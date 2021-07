L’impact de la fabrication des vaccins sur l’économie marocaine, 150 millions d’euros pour Génération green, pas de prière le jour de l’Aïd… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

La Vie Eco

La rémunération des dépôts à terme est en chute depuis le début de l’année.

A fin mai, le taux de rémunération a atteint 2,13% pour ceux à 6 mois, contre 2,51% à fin décembre, soit une baisse de 38 points de base. La rétribution des comptes bloqués au 12 mai, elle, a diminué de 32 points de base, passant de 2,80% à 2,48%. Il s’agit d’une moyenne pondérée par les dépôts. Autrement dit, elle est gonflée par les rémunérations des anciens dépôts et les taux élevés qu’offrent les banques aux gros déposants. Pour un épargnant de petite taille, le taux de rémunération devrait être beaucoup plus bas.

Fabrication de vaccin: quel impact sur l’économie marocaine?

Le Maroc vient d’annoncer le lancement d’un projet de fabrication et de mise en seringue de vaccins, dont celui contre le covid-19. Un ambitieux projet qui vise à doter le Royaume de capacités industrielles et technologiques complétées et intégrées dédiées à la fabrication de vaccins. Le gain économique attendu de ce projet est indéniable. Il va créer un écosystème des industries de la biotechnologie et des biosimilaires, ce qui va drainer des investisseurs, des entreprises étrangères dans le domaine, ainsi que des ressources humaines et compétences.

Finances News Hebdo

150 M€ pour «Génération Green».

Le Maroc et l’Agence française de développement (AFD) viennent de signer deux conventions de financement pour un montant total de 150,6 millions d’euros (M€) en appui à la nouvelle stratégie agricole du Maroc «Génération Green 2020-2030». Ce programme met l’accent sur la revitalisation des territoires ruraux marocains par le renforcement des infrastructures de commercialisation agricole, le développement de l’entrepreneuriat agricole et para-agricole et la conversion des petites exploitations vers des modes de production plus respectueux des ressources naturelles (eau, sols, biodiversité). Il cible la capacitation des jeunes et des femmes en zone rurale pour qu’ils développent leurs propres entreprises ou coopératives de services dans le secteur agricole et para-agricole.

Le Reporter

Pas de prière de l’Aïd Al-Adha dans les Moussalas et les mosquées.

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques a annoncé, jeudi, qu’il a été décidé, dans le cadre des mesures préventives pour faire face à la pandémie, de ne pas accomplir la Prière de l’Aïd Al-Adha aussi bien dans les Moussalas que dans les mosquées, en raison de l’affluence observée à cette occasion et des difficultés de garantir les conditions de distanciation. Cette décision a pour finalité de préserver la santé physique.

La Nouvelle Tribune

Emission CO2: les engagements du Maroc revus à la hausse.

Le Maroc a actualisé sa contribution relative à l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre au Secrétariat Exécutif de la Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement climatique. Cette contribution actualisée comprend un nouvel objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est de 45,5 a% d’ici 2030, dont 18,3 % est inconditionnel et réalisé sans appui de la coopération internationale. Le Maroc s’était engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, d’ici 2030, de 42 % dont l’objectif inconditionnel était de 17%. La Contribution déterminée au niveau national actualisée s’articule autour d’un portefeuille de 61 projets d’atténuation dont 27 sont conditionnés par un soutien international. Le coût total de ce portefeuille de projets est estimé à 38,8 milliards de dollars.