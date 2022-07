Gazoduc Maroc-Nigeria, le Maroc leader de l’Outsourcing en Afrique, le piège de l’endettement public… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de samedi:

Le Matin

Amina Benkhadra : Les études relatives au Gazoduc Maroc-Nigeria avancent dans de «très bonnes conditions»

Les études du gazoduc Maroc-Nigeria, un projet hautement stratégique pour le développement et la souveraineté énergétique du continent africain, avancent dans de «très bonnes conditions», a affirmé, vendredi à Bruxelles, la directrice générale de l’Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc (ONHYM), Amina Benkhadra. «Ce mégaprojet, né de la vision de S.M. le Roi Mohammed VI et pour lequel un accord a été signé en mai 2017 pour conduire les études de faisabilité et les études d’ingénierie entre l’ONHYM et la NNPC (Nigerian National Pe- troleum Corporation), avance de manière appropriée», a indiqué Mme Benkhadra, qui intervenait lors d’une table ronde sur le projet de ce gazoduc, dans le cadre de la 33e session extraordinaire du Crans Montana Forum Africa.

Telquel

Casablanca: « 75% des restaurants ne respectent pas les normes d’hygiène »

A Casablanca, comme dans d’autres régions du Maroc, les normes en vigueur ne sont que très rarement respectées, notamment les règles d’hygiène. L’origine des produits utilisés n’est pas tracée et la chaîne de froid régulièrement bafouée, selon la police administrative de Casablanca (PAC). La pandémie de Covid-19 a permis à cette police d’effectuer un recensement exhaustif des établissements professionnels de restauration dans tout Casablanca, puis de les classer en fonction de leur respect des normes d’hygiène. Il s’est avéré que “75% d’entre eux ont été placés dans la colonne non-satisfaisante, a affirmé Mohamed Bougrami, chef des opérations de la police administrative de Casablanca. La tâche est donc énorme. Les responsables rencontrés par TelQuel souhaitent que les arrondissements et la commune jouent le jeu afin de permettre à la PAC de faire son travail comme il se doit.

Finances news hebdo

Le Maroc dans le Top 3 des acteurs de l’outsourcing en Afrique

Le Maroc se positionne après la Californie, le Royaume-Uni, l’Australie et la Suisse, en tant que destination majeure pour la recherche et développement en matière des nouvelles technologies, à la faveur de son dynamisme et ses compétences dans le domaine des technologies de l’information. Le Royaume se positionne parmi les trois premiers acteurs dans le domaine de l’outsourcing en Afrique, selon la ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Ghita Mezzour. Ce secteur emploie 120.000 personnes. En sus des investissements marocains, le domaine de la numérisation attire des investissements en provenance de plusieurs pays, dont les États-Unis, la France, le Canada, le Royaume-Uni, l’Espagne, le Japon et l’Inde.

Challenge

Endettement public : le piège du cercle vicieux

Depuis longtemps, la dette publique est devenue une donnée structurelle des finances publiques au Maroc. En 2022, le montant global de la dette publique s’approche de 100% du PIB. Le recours à l’emprunt n’a pas un objectif stratégique de renforcer qualitativement les capacités nationales de production. L’objectif actuel est, principalement à court terme, le maintien des équilibres macroéconomiques, en faisant face aux «déficits jumeaux », c’est-à-dire à la fois au déficit budgétaire et au déficit de la balance des paiements. Ce mode de gestion de la dette ne peut mener que vers un cercle vicieux et reporter la crise, en la rendant plus grave.

Le Reporter

Transport routier au Maroc: le gouvernement augmente la subvention

Suite à l’envolée du prix des carburants, le ministère du Transport et de la Logistique a décidé d’augmenter de 40% les subventions allouées aux professionnels du transport routier. Le porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, a fait savoir que le total du soutien accordé par le gouvernement aux professionnels du transport routier, pour le compte du mois de juillet 2022, passera de 500 à 700 millions de dirhams. Le gouvernement avait lancé, le 23 mars 2022, le processus de soutien exceptionnel des professionnels du secteur du transport routier, et qui concerne environ 180.000 véhicules.