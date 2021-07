Le rapport de la mission d’information sur les marchés est pour bientôt, le Maroc lancera une stratégie nationale d’e-réputation, une croissance économique de 1% au premier trimestre… Voici les principaux titres développés par la presse hebdomadaire:

TelQuel

Covid-19: le rapport de la mission d’information sur les marchés bientôt dévoilé.

La mission d’information sur les marchés conclus par le ministère de la santé lors de la pandémie tarde à rendre public son rapport. Son président assure qu’il est fin prêt, après environ 7 mois de travail.

Finances News Hebdo

Emprunt national, pas avant la rentrée.

Le montage du grand emprunt national que le ministère des Finances souhaite lancer pour mobiliser les citoyens dans l’effort de relance est achevé. Ce sera une opération en au moins deux maturités, cotées, ouvertes aux MRE et avec l’objectif de mobiliser un montant compris quelque part entre 5 et 10 Mds de dirhams auprès des personnes physiques, selon les opérateurs. Le ministre de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration, Mohamed Benchaâboun, voulait un montage moderne, un produit liquide à travers la cotation en Bourse, et avec un large réseau de distribution incluant banques, OPCVM (organismes de placement collectif en valeurs mobilières) et sociétés de Bourse. L’annonce de ce grand emprunt, prévue au début du deuxième semestre, a été reportée à la rentrée.

Challenge

Une stratégie nationale d’E-réputation pour le Maroc!

Mehdi Hijaouy, Expert en sécurité, défense, stratégie et intelligence économique, a jugé “fort opportun” pour le Maroc d’élaborer et de mettre en œuvre “une stratégie nationale d’E-Réputation”, dont l’évaluation de l’importance est devenue un enjeu vital pour les Etats. Mais, pour construire un dispositif efficace d’E-Réputation, le bon choix de l’équipe s’avère “crucial” et “incontournable”. “Il faut, avant tout, des soldats numériques patriotes et capables d’anticiper l’influence pouvant être produite par les informations disponibles sur internet sur la perception de l’image du Royaume et surtout de travailler en équipe”, a-t-il souligné dans un entretien au journal.

La Vie Eco

L’agrégation agricole: un modèle réussi malgré les contraintes.

L’agrégation agricole, mise en place dans le cadre du Plan Maroc Vert, a affiché des résultats probants. Elle a permis la mise en place de 65 projets pour un investissement global prévu à terme de 13,3 milliards de dirham. Ils ont concerné 11 filières de production végétale et 4 filières de production animale. Plusieurs projets d’agrégation potentiels de nouvelle génération ont été identifiés par les différentes directions régionales d’agriculture.

La Nouvelle Tribune

Maroc: Croissance économique de 1% au T1-2021.

L’arrêté des comptes nationaux fait ressortir une croissance de l’économie nationale à 1% au premier trimestre 2021, au lieu de 0,9% durant le même trimestre de l’année précédente, indique le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette évolution est le résultat d’une forte hausse de l’activité agricole de 20,5% et d’une contraction de 1,4% des activités non agricoles, explique le HCP qui vient de publier une note d’information sur la situation économique nationale au cours du T1-2021. La croissance a été ainsi tirée par la demande intérieure dans le contexte d’une inflation maîtrisée et d’une amélioration du besoin de financement de l’économie nationale, relève la même source.