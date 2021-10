L’ONMT déploie sa task force sur le World Travel Market,eEntre 2021 et 2025, plus de 55.000 fonctionnaires prendront leur retraite, la suspension des vols à destination et en provenance de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni, un nouveau coup de massue pour les opérateurs touristiques qui comptent leurs pertes après, entre 2021 et 2025, plus de 55.000 fonctionnaires prendront leur retraite… Voici les principaux titres développés par la presse marocaine ce vendredi 22 octobre.

Aujourd’hui Le Maroc

L’ONMT déploie sa task force sur le World Travel Market

L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) a affirmé, jeudi, sa mobilisation « avec une extrême réactivité » afin de pouvoir représenter au mieux le Maroc au salon World Travel Market (WTM), prévu du 1 au 3 novembre à Londres. Trois mesures ont été activées: en premier lieu, l’ensemble des délégués ONMT implantés en Europe ont été mobilisés afin de se rendre au salon de Londres et de rencontrer les professionnels anglais afin de constituer une force commerciale, de communication et de promotion sur place. En deuxième lieu, l’Office apporte son assistance aux professionnels inscrits au salon et qui ne pourront pas faire le déplacement afin de les aider à switcher vers l’utilisation de la plateforme virtuelle mise à disposition par les organisateurs de l’événement. En troisième lieu, l’ONMT innove en lançant le recrutement en urgence d’une force de vente locale qui pourra représenter les professionnels marocains lors des rencontres prévues initialement.

Entre 2021 et 2025, plus de 55.000 fonctionnaires prendront leur retraite

Ils seront 55.663 fonctionnaires à partir à la retraite lors des cinq prochaines années, dont 11.742 en 2021, selon le dernier rapport des ressources humaines accompagnant le projet de loi de Finances 2022. C’est l’éducation nationale et l’enseignement supérieur qui concentre la plus grande partie des candidats qui auront l’âge légal de départ à la retraite durant ces cinq prochaines années (29.887 personnes), ce qui représente 11,72% des fonctionnaires de ce secteur. La deuxième place revient à la santé qui comptera 6.204 retraités entre 2021 et 2025, soit 10,49% des fonctionnaires civils de ce secteur. En 2021, le Maroc compte 570.796 fonctionnaires dont 90% sont affiliés à six secteurs clés. L’éducation nationale, la formation professionnelle, l’enseignement supérieur et la recherche scientifique abrite la plus grande part de fonctionnaires (44,7%), suivi de l’Intérieur (26,7%).

L’Economiste

Suspension des vols: les professionnels du tourisme comptent leurs pertes

C’est un nouveau coup de massue pour les opérateurs touristiques qui comptent leurs pertes après la suspension des vols à destination et en provenance de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni. Trois des plus importants marchés émetteurs pour le Maroc. Berlin, Francfort, Amsterdam, Londres… sont des lignes perdues à un moment où les touristes en provenance de ces pays veulent voyager et réserver leurs séjours au Maroc. Les professionnels de la destination touristique Marrakech comptaient 13 vols quotidiens d’une capacité de 2.500 passagers perdus au lendemain de la décision de suspension des vols. « 1000 passagers annulés uniquement pour le jeudi 21 octobre », indique un professionnel. Un opérateur de Marrakech estime ses pertes pour les 10 prochaines jours à 300 nuitées/chambre.

Maroc Le Jour :

Dubaï: des étudiantes de l’INPT s’adjugent la 2ème place de l’Arab IoT & AI Challenge

Une équipe de trois étudiantes de l’Institut national des postes et télécommunications (INPT) s’est adjugée la deuxième place de l’Arab IoT & AI Challenge lors de la Gitex Technology Week à Dubaï. Le Maroc est représenté à cette compétition par Kaoutar El Ghaich, Mayssae Chimi et Hajar Ait Iddir, qui ont présenté un projet visant la réduction du gaspillage alimentaire.

OMPIC: 90.977 certificats négatifs délivrés à fin août

L’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) a délivré un total de 90.977 certificats négatifs (CN) à fin août 2021, soit une hausse de 41% par rapport à la même période de 2020. Près de 93% de ces certificats négatifs délivrés par l’OMPIC concernent des intentions de création de personnes morales avec 84.737 dénominations commerciales, précise l’Office dans un récent bulletin sur la propriété industrielle et commerciale au Maroc.

Al Massae

Le ministère public présente le guide de la « Kafala » des enfants abandonnés

La présidence du ministère public a présenté, lundi à Rabat, son guide relatif à la « Kafala » des enfants abandonnés, élaboré dans le cadre de la mise en œuvre de la loi dédiée (15.01) et des actions du parquet portées sur l’amélioration du système de prise en charge de ces enfants. Dans une allocution à cette occasion, le procureur général du Roi près la Cour de cassation, président du ministère public, Moulay El Hassan Daki, a souligné que ce document est le résultat d’un travail colossal visant à mettre au point un cadre de référence concernant les procédures de la Kafala et à développer une vision claire et unifiée des différents rôles du ministère public au sein de ce système. « Ce guide vise à rappeler les différentes lois et procédures liées à la protection civile et pénale de l’enfant et destinées à favoriser son intérêt supérieur » a-t-il dit, ajoutant que l’objectif est de consolider la coordination avec les différents acteurs et parties prenantes et de contribuer à une action commune, compte tenu des engagements constitutionnels du parquet en la matière.

Al Ahdath Al Maghribia

Vers le lancement du Forum économique maroco-saoudien au premier trimestre de 2022

Le Conseil d’affaires maroc-saoudien a annoncé que des efforts sont en cours pour lancer le Forum économique maroco-saoudien et le Salon des deux royaumes dans la ville de Djeddah (ouest de l’Arabie saoudite) au premier trimestre 2022. Ali Berman Al Yami, président de ce Conseil, a expliqué dans des déclarations à la presse que des efforts sont déployés pour préparer une liste d’entreprises des deux pays et examiner les modalités pour la tenue du forum économique. Il a ajouté qu’une équipe de travail a été formée des deux parties pour préparer et fixer la date de sa tenue, soulignant que son lancement sera, très probablement, au premier trimestre de l’année prochaine.