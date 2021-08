Le Maroc indispensable à Renaults; pas de décès par manque d’oxygène à Marrakech; accord entre le Maroc et la Mauritanie pour l’emploi… Voici les principaux titres développés par la presse nationale ce samedi:

Le Matin

Covid-19: la DRS Marrakech-Safi dément des décès par manque d’oxygène.

La Direction régionale de la santé (DRS) de Marrakech-Safi a démenti les informations relayées par certains médias électroniques, faisant état du décès de cinq patients atteint de la Covid-19 qui serait dû à une prétendue pénurie d’oxygène à l’hôpital Ibn Zohr à Marrakech. « La Direction régionale de la santé de Marrakech-Safi dément catégoriquement les informations relayées par ces médias électroniques et dénonce avec vigueur cet acte qui dénote d’un manque de professionnalisme », souligne la DRS Marrakech-Safi dans un communiqué. L’hôpital Ibn Zohr est équipé d’un générateur d’oxygène d’une capacité de 200 litres par minute et d’un réservoir d’oxygène d’une capacité de 4200 m3, auxquels s’ajoute une trentaine de bouteilles d’oxygène, afin d’éviter toute interruption de l’approvisionnement en cette substance vitale, explique la direction, ajoutant que l’hôpital sera bientôt doté d’un générateur d’oxygène supplémentaire.

Libération

Le Maroc, un des piliers du plan stratégique de Renault.

Le Maroc constitue un des piliers du plan stratégique de Renault Group, lequel oriente l’activité du groupe vers plus de création de valeurs, a indiqué le directeur ge ne ral de Renault Group, Luca De Meo. « Le Royaume, pays à haut potentiel, est aujourd’hui dans le top 5 des pays industriels de Renault et dans le top 15 des ventes mondiales du groupe », a précisé De Meo qui s’exprimait lors des « Rendez-vous de l’industrie automobile », événement tenu en mode hybride sous la thématique « Rencontre débat des acteurs public-privé de l’industrie automobile ». Il a, en outre, relevé que « le groupe est fier d’être un contributeur clé dans l’essor de l’industrie automobile marocaine et d’avoir su saisir cette opportunité », notant à cet effet qu’au delà du fait que Renault soit la deuxième plus grande entreprise du Royaume en termes de chiffre d’affaires, elle compte sur ses 11.000 collaborateurs qui ont fait de cette industrie « une véritable Success Story ».

Al Ittihad Al Ichtiraki

Le Maroc et la Mauritanie signent un mémorandum d’entente dans le domaine de l’emploi.

Un mémorandum d’entente dans le domaine de l’Emploi et de l’insertion professionnelle a été signé, à Nouakchott, entre les ministères marocain et mauritanien de l’Emploi et de l’insertion professionnelle. Cette coopération porte essentiellement sur les politiques et programmes de promotion de l’emploi, ainsi que sur leur suivi et leur évaluation, la médiation dans le domaine de l’emploi et de l’insertion professionnelle, ainsi que le diagnostic du marché de l’emploi. En vertu de ce mémorandum, les deux pays sont appelés à conclure des accords de partenariat et de coopération en matière de formation des ressources humaines et de leur valorisation, ainsi que dans les domaines du leadership des affaires et de la création de petites et moyennes entreprises au bénéfice des demandeurs d’emploi.

Al Massae

La vaccination ouverte à de nouvelles tranches

La campagne de vaccination anti Covid-19 est désormais ouverte aux personnes souffrant d’allergies, aux femmes allaitantes et aux femmes enceintes dès le quatrième mois de grossesse, a annoncé le ministère de la Santé. Cette décision est prise sur la base des dernières données scientifiques internationales et des recommandations du Comité scientifique national de la vaccination, selon lesquelles les femmes allaitantes et les femmes enceintes dès le quatrième mois de grossesse peuvent accéder au vaccin anti Covid-19, affirme le ministère, jeudi dans un communiqué. De même, le comité scientifique en charge de la stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 a relevé les contre-indications au vaccin pour les personnes souffrant de problèmes allergiques, sauf pour les chocs anaphylactiques sévères (Choc anaphylactique et œdème de Quincke), précise le ministère.