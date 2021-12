L’Economiste

AMO/indépendants: L’immatriculation démarre

La couverture médicale des travailleurs non salariés entame sa phase opérationnelle. Les immatriculations à la CNSS ont commencé mercredi 1-er décembre. Toute une logistique pour faciliter l’opération est déployée: portail www.macnss. ma, serveur vocal interactif, centres d’appel, bureaux de proximité agréés et les agences CNSS. Les catégories concernées doivent prendre contact avec la Caisse pour finaliser le processus d’immatriculation. Les organismes de liaison, la DGI, le ministère de la Santé et l’Ordre des notaires, jouent un rôle important dans l’identification de la population concernée.

Le tourisme en plein chaos

La Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH) a officiellement saisi et par écrit le chef du gouvernement pour tirer l’ultime sonnette d’alarme quant à la situation catastrophique du secteur. Selon ce courrier dont le journal détient copie, la profession serait dans l’incapacité de payer les salaires et les charges basiques ainsi que les échéances bancaires en l’absence de mesures d’accompagnement. «Aujourd’hui, la situation financière de la quasi-totalité des établissements d’hébergement ne leur permet plus de faire face à leurs dépenses urgentes pour se maintenir à flot jusqu’à la sortie de cette crise, dont nul ne connaît la date», insistent les professionnels.

Aujourd’hui Le Maroc

L’Intérieur prépare un modèle pour les transports en commun

Dernièrement, le Maroc s’est engagé dans un processus de diagnostic et de lutte contre les problématiques de mobilité urbaine, notamment à travers la réalisation des Plans de déplacements urbains (PDU) dans plusieurs villes grandes et petites. Dans ce sens, la Direction générale des collectivités territoriales relevant du ministère de l’intérieur planche sur une étude pour l’élaboration d’un modèle d’évaluation économique et sociale des projets de transport en commun. Le ministère de l’intérieur indique que la dimension économique occupe «une place centrale dans la planification urbaine et la mise en place d’un modèle d’évaluation économique et sociale des projets de transport en commun, notamment en ce qui concerne les réseaux d’autobus et de tramway».

L’Opinion

Le Maroc, devenu une base arrière industrielle de l’Europe?

Ryad Mezzour, ministre de l’Industrie et du commerce, a indiqué que le Maroc dispose de tout le potentiel nécessaire pour devenir « une base arrière industrielle » de l’Europe et même « une base avant ». “Ce qui veut dire que nous sommes une plateforme industrielle dans le cadre du co-développement, non seulement avec l’Europe qui est notre principal client, mais également avec notre continent, notre environnement et notre région », a-t-il expliqué dans un entretien au journal. Le Maroc a choisi un « positionnement de hub » à partir des années quatre-vingt, notamment avec la stratégie d’ouverture et les accords de libre échange, qui permettent aujourd’hui aux industriels installés au Maroc de pouvoir accéder à plus d’une centaine de marchés, tout en bénéficiant de droits de douane préférentiels, ajoute-t-il.

La polémique sur la chasse aux trophées s’invite au Maroc

Une véritable polémique sur la chasse aux trophées a éclaté sur les réseaux sociaux, depuis que circulent sur le web des photos illustrant un chasseur américain qui pose devant un mouflon tué au Maroc en toute légalité. Si beaucoup d’environnementalistes et de militants de la protection animale ont exprimé leur stupéfaction et leur opposition à cette pratique, d’autres connaisseurs du domaine de la Conservation ont pour leur part souligné le potentiel des retombées socio-économiques, voire écologiques, que cette valorisation «cynégétique» de gros gibier peut constituer pour l’économie et les populations locales.

Le Matin

Registre national agricole: le gouvernement veut intégrer les agriculteurs dans les programmes de développement et de protection sociale

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi, a adopté le projet de loi n°80.21 portant création du registre national agricole. Présenté par le ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, ce texte a pour but d’établir une base de données des exploitations agricoles et d’encourager l’investissement dans le secteur tout en assurant l’accompagnement des agriculteurs. Dotant chaque exploitation agricole d’un identifiant numérique unique, ce registre permettra également de faciliter l’accès des agriculteurs aux programmes de protection sociale ainsi qu’aux différents programmes de développement agricole.

Libération

Listes électorales générales : le délai d’inscription expire le 31 décembre 2021

Le délai légal de soumission des demandes d’inscription aux fins de la révision annuelle ordinaire des listes électorales générales et celles des chambres professionnelles, expirera le 31 décembre 2021. Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur rappelle aux citoyens et citoyennes non-inscrits, répondant aux conditions exigées par la loi et âgés d’au moins 18 ans ou qui atteindront cet âge le 31 mars 2022, que le délai de dépôt des demandes d’inscription, prendra fin également le 31 décembre 2021. Les électrices et électeurs ayant changé leur lieu de résidence principale doivent soumettre, avant cette date, leurs demandes d’inscription, précise-t-on de même source.

Le CNP publie son 2ème rapport sur « la presse marocaine et les impacts de la pandémie Covid-19 »

Le Conseil national de la presse (CNP) a récemment publié son deuxième rapport sur « la presse marocaine et les impacts de la pandémie Covid-19″, qui comprend des recommandations pour la reconsidération du métier, l’adoption d’un modèle de développement approprié et l’adaptation des ressources aux exigences et aux évolutions du marché. Le rapport, élaboré par la Commission de l’entreprise de presse et de la mise à niveau du secteur, a souligné qu’a la lumière de l »infodémie » qui a coïncidé avec la pandémie, un besoin d’une presse professionnelle et éthique s’est fait sentir au Maroc, comme dans de nombreux pays, notant que cette même presse est « menacée de faillite ».