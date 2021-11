Artisanat: la nouvelle stratégie en phase finale, prix des carburants: de plus en plus de hausses prévues à partir de janvier, plus de 60% des Marocains souhaitent changer de logement dans les 6 prochains mois, vaccination en hausse et mortalité en baisse, la pandémie est-elle pour autant sous contrôle?, Tamek dévoile le plan stratégique de la DGAPR, le Maroc dénonce à Genève les dérapages de la rapporteuse Mary Lawlor, les prix à la consommation en hausse…, voici les principaux titres de la presse nationale ce vendredi 26 novembre 2021 :

L’Economiste

Artisanat: la nouvelle stratégie en phase finale

Fatima Zahra Ammor met les dernières touches à la nouvelle stratégie de l’artisanat 2021-2030. La nouvelle ministre de tutelle veut que sa feuille de route soit globale pour toucher l’ensemble des composantes du secteur, qui vont de l’artisanat productif avec une dimension culturelle et utilitaire à celui des services. Cette stratégie répond à un principe de réalisme en adoptant une approche participative et de coopération dans l’exploitation de toutes les opportunités offertes. La méthodologie d’exécution des programmes sera progressive, avec des projets pilotes avant de passer à leur généralisation, c’est du moins ce qui ressort de la présentation du budget sectoriel, présenté par Fatima Zahra Ammor, devant la Commission des secteurs productifs de la Chambre des conseillers.

Prix des carburants: de plus en plus de hausses prévues à partir de janvier

Durant ce mois de novembre, le prix du diesel, le carburant le plus consommé, a dépassé la barre fatidique de 10 DH/l et le super sans plomb flirte avec les 12 DHl le litre sans espoir de tendance baissière. Pire encore! L’avènement de l’Euro 6 en janvier 2022 risque d’être contraignant sur le plan du prix, car c’est un carburant de meilleure qualité et moins polluant. « A partir du 1er janvier, les commandes se feront exclusivement en Euro 6. Je redoute une inflation plus importante à supporter par le citoyen et le volet social pourrait être secoué si le prix à l’international ne baisse pas », a affirmé Mostafa Labrak, consultant dans le domaine des carburants, dans un entretien accordé au journal. Les sociétés de distribution disposent d’un délai de grâce de 4 mois pour liquider leur stock.

Aujourd’hui Le Maroc

Plus de 60% des Marocains souhaitent changer de logement dans les 6 prochains mois

La reprise s’amorce lentement pour le secteur de l’immobilier. Ainsi, 63% des Marocains expriment le souhait de changer de logement au cours des six prochains mois, selon les résultats d’une étude dévoilée par Avito lors d’une conférence-débat organisée par la plateforme en partenariat avec la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), le 24 novembre 2021. Cette étude indique que les principaux critères considérés en vue d’un achat sont le prix pour 76%, le quartier pour 67%, et la finition pour 28% des répondants. Pour ce qui est des raisons d’achat les plus courantes, 39% des personnes sondées citent le manque d’espace dans leur logement actuel, 24% l’envie d’acquérir un bien immobilier.

L’Opinion

Vaccination en hausse et mortalité en baisse, la pandémie est-elle pour autant sous contrôle?

Après des mois de lutte acharnée pour maîtriser la pandémie, le Maroc semble mieux se porter sur le plan épidémiologique. En témoigne l’amélioration incontestable des indicateurs qui sont désormais au vert. Les cas positifs sont en chute, de même que la mortalité qui a baissé à des niveaux sans précédent. Le ministère de la Santé fait état d’une « chute significative» lors des deux dernières semaines. Seuls 18 morts ont été déplorés au cours de la semaine écoulée, soit une chute de 40% par rapport à la semaine d’avant. Le recul des décès continue jusqu’à présent, 4 cas ont été consignés mercredi. Alors que l’Europe est ravagée par la cinquième vague, le Maroc maintient le contrôle de la situation, tout en limitant la létalité du Covid-19.

Tamek dévoile le plan stratégique de la DGAPR

Le Délégué Général à l’Administration Pénitentiaire et à la Réinsertion (DGAPR), Mohamed Salah Tamek, a présenté mercredi, devant les députés de la Commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme, le nouveau plan stratégique pour la période 2022-2026 dans le but de favoriser une nouvelle dynamique au sein de cette institution et atteindre de meilleurs niveaux d’efficacité. La stratégie repose sur cinq axes fondamentaux consistant à humaniser les conditions d’incarcération, à préparer les détenus à la réinsertion, à garantir la sécurité et la sûreté en prison, à développer les capacités institutionnelles de l’Administration et, enfin, à intégrer l’approche genre et la dimension d environnementale dans la gestion pénitentiaire.

Libération

Le Maroc dénonce à Genève les dérapages de la rapporteuse Mary Lawlor

L’ambassadeur du Maroc à Genève, Omar Zniber, a exprimé sa protestation et son indignation face aux dérapages de Mary Lawlor, Rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de l’Homme, « qui sans réserve aucune, a lancé des accusations gratuites et dénuées de tout fondement à propos de la déclaration faite par la Représentation Permanente du Royaume à New York, sur la duplicité et l’implication d’une séparatiste, connue pour ses jeux de rôle, de mise en scène, et de victimisation abjecte ». « Cette séparatiste, instrumentalisée, au vu et au su de tous, depuis de nombreuses années par les milices du polisario et les moyens de propagande du régime algérien, a trouvé, à plusieurs reprises, dans les écrits de Madame Lawlor, un réceptacle, contraire à toutes les preuves accablantes et objectives concernant ses comportements qui n’ont rien à voir, ni de près ni de loin, avec ceux d’une prétendue défenseuse des droits de l’Homme », a écrit Zinber dans un communiqué en réaction aux propos de la rapporteuse.

Al Bayane

Installation de Ghita Lahlou El Yacoubi, consule générale honoraire du Japon à Casablanca

L’Ambassade du Japon au Maroc a organisé mercredi soir la cérémonie d’installation de Ghita Lahlou El Yacoubi en tant que consule générale honoraire du Japon à Casablanca, succédant à Larbi Belarbi, qui a occupé ce poste jusqu’en mai 2021. Directrice générale de l’Ecole centrale de Casablanca, Ghita Lahlou El Yacoubi est également administratrice de sociétés de de services et membre actif de la société civile. Vice-présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) depuis janvier 2020, elle est aussi membre de la Commission spéciale sur le modèle de développement.

Al Massae

Les prix à la consommation en hausse

Les prix de plusieurs produits de consommation de base viennent de connaitre une augmentation significative, ce qui a suscité des interrogations à plusieurs niveaux, notamment sur les causes principales à l’origine de ce renchérissement. Ces augmentations peuvent être expliquées par la hausse des prix des matières premières au niveau international et des prix des produits importés, en plus des pressions inflationnistes qui se sont imposées comme une variable majeure dans l’équation de la reprise économique post-covid, notamment dans la zone euro et les États-Unis. A cet égard, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fattah, avait affirmé à la Chambre des représentants que le gouvernement suivait avec une grande attention l’évolution des prix, considérant que cette augmentation est temporaire et que les prix des produits subventionnés (farine, sucre, gaz butane) sont restés stables grâce à la Caisse de compensation.

Développement durable: L’AMEE s’allie au ministère de la justice

L’Agence Marocaine pour l’Efficacité Énergétique (AMEE) et le ministère de la Justice ont signé une convention de partenariat, visant l’accompagnement technique pour l’intégration des mesures d’efficacité énergétique et la réalisation des économies d’énergie au niveau des bâtiments et de la flotte mobile du ministère. Cette convention matérialise l’engagement de l’Agence pour le déploiement de solutions d’efficacité énergétique dans les établissements publics, l’administration publique devant « montrer l’exemple » et mettre en œuvre dans ses propres bâtiments et services et pour sa flotte mobile, les mesures d’efficacité énergétique, indique l’AMEE dans un communiqué.

Al Yaoum Al Maghribi

Oléiculture : Une production de 216 mille tonnes attendue à Béni Mellal-Khénifra

Une production estimée à 216 mille tonnes d’olives est attendue dans la région Béni Mellal-Khénifra au titre de l’actuelle campagne agricole, a annoncé la direction régionale de l’agriculture. Au cours de la campagne agricole 2021-2022, la production oléicole est estimée à 216.000 tonnes contre 205.000 tonnes la campagne écoulée 2020-21, soit une augmentation de l’ordre de 5 %, a souligné à la MAP, le directeur régional de l’Agriculture à Béni Mellal-Khénifra, Hssain Rahaoui. Au Maroc, la ville de Béni Mellal est de loin la plus grande base de production d’huile d’olive du Royaume. Elle est à bien des égards la plus authentique et exquise.