77), notant que les secteurs intégrés concernent, en particulier, l’agriculture, le transport aérien, l’hôtellerie, la restauration, l’industrie minière et la santé.

Al Bayane

Le Maroc prend part à Manille aux travaux de la Semaine Asie-Pacifique 2022 de la HCCH

Une délégation marocaine prend part, du 18 au 20 octobre à Manille, aux travaux de la Semaine Asie-Pacifique 2022 de la Conférence de La Haye de droit international privé (HCCH), organisée sous le thème « Permettre la coopération transfrontière dans la région et ailleurs ». Ce conclave servira de forum pour l’échange d’idées et de points de vue sur certaines des conventions et instruments les plus significatifs de la HCCH, ainsi que sur les projets normatifs en cours et les travaux futurs qui pourraient être menés par la HCCH dans les domaines du contentieux transnational et de la coopération juridique, du droit international de la famille et de la protection des enfants et du droit commercial, numérique et financier.

Maroc Le Jour

Consultations politiques entre le Maroc et le Chili

La 6ème réunion du mécanisme des consultations politiques entre le Maroc et le Chili s’est tenue lundi à Rabat, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. Co-présidée par l’Ambassadeur, Directeur Général des Relations Bilatérales et Régionales au Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’Etranger, Fouad Yazourh et la Vice-Ministre des Relations Extérieures de la République du Chili, Mme Ximena Fuentes, cette réunion a permis d’aborder l’état des relations bilatérales et les moyens à même de les renforcer davantage dans différents domaines, ajoute la même source.

Al Massae

Le gouvernement annonce un amendement global du Code du travail

Le gouvernement a assuré un « environnement de confiance » pour permettre un traitement global du Code du travail d’ici juillet 2023, a indiqué le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri. Le ministre, qui répondait à une question orale relative à l’actualisation du cadre juridique de l’emploi, posée par le groupe haraki à la Chambre des représentants, a fait savoir qu’il a été parvenu à un accord avec les syndicats à cet égard, soulignant que le gouvernement fait un « travail sérieux » pour atteindre cet objectif. Il s’agit d’une question complexe qui pose des problèmes de mise en œuvre, a-t-il estimé.

Bayane Al Yaoum

OMPIC: 61.080 entreprises créées à fin août 2022

Le nombre de créations des entreprises au Maroc s’est établi à 61.080 unités au cours des huit premiers mois de 2022, ressort-il du tableau de bord général de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC). Ces entreprises sont réparties entre les personnes morales avec 42.505 unités et les personnes physiques (18.575), précise la même source.

Al Ahdath Al Maghribia

Le dirham recule de 3,42% vis-à-vis du dollar entre août et septembre

La valeur du dirham a reculé de 3,42% vis-à-vis du dollar et de 1,25% face à l’euro entre les mois d’août et de septembre 2022, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Pour ce qui est des opérations d’adjudications en devises de BAM avec les banques, aucune séance n’a été tenue depuis décembre 2021, indique la Banque Centrale dans sa récente revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière.

Parlement: un début chaud

Les séances de questions orales marquant la deuxième année législative de la législature en cours ont commencé avec de la polémique. Les groupes d’opposition à la Chambre des représentants ont adressé de vives critiques au gouvernement, l’accusant de manque de communication et de réaction avec l’institution législative. Dans ce contexte, Driss Sentissi et Rachid Hamouni, respectivement président du groupe haraki et président du groupe PPS, ont invité le gouvernement à revoir sa conduite avec la Chambre des représentants afin de pouvoir relever les défis économiques et sociaux, qui nécessitent de fédérer tous les efforts, en particulier des deux pouvoirs, exécutif et législatif. Un député du groupe haraki a de son côté souligné, chiffres à l’appui, que le gouvernement n’interagit pas positivement avec les questions écrites que lui adressent les représentants parlementaires, soulignant que sur les 309 questions qu’il a posées aux ministres, il n’a reçu que 69 réponses.

Al Ittihad Al Ichtiraki

Le Commandant de l' »AFRICOM » reçu par le ministre délégué chargé de l’Administration de la Défense Nationale et par le Général de Corps d’Armée, Inspecteur Général des FAR

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le ministre délégué auprès du Chef de gouvernement, chargé de l’Administration de la Défense Nationale, a reçu lundi, au siège de l’ADN, le Général d’Armée Michael Langley, Commandant du Commandement Américain pour l’Afrique « AFRICOM », en visite officielle au Royaume du 17 au 18 octobre 2022, à la tête d’une importante délégation.

Libération

L’ONEE dote Laâyoune d’une station d’épuration des eaux usées avant la fin 2022

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Abderrahim El Hafidi, a effectué à Laâyoune, une visite de terrain pour s’enquérir de l’état d’avancement du projet de transfert et d’épuration des eaux usées de la ville de Laâyoune. Ce projet, dont l’avancement global des travaux est de 95%, est actuellement en phase d’essais industriels pour une mise en service prévisionnelle en décembre 2022, indique l’Office dans un communiqué.