La préservation de la compétitivité des entreprises soumises à la concurrence mondiale est l’une des principales orientations de la LF 2022, un protocole d’accord pour la promotion de la recherche appliquée et l’excellence académique signé entre le Groupe OCP et Israel Chemicals, l’Union nationale des industries de la conserve de poisson (UNICOP), sollicite un plan de sauvegarde de la filière, des appels d’offres de la Banque islamique de développement (BID) laissent présager un financement par l’institution du projet du gazoduc Maroc-Nigéria… voici les principaux sujets développés par la presse hebdomadaire nationale.

La Vie Eco

LF 2022: la CGEM dévoile ses recommandations

La vision de la CGEM pour la nouvelle loi de finances 2022 s’articule autour d’orientations précises, à savoir la préservation de la compétitivité des entreprises soumises à la concurrence mondiale, à travers entre autres, l’allégement de la pression fiscale, la revue de la taxation des intrants à l’import, la mise en place d’une fiscalité verte pour favoriser une transition écologique responsable et la réduction des charges sociales. Plusieurs mesures concrètes sont proposées, notamment l’initiation de la baisse du taux de l’IS pour atteindre le niveau internationalement admis, la réduction de la cotisation minimale en vue de sa suppression dans les 5 ans, la réforme des taxes locales ainsi que la généralisation d’une TVA à 10% sur les équipements solaires et la mise en place d’un crédit d’impôt R&D ciblé.

Le Groupe OCP et Israel Chemicals ensemble pour soutenir la recherche appliquée

Le Groupe OCP et Israel Chemicals ont signé au cours de la semaine, à Benguerir, un protocole d’accord pour la promotion de la recherche appliquée et l’excellence académique à travers le financement de programmes axés autour de la durabilité menés conjointement par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Université Ben-Gourion du Néguev (BGU) destinés aux étudiants, au corps professoral et aux collaborateurs des deux universités respectives. Ce partenariat, qui permet d’apporter un cadre institutionnel à l’engagement des deux universités en faveur de la durabilité, s’articule autour de domaines pluridisciplinaires axés sur les défis du monde contemporain : La sécurité alimentaire, l’écologie de la restauration, l’agriculture intelligente et durable, l’eau, le changement climatique, les télédétections, les énergies renouvelables, l’entrepreneuriat, le capital-risque et l’industrie hôtelière.

Al Ayyam

Plus de 90% des détenus vaccinés contre le coronavirus

Au vu de la forte demande des citoyens pour se faire vacciner contre l’épidémie de coronavirus, la population carcérale est proche d’atteindre l’objectif de « zéro détenu non vacciné », puisque 92% des prisonniers ont été vaccinés, selon la Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion. La campagne de vaccination se poursuit pour vacciner les autres détenus ainsi que ceux nouvellement incarcérés et non encore vaccinés. Dans le cadre de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, la Délégation Générale s’est employée à établir une coordination permanente avec les autorités sanitaires et administratives et à mobiliser l’ensemble de son personnel pour généraliser cette campagne à l’ensemble des pénitenciers.

La Nouvelle Tribune

Les mesures d’Akhannouch pour stopper le chômage

Le gouvernement propose, à partir de 2022 et pour une durée de deux ans, un programme de petits et grands ateliers publics dans le cadre de contrats d’intérim au niveau des collectivités territoriales et en partenariat avec les associations de la société civile et les coopératives locales, sans exiger de qualification. Ce programme permettra la création d’au moins 250.000 emplois directs d’ici deux ans. Pour ce qui est du secteur agricole, le gouvernement prévoit, à travers la stratégie «Génération Green», de créer 350.000 nouveaux emplois directs dans le milieu rural. Côté pêche, le gouvernement compte redoubler les efforts pour consolider les acquis de la dernière décennie en développant les capacités des professionnels du secteur et améliorant leurs conditions de vie et de travail.

Le taux directeur inchangé, les prévisions de la croissance revues à la hausse

Le Wali de Bank Al Maghreb a indiqué en conférence de presse qu’à la lumière notamment de l’évolution de la situation sanitaire, la conjoncture économique aux niveaux national et international, ainsi que les projections macroéconomiques à moyen terme de la Banque, le Conseil de Bank Al Maghrib a estimé que l’orientation de la politique monétaire reste largement accommodante, assurant « des conditions de financement adéquates ». Il a jugé en particulier que le niveau actuel du taux directeur demeure approprié et a décidé ainsi de le maintenir inchangé. Bank Al Maghrib a revu ses prévisions de croissance de l’économie nationale à la hausse à 6,2%, soit l’un des plus hauts taux de la région Mena en Afrique.

Challenge

Des difficultés pour la conservation du poisson

L’Union nationale des industries de la conserve de poisson (UNICOP), sollicite un plan de sauvegarde de la filière. Selon ces professionnels, aux perturbations des chaînes d’approvisionnement liées à la pandémie de coronavirus, s’est greffée notamment la pénurie de poissons. Volume de sardines débarqué au profit de la transformation s’est ainsi contracté de plus de 40 % en passant à 56 679 tonnes au premier semestre de 2021, affirment-ils. Cette situation liée à la concurrence pour l’accès à la ressource halieutique et à la baisse structurelle des stocks depuis quelques années, a entraîné une sous-performance de plusieurs unités et un non- respect des contrats envers les clients. Pour l’Unicop, l’industrie est aussi confrontée à une hausse généralisée du prix des intrants comme les huiles végétales et d’autres articles comme les emballages en carton et les boîtes métalliques.



Un nouveau cadre comptable pour les Collectivités territoriales

La Trésorerie générale du Royaume et la Direction générale des collectivités territoriales ont élaboré un guide pour contrecarrer les risques inhérents à l’opacité et accompagner le processus de régionalisation. Il s’agit du « cadre conceptuel de la comptabilité des collectivités territoriales ». Ce guide est tombé au meilleur moment, celui de l’accélération du processus de régionalisation, inséparable de la déconcentration administrative, dans l’optique d’une territorialisation des politiques publiques. L’objectif fondamental et explicite de ce guide: contribuer au développement de la transparence et de la performance des collectivités territoriales. Il est donc question de passer de la comptabilité budgétaire à la comptabilité patrimoniale.

Tel Quel

Gazoduc Maroc-Nigéria: la Banque islamique de développement intéressée

Du nouveau pour le gazoduc Maroc-Nigéria. Des appels d’offres de la Banque islamique de développement (BID) laissent présager un financement du projet par l’institution. En effet, la BID vient de lancer deux appels d’offres pour des études d’impact social et environnemental des sections onshore et offshore du pipeline Nigéria-Maroc. Ces appels portent notamment sur les terrains à acquérir afin de réaliser le projet dans les différents pays qui seront traversés par le futur gazoduc. Les études devraient être lancées par les consultants retenus au cours du premier trimestre 2022, et s’étaleront sur une période de 12 à 14 mois, fait savoir la BID. Les entreprises intéressées ont jusqu’au 29 octobre 2021 pour se manifester.

Le FMI revoit à la hausse ses prévisions pour le Maroc

Le Fonds monétaire international a revu à la hausse ses prévisions de croissance pour le Maroc en 2021, s’attendant désormais à 5,7%, contre 4,5% auparavant. Dans ses prévisions de la croissance mondiale, publiées à l’occasion des réunions d’automne, le FMI anticipe, par ailleurs, un taux de croissance de 3,1% en 2022 contre 3,9% prévus dans son dernier rapport. L’institution de Bretton Woods souligne, d’autre part, que le chômage devrait grimper à 12% en 2021 avant de légèrement reculer à 11,5% l’an prochain.