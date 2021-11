Permis de conduire: Les questions de l’examen entièrement revues, Banque mondiale/Maroc: de nouveaux projets sur la table, un électrochoc nommé Awrach pour booster l’emploi, la haine envers le Maroc conduit l’Algérie à fermer le gazoduc Maghreb-Europe, les établissements d’enseignement privés réalisent un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards de dirhams en un an…, voici les principaux titres de la presse nationale ce vendredi 12 novembre 2021 :

L’Economiste

Permis de conduire: Les questions de l’examen entièrement revues

L’agence nationale de la sécurité routière (Narsa) procèdera à un profond toilettage de la banque des questions relatives à l’examen du permis de conduire. Le nouveau dispositif devrait être opérationnel à l’occasion de la journée nationale de la sécurité routière, célébrée chaque année le 18 février 2022. Le corpus passera de 600 questions actuellement à un millier. Par la même occasion, les manœuvres de l’examen pratique, telles que la marche arrière, l’entrée dans le garage, seront désormais dématérialisées. Ce qui permettra à l’examinateur de déterminer avec plus d’objectivité, de transparence si le candidat a passé avec succès ces épreuves, s’il a touché un obstacle, si l’entrée au garage a été effectuée correctement… Autant d’épreuves qui seront évaluées de manière numérique. L’objectif étant de réduire au maximum l’intervention de l’élément humain dans l’évaluation du candidat au permis de conduire.

Banque mondiale/Maroc: de nouveaux projets sur la table

Actuellement, le portefeuille actif de la Banque mondiale se compose de 22 projets évalués à plus de 5 milliards de dollars. Les prêts et la taille du portefeuille ont augmenté dernièrement de manière significative et la Banque mondiale est le plus grand bailleur de fonds international au Maroc. Au cours de l’année fiscale écoulée, les nouveaux engagements de la Banque mondiale se sont élevés à 1,8 milliard de dollars, a affirmé Ferid Belhaj, vice-président de la Banque mondiale pour la région Mena, dans entretien au journal, à l’issue de sa visite au Maroc, précisant qu’en juin 2020, la Banque mondiale a fourni un financement supplémentaire et la restructuration d’un Programme d’appui à la santé axé sur les résultats (35 millions de dollars), en réponse à la Covid-19, visant à renforcer la détection, la surveillance et la gestion des cas.

Aujourd’hui le Maroc

Un électrochoc nommé Awrach pour booster l’emploi

Selon Younes Sekkouri, ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, le programme Awrach annoncé par le gouvernement est destiné dans une phase transitoire à créer des postes d’emplois destinés prioritairement aux personnes peu qualifiées ou sans diplôme et donc rencontrant une difficulté à s’insérer de nouveau dans le marché du travail. La même source explique que l’ambition du gouvernement est de créer 250.000 emplois dans le cadre de chantiers provisoires accompagnant cette phase transitoire précédant le rétablissement complet de l’économie.

DGAPR : Un nouveau plan stratégique 2022-2026

Le délégué général à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion, Mohamed Salah Tamek, a précisé lors de la présentation du projet de budget de la DGAPR 2022 devant la commission de la justice, de la législation et des droits de l’Homme de la Chambre des représentants que la nouvelle stratégie de la DGAPR repose sur cinq axes fondamentaux. Il s’agit d’humaniser les conditions d’incarcération, préparer les détenus à la réinsertion, garantir la sécurité et la sûreté en prison, développer les capacités institutionnelles de l’Administration et, enfin, intégrer l’approche genre et la dimension environnementale dans la gestion pénitentiaire. Ce dernier a fait part d’un programme d’urgence dédié à la construction de 11 nouveaux établissements pénitentiaires pour réduire la surpopulation et assurer la couverture partielle de la carte judiciaire du Royaume, outre la mise à niveau et/ou l’extension de 27 autres établissements.

Libération

La haine envers le Maroc conduit l’Algérie à fermer le gazoduc Maghreb-Europe

la haine envers le Maroc a conduit l’Algérie à rompre ses relations avec le Royaume et à fermer le gazoduc Maghreb-Europe (GME) qui alimente l’Europe en gaz, écrit le Centre italien des études internationales (CESI). Par cet acte hostile, l’Algérie vise en réalité à contrer la dynamique diplomatique du Maroc, suite notamment à la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara, estime le think tank italien dans une analyse. Dans une quête désespérée visant à masquer ses problèmes internes, l’Algérie, qui vit depuis plusieurs années une conjoncture socio-économique difficile aggravée par la pandémie de la Covid-19, cherche à détourner l’attention de ses citoyens des problèmes internes, a estimé le centre italien, notant que la décision de ne pas reconduire le contrat d’approvisionnement de l’Europe en gaz via le GME aura des conséquences désastreuses également sur l’Algérie.

Al Massae

Les établissements d’enseignement privés réalisent un chiffre d’affaires de plus de 20 milliards de dirhams en un an

Selon un rapport du Conseil de la concurrence, les établissements d’enseignement privés accueillent au total plus d’un million d’élèves, dont 37.000 poursuivent leurs études dans des établissements affiliés à des systèmes étrangers au Maroc. Selon l’avis élaboré par le Conseil de la Concurrence à la demande du président de la Chambre des représentants sur l’enseignement privé, les établissements d’enseignement privé ont réalisé un chiffre d’affaires de 20 milliards de dirhams en 2018. Le Conseil a en outre souligné que 60% des établissements d’enseignement privés du système national sont concentrés dans les régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra et Fès-Meknès.